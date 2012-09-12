Пользователи Memeus накручивают лайки в попытке заработать Ethereum - Ethereum | MMGP

Пользователи площадки Memeus, которая позволяет пользователям зарабатывать на мемах, накручивают лайки, чтобы зарабатывать больше криптовалюты. Об этом журналу ForkLog рассказал руководитель проекта Марк Шейн.
По его словам, разработчики площадки предусматривали такой вариант развития событий и имеют возможность отследить накрутку. Пользователей, нарушающих правила, обещают блокировать.
«Фрод, конечно же есть, как без него. Сайт имеет довольно прозрачную структуру, поэтому накрутку мы видим сразу. Администрация ресурса будет блокировать таких пользователей и отключать им оплату», — рассказал Шейн.
Между тем за три дня с момента запуска число зарегистрированных участников Memeus превысило 40 тысяч, а топовые посты уже набрали почти по 500-700 лайков. Финансируют проект рекламодатели, а большая часть дохода делится между пользователями: 35% получают читатели, 55% — создатели контента. Оставшиеся 10% выручки администрация забирает себе.
«Чем популярней мем, тем больше денег получит его автор. Одна хорошая картинка приносит 300- 500 рублей. Чтобы автор гарантированно получил вознаграждение, его мем должен собрать лайков не менее пяти лайков», — отметил Марк Шейн.
Также он отметил, что Memeus – часть большого и сложного проекта в сфере защиты авторских прав, и площадка используется с целью тестирования технологии блокчейн и ее возможностей.
«Нас интересует возможность четкого определения принадлежности того или иного контента при его копировании. Мы хотим в конечном счете получить систему, которая может отслеживать копии тех или иных материалов, кем они размещены, где и когда, и со стопроцентной точностью их определять. При этом мы не собираемся проводить ICO. Мы не считаем, что это что-то плохое, но сейчас мы не нуждаемся в привлечении денег со стороны, с теми задачами что у нас есть мы финансово справляемся самостоятельно», — заявил Шейн.
Ожидается, что новый проект по защите авторского контента будет запущен к началу 2019 года.
Напомним, ранее ForkLog сообщал о белорусской соцсети Steepshot на базе блокчейна, в которой пользователи получают токены за лайки к своим фотографиям.
Источник