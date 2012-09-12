Чем плох биткоин? - Горячие новости | MMGP

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Чем плох биткоин?

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Чем плох биткоин?
Чем плох биткоин?


Биткоин не регулируется никаким государством. Это хорошо. Но и плохо тоже.

Кто имеет право печатать деньги — государство или независимые от него структуры? Сейчас все без исключения страны считают, что государство: оно и собирает налоги, и печатает валюту, в которой эти налоги собирать. Как только мы разрываем эту цепочку, возникают возможности для самых разных злоупотреблений — и для ухода от налогов, и для финансирования терроризма, и для отмывания денег, полученных преступным путем.

«Биткоин показывает, насколько велика потребность в способах отмывания средств», — говорит глава управляющей компании BlackRock Financial Management Ларри Финк, и с ним солидарны большинство банкиров и чиновников во всем мире.

Отсутствие регулятора — хорошая рекламная вывеска, но на самом деле это чуть-чуть лукавство. Контроль над криптовалютой распределен между китайскими майнерами, которые владеют большей частью вычислительной мощности, разработчиками программного обеспечения и обменными площадками. И договориться они о едином развитии биткоина не могут.

Биткоин для многих — замена рулетке

Или, если говорить на финансовом языке, это отличный актив для спекуляций. Покупка биткоинов относительно проста, не требует никаких специальных знаний и походов в инвестиционные компании. У криптовалюты очень резкие колебания, что привлекает к «игре» с курсом массу «гэмблеров» — тех, кто скорее делает ставки, а не инвестирует. Это только увеличивает колебания и делает биткоин похожим на финансовую пирамиду.

Биткоин очень похож на «пузырь»

Во времена знаменитой пирамиды МММ критики предупреждали: ни один актив в мире не может обеспечить доходность в сотни процентов в год. Биткоин за год подорожал в 15 раз, и его все больше сравнивают с «пузырем доткомов», лопнувшем в начале 2000-х. Тогда инвесторы переоценили экономику, связанную с интернетом, не до конца понимая его возможности и устройство. Есть ощущение, что инвесторы в биткоины тоже не понимают ни как он работает, ни для чего может использоваться.

Майнеры тратят огромное количество энергии

Для создания новых монет и осуществления транзакций необходим майнинг. Биткоин использует для этого процесса схему, которая подразумевает проведение огромного числа вычислений и оборачивается тратой большого количества энергии. С ростом стоимости криптовалюты майнинг новых биткоинов становится все более выгодным. Поэтому майнеры наращивают мощности своих систем, а энергии потребляется все больше и больше. Сейчас на поддержание работы биткоина тратится столько энергии, что этого хватило бы некоторым странам. Скоро по этому показателю криптовалюта обгонит энергопотребление Сербии, Дании, а затем и Белоруссии.

Иными словами, чтобы система функционировала, нам нужно сжигать огромное количество нефти, газа и другого сырья. Стоит ли оно того?

Биткоин не выполняет социально полезных функций

Этот аргумент более философский, нежели экономический, хотя и высказывается экономистами. Обычно некий актив что-то стоит, потому что он полезен: мы понимаем, почему готовы платить за нефть, айфоны, гамбургеры и так далее — потому что все это, грубо говоря, — делает мир лучше. Биткоин, по мнению экономистов — например, нобелевского лауреата Джозефа Стиглица — никак не меняет мир.

В ответ можно было бы возразить, что биткоин и все происходящее вокруг него — это проверка самой идеи криптовалют на прочность, а значит польза все-таки есть, но соразмерна ли эта польза стоимости биткоина?

Биткоин — неидеальная криптовалюта

Огромное число самых разных криптовалют пытаются исправить недостатки биткоина. В итоге, уже есть криптовалюты, которые обеспечивают:

проведение большего количества транзакций
иные схемы создания блоков, которые не оборачиваются большим потреблением электричества
полную анонимность участникам сделок
сокрытие от наблюдателей размеров транзакций
применение новых перспективных технологий вроде умных контрактов
отсутствие ограничений по числу новых монет

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