CME Group назвала дату запуска фьючерсов на индекс биткоина - Bitcoin | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,973 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CME Group назвала дату запуска фьючерсов на индекс биткоина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:24
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,542
Благодарностей: 8,199
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
CME Group назвала дату запуска фьючерсов на индекс биткоина
Чикагская товарная биржа (CME Group) официально назвала дату запуска торгов фьючерсами на индекс биткоина.

Как говорится в заявлении биржи, произойдет это в понедельник, 18 декабря 2017 года после успешной самосертификации листинга.

«Мы рады предложить рыку фьючерсы на биткоин и тесно работаем с Комиссей по срочной биржевой торговле (CFTC) и участниками рынка с целью создания регулируемого предложения, которое даст инвесторам прозрачность, открытие цены и переуступку риска», — говорится в заявлении CEO CME Group Терри Даффи.

Также он отметил, что, хотя биржа и проделала длительную и глубокую работу с CFTC, чтобы предложить трейдерам этот инструмент, биткоин остается новым и малоизведанным рынком, который будет продолжать развиваться. Этот процесс, по словам Даффи, потребует дальнейшего сотрудничества с Комиссией и клиентами биржи.

Новые контракты будут запущены на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и будут основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

На начальном этапе фьючерсные контракты будут связаны с различными инструментами по управлению рисками, включая первоначальную маржу в размере 35%, лимиты на позиции и внутридневные цены, отметил Терри Даффи.

Ранее глава CME Group заявил, что решение о запуске торгов фьючерсами на биткоин никак не связано с резко выросшей в этом году ценой первой криптовалюты.

Сегодняшняя новость уже привела к новому витку роста цены биткоина, которая за короткий период времени поднялась вплотную к отметке в $10 700.



Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В CME Group назвали сроки запуска фьючерсов на биткоин moskva Bitcoin 0 14.11.2017 10:31
Проект Zcash объявил новую дату запуска и представил дорожную карту clipman77 Новости криптовалют 1 01.11.2016 14:05
Фондовая биржа CME устанавливает дату запуска для Bitcoin индексов Alex077 Новости криптовалют 0 28.10.2016 15:34
Команда Zcash перенесла дату запуска «полностью анонимной» криптовалюты Top Invest Новости криптовалют 12 05.08.2016 19:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
AziaTrade - www.azia-trade.ru
От Aziatrade в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Дэвид Кэмерон хочет использовать технологию блокчейн для борьбы с коррупцией
От Arise в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Готовим кредитки: Укрпочта запустила новый финансовый сервис
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Haintre
Набираю команду
От Haintre в разделе «Прогнозы»
Аватар Smirnov Nikolay
Рост экономики в России ожидается с конца 2016 года
От Smirnov Nikolay в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Firefox защитит пользователей от утечек данных
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
432,973
Тем
502,246
Сообщений
12,598,265

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram