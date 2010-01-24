Вышла книга Эрика Гейсингера о виртуальных миллиардерах, стоявших за взлетом биткоина - Горячие новости | MMGP
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Вышла книга Эрика Гейсингера о виртуальных миллиардерах, стоявших за взлетом биткоина

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Вышла книга Эрика Гейсингера о виртуальных миллиардерах, стоявших за взлетом биткоина
Вышла книга Эрика Гейсингера о виртуальных миллиардерах, стоявших за взлетом биткоина


Украинское издательство деловой литературы «Баланс Бизнес Букс» выпустило русскоязычный перевод книги «Виртуальные миллиарды. Гений, наркобарон и близнецы из Лиги плюща, стоявшие за взлетом Биткоина» американского писателя Эрика Гейсингера.


По словам представителей издательства, книга адресована тем, кто интересуется современными финансовыми системами и криптовалютными технологиями.

«Книга рассказывает о биткоине на основании неординарных историй персонажей, приложивших руку к его успеху. В их числе гений-отшельник Сатоши Накамото, создавший биткоин и не пожелавший открыть миру свое настоящее имя; администратор крупнейшего даркнет-маркетплейса, использовавший биткоин для продажи наркотиков и осуществления других нечестных операций в сети; выпускники Гарварда Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, одержавшие победу в судебных тяжбах с Facebook, а также члены олимпийской сборной США по гребле и предприниматели, поверившие в криптовалюту и владеющие 1% всех биткоинов в мире», — говорится в издательской записке к книге.

Кинокритик и радиоведущий Ричард Репер отнес книгу Гейсингера к жанру исторической журналистики.

««Виртуальные миллиарды» в доступной и развлекательной манере поднимают одновременно привлекательную и эфемерную тему — биткоин. Книга представляет собой классический образец настоящей захватывающей исторической журналистики и повествует о цифровой валюте, ворвавшейся на рынок в 2009 году, и стоимость которой уже через пять лет оценивалась в $14 млрд», — отметил он.

Напомним, в конце октября ForkLog сообщал о планах по переводу «Белой книги биткоина» Сатоши Накамото на шрифт Брайля.

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