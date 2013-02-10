Частный капитал из Китая инвестирует 150 млн долларов в российский бизнес-парк - Горячие новости | MMGP

Инвестиционный капитал из Поднебесной решил направить 150 млн долларов в строительство второй очереди бизнес-парка, под названием "Гринвуд". Данный объект находится в Подмосковье. Данный инвестиционный проект является одним из немногих, который заинтересовал частных инвесторов из Китая. Строящийся объект будет состоять из гостиничного комплекса, офисов, и выставочного парка. В рамках проекта будет создано 4 тыс новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в рамках первой очереди в бизнес-парке "Гринвуд" будет построен крупнейший склад для китайских компаний, торгующих в сети Интернет. Как заявляли представители китайских компаний, которые инвестировали капиталы в строительство склада, инвестиции окупятся быстро, так как по итогам 2015 года в России насчитали 40 млн покупателей, которые приобретают товар в китайских интернет-магазинах.
По материалам chinapro.ru