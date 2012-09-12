Курсы по криптовалютам набирают популярность - Горячие новости | MMGP
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Курсы по криптовалютам набирают популярность

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Курсы по криптовалютам набирают популярность
Дэвид Ермак, профессор финансов в Школе бизнеса Нью-Йорка, в 2014 году первым создал курс по изучению блокчейна и криптовалют в университете. С тех пор курс набирает популярность, а Ермак путешествует по миру в качестве приглашенного профессора, чтобы читать лекции в университетах Амстердама, Роттердама, Базеля и Стокгольма. Блокчейн меняет мир «Быстро развивающаяся сфера токен экономики и криптовалют меняет целые отрасли промышленности», — говорит Оливер Буссманн, бывший главный информационный директор швейцарского банка UBS, который теперь консультирует блокчейн-стартапы. «Чем больше людей узнают об этом, тем больше у них будет понимания того, как финансовые услуги будут выглядеть через пять лет». Крупные компании избегали биткоин, опасаясь его связей с мошенничеством и преступностью. Но теперь они видят огромный потенциал в базовой технологии — блокчейне — для повышения эффективности всего, от отслеживания продуктов питания до обработки финансовых транзакций. Профессор Ермак говорит, что технология блокчейн «действительно меняет каждую отрасль». Описывая его потенциал как «вероятно столь же важный, введение двойной бухгалтерии». Появление курсов Вначале на курс по криптовалютам записалось несколько десятков студентов. В этом году количество выросло до более чем 100 студентов, и до 300 ожидается в следующем году. «Мы перейдем в самую большую аудиторию университета, рассчитанную на 350 студентов», — говорит Ермак. Тема настолько динамична, что академикам сложно идти в ногу со временем. Профессор Ермак говорит о появлении «предложений о первоначальных монетах», которые позволили компаниям привлечь в этом году более $ 2 млрд., вынудив его переписать большую часть программы в этом году. «Год за годом мы меняем более половины материала курса», — говорит он. «Это держит нас в тонусе. Мы читаем ночами о криптовалютах, чтобы не отставать от последних нововведений». Школа бизнеса в Нью-Йорке который обучает студентов MBA за 70 000 долларов в год, а магистрантов — за 50 000 долларов США, планирует запустить курс бакалвра по блокчейну и криптовалютам. Но, как и многие университеты, он испытывает нехватку учителей. «Наша самая большая задача — найти достаточное количество преподавателей, — говорит профессор Ермак. Стэнфордский университет создал курс о биткоине и криптовалютах два года назад, но в этом году он закрылся после потери некоторых ключевых сотрудников. Джозеф Бонно покинул Стэнфорд, чтобы присоединиться к NYU Courant, где он преподает курс по блокчейну в составе факультета компьютерных наук. «Я почти уверен, что каждый университет откроет блокчейн курс в течение пяти лет», — говорит он. «Много институтов уже хотели ввести курс, но найти профессоров для этого проблематично». Работа для специалистов Быстрое распространение курсов по блокчейну отражается и на рынке рабочих мест. Лучшие инженеры в этой области получают стартовый заработок выше 250 000 долларов США. Крис Кнолл оставил работу в качестве бизнес аналитика в Южной Африке, чтобы пройти курс в Амстердаме, и вскоре после окончания он получил работу в частной акционерной группе в голландском городе. «Существует большой спрос на студентов-программистов, которые хорошо разбираются в блокчейне», — говорит Агелос Киайяс, председатель по кибербезопасности и конфиденциальности, и директор технологической лаборатории в Эдинбургском университете, которая запустила курс криптовалют в этом году. Уже есть ряд интернет-учебников, многие из которых доступны бесплатно, как и открытые онлайн-курсы (Moocs). Coursera совместно с Принстонским университетом, предложила 11-недельный онлайн-курс по криптовалютным технологиям. B9lab предлагает 40-часовой онлайн-курс по блокчейну для технических руководителей и аналитиков по цене 2 350 евро. Элиас Хаазе, соучредитель B9lab, говорит, что спрос на курс был устойчивым, и в этом году ожидается участие около 40 человек.

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Последний раз редактировалось moskva; Вчера в 22:49.
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