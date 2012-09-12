CME Group назвала дату запуска фьючерсов на индекс биткоина - Bitcoin | MMGP

Чикагская товарная биржа (CME Group) официально назвала дату запуска торгов фьючерсами на индекс биткоина.
Как говорится в заявлении биржи, произойдет это в понедельник, 18 декабря 2017 года после успешной самосертификации листинга.
«Мы рады предложить рыку фьючерсы на биткоин и тесно работаем с Комиссей по срочной биржевой торговле (CFTC) и участниками рынка с целью создания регулируемого предложения, которое даст инвесторам прозрачность, открытие цены и переуступку риска», — говорится в заявлении CEO CME Group Терри Даффи.
Также он отметил, что, хотя биржа и проделала длительную и глубокую работу с CFTC, чтобы предложить трейдерам этот инструмент, биткоин остается новым и малоизведанным рынком, который будет продолжать развиваться. Этот процесс, по словам Даффи, потребует дальнейшего сотрудничества с Комиссией и клиентами биржи.
Новые контракты будут запущены на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и будут основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.
На начальном этапе фьючерсные контракты будут связаны с различными инструментами по управлению рисками, включая первоначальную маржу в размере 35%, лимиты на позиции и внутридневные цены, отметил Терри Даффи.
Ранее глава CME Group заявил, что решение о запуске торгов фьючерсами на биткоин никак не связано с резко выросшей в этом году ценой первой криптовалюты.
Сегодняшняя новость уже привела к новому витку роста цены биткоина, которая за короткий период времени поднялась вплотную к отметке в $10 700.
Источник