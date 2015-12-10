Вместе, увеличим доход на Адвего! - Копирайтинг | MMGP

|
Вместе, увеличим доход на Адвего!
Приветствую. Это моё первое сообщение на форуме.
К делу.
Работаю на Адвего. В основном пишу комментарии и обзоры на товары. Не больше 1500 символов.
Выходит 15-20к в месяц. Маловато.
Хочу создать благоприятные условия для развития в этой области.
Коллективный разум, куда лучше одиночки.
Там заказов море. Кто работал, в курсе.
Когда жил в Раше, вариков для комментариев было больше.
Яндекс маркет только взять, там от 70 руб коммент.
Приехал на Донбасс, тут уже не прокатывает.
Тактика поменялась не много.
Знакомых с реала подтягивал, но многим людям лучше за 5к в месяц ишачить. Каждому своё.
В ЛДНР это сердняя зп. для людей без опыта.
Предлагаю делиться опытом и разбирать темы :
- какие аккаунты лучше прокачивать и где?
- форумные задания отталкивали, но я в этой теме хочу разобраться детальней. Если научиться на легке делать много закозов, будет хороший финансовый прирост.
- Требуются аккаунты прокачанные в основном.
- Можно сразу человек в 20 качать аккаунты на форумах. Выбрать тему, -
удобную, простую и врываться.
- Уверен вместе мы справимся.
- Как максимально упростить процесс работы?
- Кто какие заказы выполняет и тд.
Что с меня?
- Я создал 2 группы по тематике Адвего.
Для новичков гарантирую быстрый старт.
Отсортировал простые заказы на 3000+ рублей. Это можно выполнить без опыта и без рейтинга, прямо сейчас.
- Так же актуальные заказы\заказчиков публикую.
- есть постоянная работа!
- Обратная связь по любым вопросам, кто на Донбассе, можем созвониться.
Кому интересно, пишите.
Я в ВК и ОК "Чёткий Луганчанин"