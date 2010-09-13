Заработок BTC/USD 80% на платформе - Заработок Криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Заработок BTC/USD 80% на платформе

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Старый Вчера, 23:42
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Заработок BTC/USD 80% на платформе
зарабатываем тут http://bit.ly/2waYU8Q с задержкой а тут смотрим котировки https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
__________________
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Sergey Kasatkin на форуме  
Старый Вчера, 23:55
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Заработок BTC/USD 80% на платформе
скрины сделок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_71.png Просмотров: 0 Размер: 38.3 Кб ID: 207746   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_72.png Просмотров: 0 Размер: 71.9 Кб ID: 207747  
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Sergey Kasatkin на форуме  
Старый Вчера, 23:59
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Заработок BTC/USD 80% на платформе
ещё сделка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_73.png Просмотров: 0 Размер: 39.0 Кб ID: 207748  
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Sergey Kasatkin на форуме  
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