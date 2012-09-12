«Биткоин вырастет до 100 тысяч долларов». Что ждет криптовалюты в России - Bitcoin | MMGP

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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 14,542 Благодарностей: 8,199 УГ: 29 КП: 0.202 подарки награды

«Биткоин вырастет до 100 тысяч долларов». Что ждет криптовалюты в России



Дмитрий Мариничев, интернет-обмудсмен, владелец майнинговой фермы по добыче биткоинов:



Криптовалюты ставят под сомнение право государства на национальную валюту. Мы ставим под сомнение, что наша жизнь, выстроенная в иерархической системе, есть благо.

Я не являюсь сторонником идеи, что криптовалюты — прекрасное средство накопления или что на них можно заработать. Сколько биткоин будет стоить, не важно. Придет время, когда на фиатные деньги можно будет смотреть, как на бумажки. Как мы сейчас смотрим на советские деньги — красивые бумажки. Рано или поздно деньги уйдут из нашей жизни.

Много лет назад обыкновенные деньги были такой же сложностью, потому что все хотели брать монеты из золота и серебра. Сегодня электронные деньги более распространены, чем бумажные.



Для криптовалют не нужен ни Центробанк, ни станок, чтобы генерить электронную экономику. Главная задача лишь в том, каким образом эти деньги эмитируются. А это устав того же биткоина: мы знаем, какое количество его будет, как он эмитируется.

Как будет влиять на курс биткоина Китай? Курс криптовалюты, как и курс акций, поддерживают ожидания. Человек – существо инертное и подверженное паническим настроениям. Попытки ЦБ Китая взять криптовалюты под регулирование, проваливались. Ни одна страна в мире не в состоянии влиять на курс «битка». Они наднациональны.

Ну можно запретить майнинг, но что может Китай сделать с товарно-обменными операциями? Это как запретить дышать или ругаться матом.



Арсений Щельцин, директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна:



Наши программисты дороже, но качественнее, и они очень ценятся в мире. Поэтому участвуют в разработках в том же Китае.

Хорошо, что в России уже правительство поддерживает ICO, Госдума поддерживает, Министерство связи. Даже у Центробанка положительное отношение.

Важно, чтобы [люди во власти] давали правильный месседж. Потому что любые высказывания из России откликаются на Западе: «В России запрещают ICO! Программисты уезжают на Запад!».



Почему растет курс криптовалют? Сейчас конец года, биткоин будет расти еще больше. Ведь консервативные фонды сравнивают рост прибыли в IT и касаемо ICO, криптовалют, и видят бешенный рост. Одно дело рост 15-20%, другое – 250%.

Биткоин будет расти до 50-100 тысяч долларов за штуку. Вполне возможно, что уже в конце этого года курс будет в районе 13-14 тысяч. Но рекомендовать инвестировать я не будут, нужно понимать, что это рискованный инструмент.

Все проекты сейчас на ICO про будущее. Даже Эфириум не выполнил своих целей.

Откуда берутся мошенники на ICO – понятно. Быстрый заработок привлекает людей.



Андрей Воронков, сооснователь стартапа SONM, который собрал 42 млн долларов на ICO:



Почему растут криптовалюты? Если у нас деньги являются отражением стоимости работы, стоимость криптовалют, биткоина растет за счет того, что можно купить полезные вещи. Криптовалюты — деньги нового поколения.

Есть карта плотности использования криптовалют. Германия и США идут на первом месте. Логично, всегда идет развитие технологий. Плюс — это страны с большой социальной нагрузкой. Экономика людей начинает перетекать в систему, основанную в децентрализацию.



Никита Мусалов, преподаватель криптографии «Кибер России», которому 14 (!) лет:



С помощью блокчейна можно полностью исключить возможность подделки документов, например при покупке земли. Упрощение бухгалтерского учета, ведь теперь его невозможно подделать! В будущем может помочь в создании электронных документов: виз, паспортов, банковских карточек.



Такая революционная технология не может обойти такую страну, как Россия. В будущем блокчейн вольется во все сферы жизни, и нашему правительству надо поспевать за трендами. Но и переусердствовать тоже не надо. Не стоит считать, что блокчейн сможет как-то кардинально изменить графы доходов в бюджете государства, блокчейн — это всего лишь технология, не стоит обольщаться.

Блокчейн не должен стать для государства чем-то более важным, чем, например, производство или машиностроение, не надо на нем так фокусироваться, это вредит экономике и отвлекает от реальных проблем, ведь на блокчейне невозможно построить весь бюджет страны, в отличие от того же машиностроения .



Николай Ивашев, digital-директор строительной компании «Гранель:



Застройщики готовы внедрить криптометры, на которых можно будет зарабатывать — вкладываться в недвижимость. Но пока компании ждут регулирования и стабилизации рынка.

То есть можно будет купить не целую квартиру, а какое-то количество метров. Вложиться, когда будет доходность, а если не будет — выйти из проекта и использовать другой инструмент.

Вкладываться в недвижимость — это совсем другое, это не скам. Потому что вы видите, как строится дорогой отель где-нибудь в Крыму.



Евгений Павлов, сотрудник компании Bitfury, которая занимается продажей софта для майнинга:



Блокчейн – продолжение развития технологий. Была эра ПК, потом интернета. Теперь блокчейна.

Майнинг – очень сложный бизнес. Только кажется, что построил ферму и можешь снимать доходы. Деньги нужно постоянно реинвестировать. Заканчивается мощность, надо покупать оборудование, потом расширяться. Нужно контролировать все сбои. Маржа выше среднего, но не какая-то гигантская.



Есть мнение, что биткоин упадет. Допустим, в 2020 году за расчет каждого блока будут платить 6,25 биткоинов. Но люди все чаще пользуются биткоином. Сейчас в среднем 1 блок биткоина вмещает сумму транзакций на 1,5 биткоина. Сумма будет расти, а вознаграждение уменьшаться. В 2030 году награда за найденный блок будет порядка 2 биткоинов. Зато транзакций будет 15. Доход от процессинга превысит доход от найденных блоков.

Криптовалют очень много. Многие получили доступ к быстрым деньгам. Люди сейчас иногда собирают много денег, а не знают, что с ними делать. Стабилизации я не вижу.



Леонид Анучин, советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:



Мы работаем с Центробанком, Минэкономсвязью над регулированием. Прорывное решение — когда в конце октября президентом были даны указания, что в законодательстве должны появиться определения криптовалют, ICO и так далее.

Во всем этом заинтересован бизнес. Строительные организации, например, хотят легальности, чтобы проводить сделки. Криптосообществом это воспринято позитивно. В рейтинге CoinDesk Владимира Путина номинировали как человека года в блокчейне, результат станет известен в середине декабря.

Государство хочет, чтобы граждане не страдали от возможных рисков. В 2014 году было порядка 7 крупнейших бирж по операциям купли-продажи. К 2017 году осталось всего две. Япония, которая первой отрегулировала криптовалюты, сделала биржи более защищенными.

Чего государство не хочет? Чтобы все было в тени, криптовалюты использовались для отмывания капиталов, вывода денег из страны и криминала.

Чем больше блокчейна — тем лучше будет работать российское государство и мы все.

На данный момент проведено 718 ICO, из них 138 набрали более 1 млн долларов в криптовалюте. При этом каждое пятое ICO — из России.

Вряд ли мы сможем покупать за биткоины в магазинах. Скорее будет организация, которая будет проводить конвертацию из мира криптоденег в фиатную валюту. Выход электронных денег в мир реальный должен быть. И роль государства должна быть не запретительной, а о правильных предпринимательских целях.



Для самых любопытных — все выступления наших криптоэкспертов в одном ролике.



Источник Криптовалюты — одна из главных тем года. В свой день рождения Hi-Tech Mail.Ru провел митап «В чем хранить деньги в новом году?». Эксперты в области блокчейна, майнинга и криптовалют рассказали, каким будет наше (светлое) будущее. Публикуем основные тезисы.Дмитрий Мариничев, интернет-обмудсмен, владелец майнинговой фермы по добыче биткоинов:Криптовалюты ставят под сомнение право государства на национальную валюту. Мы ставим под сомнение, что наша жизнь, выстроенная в иерархической системе, есть благо.Я не являюсь сторонником идеи, что криптовалюты — прекрасное средство накопления или что на них можно заработать. Сколько биткоин будет стоить, не важно. Придет время, когда на фиатные деньги можно будет смотреть, как на бумажки. Как мы сейчас смотрим на советские деньги — красивые бумажки. Рано или поздно деньги уйдут из нашей жизни.Много лет назад обыкновенные деньги были такой же сложностью, потому что все хотели брать монеты из золота и серебра. Сегодня электронные деньги более распространены, чем бумажные.Для криптовалют не нужен ни Центробанк, ни станок, чтобы генерить электронную экономику. Главная задача лишь в том, каким образом эти деньги эмитируются. А это устав того же биткоина: мы знаем, какое количество его будет, как он эмитируется.Как будет влиять на курс биткоина Китай? Курс криптовалюты, как и курс акций, поддерживают ожидания. Человек – существо инертное и подверженное паническим настроениям. Попытки ЦБ Китая взять криптовалюты под регулирование, проваливались. Ни одна страна в мире не в состоянии влиять на курс «битка». Они наднациональны.Ну можно запретить майнинг, но что может Китай сделать с товарно-обменными операциями? Это как запретить дышать или ругаться матом.Арсений Щельцин, директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна:Наши программисты дороже, но качественнее, и они очень ценятся в мире. Поэтому участвуют в разработках в том же Китае.Хорошо, что в России уже правительство поддерживает ICO, Госдума поддерживает, Министерство связи. Даже у Центробанка положительное отношение.Важно, чтобы [люди во власти] давали правильный месседж. Потому что любые высказывания из России откликаются на Западе: «В России запрещают ICO! Программисты уезжают на Запад!».Почему растет курс криптовалют? Сейчас конец года, биткоин будет расти еще больше. Ведь консервативные фонды сравнивают рост прибыли в IT и касаемо ICO, криптовалют, и видят бешенный рост. Одно дело рост 15-20%, другое – 250%.Биткоин будет расти до 50-100 тысяч долларов за штуку. Вполне возможно, что уже в конце этого года курс будет в районе 13-14 тысяч. Но рекомендовать инвестировать я не будут, нужно понимать, что это рискованный инструмент.Все проекты сейчас на ICO про будущее. Даже Эфириум не выполнил своих целей.Откуда берутся мошенники на ICO – понятно. Быстрый заработок привлекает людей.Андрей Воронков, сооснователь стартапа SONM, который собрал 42 млн долларов на ICO:Почему растут криптовалюты? Если у нас деньги являются отражением стоимости работы, стоимость криптовалют, биткоина растет за счет того, что можно купить полезные вещи. Криптовалюты — деньги нового поколения.Есть карта плотности использования криптовалют. Германия и США идут на первом месте. Логично, всегда идет развитие технологий. Плюс — это страны с большой социальной нагрузкой. Экономика людей начинает перетекать в систему, основанную в децентрализацию.Никита Мусалов, преподаватель криптографии «Кибер России», которому 14 (!) лет:С помощью блокчейна можно полностью исключить возможность подделки документов, например при покупке земли. Упрощение бухгалтерского учета, ведь теперь его невозможно подделать! В будущем может помочь в создании электронных документов: виз, паспортов, банковских карточек.Такая революционная технология не может обойти такую страну, как Россия. В будущем блокчейн вольется во все сферы жизни, и нашему правительству надо поспевать за трендами. Но и переусердствовать тоже не надо. Не стоит считать, что блокчейн сможет как-то кардинально изменить графы доходов в бюджете государства, блокчейн — это всего лишь технология, не стоит обольщаться.Блокчейн не должен стать для государства чем-то более важным, чем, например, производство или машиностроение, не надо на нем так фокусироваться, это вредит экономике и отвлекает от реальных проблем, ведь на блокчейне невозможно построить весь бюджет страны, в отличие от того же машиностроения .Николай Ивашев, digital-директор строительной компании «Гранель:Застройщики готовы внедрить криптометры, на которых можно будет зарабатывать — вкладываться в недвижимость. Но пока компании ждут регулирования и стабилизации рынка.То есть можно будет купить не целую квартиру, а какое-то количество метров. Вложиться, когда будет доходность, а если не будет — выйти из проекта и использовать другой инструмент.Вкладываться в недвижимость — это совсем другое, это не скам. Потому что вы видите, как строится дорогой отель где-нибудь в Крыму.Евгений Павлов, сотрудник компании Bitfury, которая занимается продажей софта для майнинга:Блокчейн – продолжение развития технологий. Была эра ПК, потом интернета. Теперь блокчейна.Майнинг – очень сложный бизнес. Только кажется, что построил ферму и можешь снимать доходы. Деньги нужно постоянно реинвестировать. Заканчивается мощность, надо покупать оборудование, потом расширяться. Нужно контролировать все сбои. Маржа выше среднего, но не какая-то гигантская.Есть мнение, что биткоин упадет. Допустим, в 2020 году за расчет каждого блока будут платить 6,25 биткоинов. Но люди все чаще пользуются биткоином. Сейчас в среднем 1 блок биткоина вмещает сумму транзакций на 1,5 биткоина. Сумма будет расти, а вознаграждение уменьшаться. В 2030 году награда за найденный блок будет порядка 2 биткоинов. Зато транзакций будет 15. Доход от процессинга превысит доход от найденных блоков.Криптовалют очень много. Многие получили доступ к быстрым деньгам. Люди сейчас иногда собирают много денег, а не знают, что с ними делать. Стабилизации я не вижу.Леонид Анучин, советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:Мы работаем с Центробанком, Минэкономсвязью над регулированием. Прорывное решение — когда в конце октября президентом были даны указания, что в законодательстве должны появиться определения криптовалют, ICO и так далее.Во всем этом заинтересован бизнес. Строительные организации, например, хотят легальности, чтобы проводить сделки. Криптосообществом это воспринято позитивно. В рейтинге CoinDesk Владимира Путина номинировали как человека года в блокчейне, результат станет известен в середине декабря.Государство хочет, чтобы граждане не страдали от возможных рисков. В 2014 году было порядка 7 крупнейших бирж по операциям купли-продажи. К 2017 году осталось всего две. Япония, которая первой отрегулировала криптовалюты, сделала биржи более защищенными.Чего государство не хочет? Чтобы все было в тени, криптовалюты использовались для отмывания капиталов, вывода денег из страны и криминала.Чем больше блокчейна — тем лучше будет работать российское государство и мы все.На данный момент проведено 718 ICO, из них 138 набрали более 1 млн долларов в криптовалюте. При этом каждое пятое ICO — из России.Вряд ли мы сможем покупать за биткоины в магазинах. Скорее будет организация, которая будет проводить конвертацию из мира криптоденег в фиатную валюту. Выход электронных денег в мир реальный должен быть. И роль государства должна быть не запретительной, а о правильных предпринимательских целях.Для самых любопытных — все выступления наших криптоэкспертов в одном ролике.

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