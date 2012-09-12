Пользователи Memeus накручивают лайки в попытке заработать Ethereum - Ethereum | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,973 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Пользователи Memeus накручивают лайки в попытке заработать Ethereum

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Ethereum Форум. Все о платежной системе Ethereum (Эфириум, Эфир)
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:26
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,542
Благодарностей: 8,199
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Пользователи Memeus накручивают лайки в попытке заработать Ethereum
Пользователи площадки Memeus, которая позволяет пользователям зарабатывать на мемах, накручивают лайки, чтобы зарабатывать больше криптовалюты. Об этом журналу ForkLog рассказал руководитель проекта Марк Шейн.

По его словам, разработчики площадки предусматривали такой вариант развития событий и имеют возможность отследить накрутку. Пользователей, нарушающих правила, обещают блокировать.

«Фрод, конечно же есть, как без него. Сайт имеет довольно прозрачную структуру, поэтому накрутку мы видим сразу. Администрация ресурса будет блокировать таких пользователей и отключать им оплату», — рассказал Шейн.

Между тем за три дня с момента запуска число зарегистрированных участников Memeus превысило 40 тысяч, а топовые посты уже набрали почти по 500-700 лайков. Финансируют проект рекламодатели, а большая часть дохода делится между пользователями: 35% получают читатели, 55% — создатели контента. Оставшиеся 10% выручки администрация забирает себе.

«Чем популярней мем, тем больше денег получит его автор. Одна хорошая картинка приносит 300- 500 рублей. Чтобы автор гарантированно получил вознаграждение, его мем должен собрать лайков не менее пяти лайков», — отметил Марк Шейн.

Также он отметил, что Memeus – часть большого и сложного проекта в сфере защиты авторских прав, и площадка используется с целью тестирования технологии блокчейн и ее возможностей.

«Нас интересует возможность четкого определения принадлежности того или иного контента при его копировании. Мы хотим в конечном счете получить систему, которая может отслеживать копии тех или иных материалов, кем они размещены, где и когда, и со стопроцентной точностью их определять. При этом мы не собираемся проводить ICO. Мы не считаем, что это что-то плохое, но сейчас мы не нуждаемся в привлечении денег со стороны, с теми задачами что у нас есть мы финансово справляемся самостоятельно», — заявил Шейн.

Ожидается, что новый проект по защите авторского контента будет запущен к началу 2019 года.

Напомним, ранее ForkLog сообщал о белорусской соцсети Steepshot на базе блокчейна, в которой пользователи получают токены за лайки к своим фотографиям.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В 2017 году Ethereum дал заработать 5000% Alcest Новости криптовалют 0 24.11.2017 16:52
За лайки в социальной сети Steepshot пользователи получают криптовалюту Kra100 Новости криптовалют 8 24.08.2017 22:24
Смертельная ставка в попытке заработать $ 630 sunmistik Курилка 16 17.04.2017 17:21
Дизайнеру о моей школьной попытке заработать ceeds Фриланс: общий форум 15 25.09.2016 01:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Anton-F
Можно ли установить советник в терминал на планшете?
От Anton-F в разделе «Программное обеспечение»
Аватара нет
232 миллиона. Именно столько собрал Tezos через ICO
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Роберт2011
fermionam.ru - материализует мысли
От Роберт2011 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Пульс Столицы - pulsbank.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
Аватара нет
Анонимные дебетовые карты для вывода е-денег
От Андрей в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
.     
Пользователей
432,973
Тем
502,246
Сообщений
12,598,266

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram