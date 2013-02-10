Новая налоговая реформа привела к обвалу акции высокотехнологических компаний США - Горячие новости | MMGP

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Новая налоговая реформа привела к обвалу акции высокотехнологических компаний США

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Новая налоговая реформа привела к обвалу акции высокотехнологических компаний США
Капитализация ведущих IT-корпораций США просела до рекордных суточных значений, в течение торгового дня, в четверг. К примеру, индекс ценных бумаг NASDAQ-100, который объединяет ведущие высокотехнологичные корпорации США, просел за сутки на 1,73 процента. Похожее движение на фондовом рынке наблюдалось только в августе текущего года. Под закрытие торгового дня в четверг, корпорация Facebook потеряла 21,2 млрд долларов капитализации, а корпорация Amazon — 16,6 млрд долларов. Но на этом плохие новости для инвесторов не заканчиваются. Объединение пяти самых успешных технологических компаний - FAANG, просело в цене на 79 млрд долларов.

В частности, акции корпорация Facebook за день подешевели на 4 процента, ценные бумаги Amazon просели на 2,7. Корпорация Netflix потеряла 5,5 процента стоимости. Корпорация Alphabet, которая владеет корпорацией Google Inc, потеряла за четверг 18 млрд долларов. А акции крупнейшей корпорации мира Apple просели в цене на 3,1 процента, уменьшив её капитализацию на 28 млрд долларов.

Дешевеют компании, которые работают в сфере производства полупроводниковой продукции. К примеру, корпорация Nvidia менее чем за неделю потеряла в цене почти 10 процентов. Ценные бумаги корпорации Micron за этот же промежуток времени потеряли в цене 11,9 процента.

Так по какой же причине произошёл столь стремительный обвал ценных бумаг высокотехнологических корпораций США? Всему причиной новая налоговая реформа, которая проталкивается в Конгрессе Президентом США, Дональдом Трампом. Согласно новому законопроекту, корпоративный налог должен сократиться с 35 до 20 процентов. Новая фискальная политика должна привлечь дополнительные инвестиции в те сферы, которые выиграют от нового налогообложения. В то же время, высокотехнологические корпорации США только проиграют. Дело в том, что данные корпорации имеют налоговую нагрузку в размере 18,5 процентов.

Как заявляют управляющие инвестиционных фондов, сейчас на рынке ценных бумаг США идут разговоры о ребалансировке инвестиционных портфелей. Инвесторы готовятся сокращать долю акций так называемого пакета "роста", в пользу более консервативных ценных бумаг.

По материалам russian.rt.com
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