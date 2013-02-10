Китайская корпорация PetroChina стала владельцем крупного нефтяного месторождения - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Китайская корпорация PetroChina стала владельцем крупного нефтяного месторождения

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Китайская корпорация PetroChina стала владельцем крупного нефтяного месторождения


Китайская государственная нефтедобывающая корпорация PetroChina опубликовала коммюнике, согласно которому стало известно, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе было найдено одно из крупнейших в мире месторождений нефти. По предварительным оценкам, запасы месторождения оцениваются в 1,24 млрд тонн углеводородного сырья.

Как заявил Тан Юн, возглавляющий компанию Xinjiang Oilfield, которая является подразделением корпорации PetroChina, месторождение было обнаружено возле озера Ма, в Джунгарском нефтегазовом бассейне. По словам представителя китайской корпорации, геологоразведочная миссия заявляет о запасах месторождения 1,24 млрд тонн нефти. Из которых 520 млн тонн - это уже доказанные объёмы.

Найденное месторождение по своим запасам оказалось крупнее, чем месторождение Хэмлок в Штате Аляска, США, и крупнее месторождения Кампус возле побережья Бразилии.

Геологоразведочные работы возле озера Ма ведутся с начала 1990-х годов. Но из-за отсутствия технологий, всё это время обнаружить нефть не получалось. После крупных инвестиций в технологии геологоразведки, результат был получен практически сразу.

И геологоразведочная экспедиция корпорации PetroChina излучает ещё больший оптимизм, ведь по всем расчётам, рядом с озером Ма должно быть ещё одно месторождение нефти и газа, с запасами углеводородов более 1 млрд тонн.

На данный момент, самым крупным нефтяным месторождением Китая является Дацинское нефтегазовое месторождение. Оно было обнаружено в далёком 1959 году, а доказанные запасы углеводородов оцениваются в 5,7 млрд тонн.

Стоит добавить, что рынок не успел отреагировать на данную новость. Реакцию инвесторов стоит ожидать с открытием новой торговой недели. Чем не инвестиционная идея, прикупить на такой новости акции корпорация PetroChina, в тот момент, когда они находятся на самых низах?



Специально для mmgp.ru
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