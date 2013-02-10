Количество банкротств медицинских компаний в США выросло в три раза - Горячие новости | MMGP

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Количество банкротств медицинских компаний в США выросло в три раза

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Старый Вчера, 23:39
#1
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Количество банкротств медицинских компаний в США выросло в три раза
В США растёт количество частных крупных медицинских компаний, которые оказались на пороге банкротства. Как считают аналитики, уже в ближайший год, ряд крупных медицинских компаний, которые имеют свои больницы, будут вынуждены искать возможности по реструктуризации своих долговых обязательств перед банками и инвесторами. Таким образом, можно подвести итог, бизнес, основанный на медицине, становится в ряд проблемных, вместе с компания по розничной торговле и добывающими компаниями.

Технологический прогресс, а так же изменение законодательной базы в сфере частной медицины в США создают так называемый "идеальный шторм", в сфере медицинского бизнеса. Об этом рассказал журналистам издания Bloomberg Дэвид Ниер, который является партнёром юридической фирмы Winston & Strawn LLC.

И признаки будущих банкротств крупных медицинских компаний США уже начинают проявляться. Количество заявок на банкротство в сфере здравоохранения США выросло ровно в три раза, в текущем году, по сравнению с данными по прошлому году. А индекс банкротства 11 ведущих медицинских компаний США, с капитализацией более чем 1 млрд долларов побил все рекорды, за последние шесть кварталов.



Часть медицинских компаний, акции которых торгуются на фондовых рынках, и которые находились под прессом долговых нагрузок, сильно пострадали от природных катаклизмов. Так корпорация Community Health Systems Inc., имеющая долговых обязательств на сумму в 1,9 млрд долларов, со сроком погашения до 2019 года понесла дополнительные убытки от протестов врачей, сворачивания программы субсидирования из государственной казны и от ударов стихий, ураганов и торнадо, которые пронеслись по штатам Техас и Флорида.

Аналитики предсказывают, если начнётся коллапс на рынке ценных бумаг медицинских компаний, то он затронет рынок недвижимости. Тем самым, вполне ожидаемым становится эффект домино, который и приведёт к жесточайшему финансовому кризису сначала в США, а далее и по всему миру.

По материалам bloomberg.com
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Drum13 на форуме  
Старый Вчера, 23:46
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 178
Благодарностей: 162
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Re: Количество банкротств медицинских компаний в США выросло в три раза
Да уж. Вот все-таки миру, если он хочет жить, давно пора прийти к пониманию, что медицина должна быть государственной. Исключением могут быть какие-то направления вроде пластической хирургии, и то, если речь не идет о медицинских показателях. Утопия, понятно. ((
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Statua на форуме  
Старый Вчера, 23:52
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,977
Благодарностей: 714
УГ: 26
КП: 0.148
подарки
Автор темы Re: Количество банкротств медицинских компаний в США выросло в три раза
Цитата:
Сообщение от Statua Посмотреть сообщение
что медицина должна быть государственной.
Не согласен с вами. У частных медицинских компаний США финансовые проблемы начались после того как стартовала программа медицинского страхования, под названием Patient Protection and Affordable Care Act, Affordable Care Act.
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