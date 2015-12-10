Вместе, увеличим доход на Адвего! - Копирайтинг | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,973 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вместе, увеличим доход на Адвего!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:54
#1
 
Возраст: 27
Регистрация: 01.12.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Вместе, увеличим доход на Адвего!
Приветствую. Это моё первое сообщение на форуме.

К делу.

Работаю на Адвего. В основном пишу комментарии и обзоры на товары. Не больше 1500 символов.
Выходит 15-20к в месяц. Маловато.

Хочу создать благоприятные условия для развития в этой области.
Коллективный разум, куда лучше одиночки.

Там заказов море. Кто работал, в курсе.

Когда жил в Раше, вариков для комментариев было больше.
Яндекс маркет только взять, там от 70 руб коммент.
Приехал на Донбасс, тут уже не прокатывает.
Тактика поменялась не много.

Знакомых с реала подтягивал, но многим людям лучше за 5к в месяц ишачить. Каждому своё.
В ЛДНР это сердняя зп. для людей без опыта.



Предлагаю делиться опытом и разбирать темы :

- какие аккаунты лучше прокачивать и где?
- форумные задания отталкивали, но я в этой теме хочу разобраться детальней. Если научиться на легке делать много закозов, будет хороший финансовый прирост.
- Требуются аккаунты прокачанные в основном.
- Можно сразу человек в 20 качать аккаунты на форумах. Выбрать тему, -
удобную, простую и врываться.
- Уверен вместе мы справимся.
- Как максимально упростить процесс работы?
- Кто какие заказы выполняет и тд.

Что с меня?

- Я создал 2 группы по тематике Адвего.
Для новичков гарантирую быстрый старт.
Отсортировал простые заказы на 3000+ рублей. Это можно выполнить без опыта и без рейтинга, прямо сейчас.
- Так же актуальные заказы\заказчиков публикую.
- есть постоянная работа!
- Обратная связь по любым вопросам, кто на Донбассе, можем созвониться.


Кому интересно, пишите.
Я в ВК и ОК "Чёткий Луганчанин"
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Баннер: {{ slide.title }}
chtkiy вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Увеличим ваши продажи! Jetad Маркетинг & Поисковая оптимизация 3 10.12.2015 12:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар МОЛ
Вода и свет подорожали на 50 процентов
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lipetskking
Привет из 98-го. Возвращение ГКО
От lipetskking в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар forfor
Онлайн-платформа на основе ИИ для оценки кредитных рисков Wecash привлекла $80 млн
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VictorSamus
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
ПАММ-счет Shevchenko_T:515865 (ForexTrend)
От flr09 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар JVK
eximfinance - eximfinance-org.com
От JVK в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,973
Тем
502,246
Сообщений
12,598,264

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram