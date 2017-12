8 основных учреждений, которые принимают платежи в биткоинах - Горячие новости криптовалют | MMGP

bizneser Топ Мастер



Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 13,765 Благодарностей: 2,686 УГ: 16 Записей в CT -блоге: 47 КП: 0.104 подарки награды

8 основных учреждений, которые принимают платежи в биткоинах



Финансовый мир изменился, как только онлайн-платежи и цифровые валюты были публично введены. Компании по обработке онлайн-платежей создали множество возможностей для онлайн-покупателей.



Криптовалюты, такие как биткоин, стали свидетелями еще более быстрого роста популярности. Опросы в Slots Million доказывают, что есть некоторые крупные платформы, которые все больше и больше превращаются в профессионалов биткоина. Можно просто получить доступ к некоторым сайтам, которые предлагают самые надежные отзывы и самую свежую информацию о платформах и о способе оплаты в биткоинах.



1. Сеть DISH



Это поставщик сети спутникового телевидения под назваинем DISH, который один из первых, позволил своим пользователям оплачивать сетевые услуги за биткоин. Их первоначальное объявление было сделано примерно в мае 2014 года, когда они сотрудничали с Coinbase, чтобы разрешить транзакции биткоина.



2. Microsoft



К концу 2014 года технический гигант Microsoft с готовностью признал биткоин в качестве валюты и принял его среди своих методов оплаты. Кроме того, они даже создали целую платформу Azure Blockchain, используя принципы биткоина, чтобы обеспечить лучшее решение для финансового управления для крупных корпораций.



3. Dell



Похоже, что биткоин наиболее приветствуется среди учреждений в сфере технологий и международная компьютерная компания Dell не является исключением из этой тенденции. Их клиенты смогли использовать биткоин в качестве способа оплаты с июля 2014 года благодаря партнерству компании с Coinbase.



4. Expedia



Учреждения из других областей бизнеса присоединились к сообществу биткоина с июня 2014 года, когда крупнейшее онлайн-агентство путешествий добавило его в свой список банковских опционов. В настоящее время клиенты Expedia могут потратить свои биткоины на бронирование отелей, рейсов и поездок.



5. Сom



Overstock - еще один партнер Coinbase, который позволяет осуществлять биткоин платежи на своей интернет-торговой платформе. С января 2014 года все предлагаемое на сайте может быть оплачено с использованием этой криптовалюты.



6. Shopify



Shopify в наше время является одной из крупнейших платформ электронной коммерции. Она позволяет торговцам создавать персональные интернет-магазины, где они могут продавать свои товары или предлагать услуги и принимать онлайн-платежи. Биткоин был включен в качестве варианта оплаты с ноября 2013 года, что сделало их одним из первых заведений, которые предприняли биткоин.



7. Steam



Игровая платформа No 1 Steam поддерживает партнерство с BitPay, так же как и Shopify позволяет всем своим пользователям покупать игры за биткоины среди других валют.



8. Save the Children



Save the Children - всемирная благотворительная организация, которая в основном занимается такими вопросами, как образование, помощь в случае стихийных бедствий и здравоохранение. Стремясь улучшить качество жизни детей в глобальном масштабе они решили принимать пожертвования в биткоине, посредством персонализированной веб-страницы BitPay.









Перевод специально для mmgp.ru





Финансовый мир изменился, как только онлайн-платежи и цифровые валюты были публично введены. Компании по обработке онлайн-платежей создали множество возможностей для онлайн-покупателей.Криптовалюты, такие как биткоин, стали свидетелями еще более быстрого роста популярности. Опросы в Slots Million доказывают, что есть некоторые крупные платформы, которые все больше и больше превращаются в профессионалов биткоина. Можно просто получить доступ к некоторым сайтам, которые предлагают самые надежные отзывы и самую свежую информацию о платформах и о способе оплаты в биткоинах.Это поставщик сети спутникового телевидения под назваинем DISH, который один из первых, позволил своим пользователям оплачивать сетевые услуги за биткоин. Их первоначальное объявление было сделано примерно в мае 2014 года, когда они сотрудничали с Coinbase, чтобы разрешить транзакции биткоина.К концу 2014 года технический гигант Microsoft с готовностью признал биткоин в качестве валюты и принял его среди своих методов оплаты. Кроме того, они даже создали целую платформу Azure Blockchain, используя принципы биткоина, чтобы обеспечить лучшее решение для финансового управления для крупных корпораций.Похоже, что биткоин наиболее приветствуется среди учреждений в сфере технологий и международная компьютерная компания Dell не является исключением из этой тенденции. Их клиенты смогли использовать биткоин в качестве способа оплаты с июля 2014 года благодаря партнерству компании с Coinbase.Учреждения из других областей бизнеса присоединились к сообществу биткоина с июня 2014 года, когда крупнейшее онлайн-агентство путешествий добавило его в свой список банковских опционов. В настоящее время клиенты Expedia могут потратить свои биткоины на бронирование отелей, рейсов и поездок.Overstock - еще один партнер Coinbase, который позволяет осуществлять биткоин платежи на своей интернет-торговой платформе. С января 2014 года все предлагаемое на сайте может быть оплачено с использованием этой криптовалюты.Shopify в наше время является одной из крупнейших платформ электронной коммерции. Она позволяет торговцам создавать персональные интернет-магазины, где они могут продавать свои товары или предлагать услуги и принимать онлайн-платежи. Биткоин был включен в качестве варианта оплаты с ноября 2013 года, что сделало их одним из первых заведений, которые предприняли биткоин.Игровая платформа No 1 Steam поддерживает партнерство с BitPay, так же как и Shopify позволяет всем своим пользователям покупать игры за биткоины среди других валют.Save the Children - всемирная благотворительная организация, которая в основном занимается такими вопросами, как образование, помощь в случае стихийных бедствий и здравоохранение. Стремясь улучшить качество жизни детей в глобальном масштабе они решили принимать пожертвования в биткоине, посредством персонализированной веб-страницы BitPay.Перевод специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью! __________________ Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 00:05 .