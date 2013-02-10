Германия прекращает программу дотаций корпорации Tesla - Горячие новости | MMGP

Судя по всему, у Илона Маска беда одна не ходит. В то время как ряд серьёзных аналитических изданий предрекают корпорации Tesla банкротство, в Германии было принято решение прекратить программу дотаций по приобретению автомобилей Tesla. Тем самым, правительство страны, которая возглавляет Европейский Союз, отказалось признавать производимые электромобили Илона Маска "зелёной технологией". Как оказалось, модель S не доступна массовому потребителю, так как её цена превышает 60 тыс долларов. А субсидии по программе "зелёных технологий" полагаются только тем товарам, которые могут претендовать на массовость. Корпорация Tesla пыталась оспорить решение, заявив, что модель S может продаваться без пакета "комфорт", тем самым товар укладывался бы в ценовой лимит для массового покупателя.
Но в ходе проверки, тайные покупатели не смогли ни в одном салоне приобрести такой вариант электромобиля. В итоге комиссия пришла к выводу, что предложение электромобиля без комплектации "комфорт" - это обман, как покупателей, так и обман правительств тех стран, которые были готовы субсидировать производителя электромобилей.
Стоит ли говорить, что после данной новости акции корпорации Tesla просели в цене на 0,56 процента?
По материалам reuters.com