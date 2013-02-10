Количество банкротств медицинских компаний в США выросло в три раза - Горячие новости | MMGP

В США растёт количество частных крупных медицинских компаний, которые оказались на пороге банкротства. Как считают аналитики, уже в ближайший год, ряд крупных медицинских компаний, которые имеют свои больницы, будут вынуждены искать возможности по реструктуризации своих долговых обязательств перед банками и инвесторами. Таким образом, можно подвести итог, бизнес, основанный на медицине, становится в ряд проблемных, вместе с компания по розничной торговле и добывающими компаниями.
Технологический прогресс, а так же изменение законодательной базы в сфере частной медицины в США создают так называемый "идеальный шторм", в сфере медицинского бизнеса. Об этом рассказал журналистам издания Bloomberg Дэвид Ниер, который является партнёром юридической фирмы Winston & Strawn LLC.
И признаки будущих банкротств крупных медицинских компаний США уже начинают проявляться. Количество заявок на банкротство в сфере здравоохранения США выросло ровно в три раза, в текущем году, по сравнению с данными по прошлому году. А индекс банкротства 11 ведущих медицинских компаний США, с капитализацией более чем 1 млрд долларов побил все рекорды, за последние шесть кварталов.
Часть медицинских компаний, акции которых торгуются на фондовых рынках, и которые находились под прессом долговых нагрузок, сильно пострадали от природных катаклизмов. Так корпорация Community Health Systems Inc., имеющая долговых обязательств на сумму в 1,9 млрд долларов, со сроком погашения до 2019 года понесла дополнительные убытки от протестов врачей, сворачивания программы субсидирования из государственной казны и от ударов стихий, ураганов и торнадо, которые пронеслись по штатам Техас и Флорида.
Аналитики предсказывают, если начнётся коллапс на рынке ценных бумаг медицинских компаний, то он затронет рынок недвижимости. Тем самым, вполне ожидаемым становится эффект домино, который и приведёт к жесточайшему финансовому кризису сначала в США, а далее и по всему миру.
По материалам bloomberg.com