Омелян озвучил среднюю стоимость лоукост-билетов в Европу - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Омелян озвучил среднюю стоимость лоукост-билетов в Европу
Министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозирует, что в 2018 году в Украину зайдет не один новый лоукост, а средняя стоимость авиаперелетов лоукостами в страны Европы составит 30-50 евро.
Об этом министр заявил в интервью “Народной правде”.
“Я, собственно, исхожу из того, что, если средний билет на автобус стоит 50-100 евро, если по железной дороге составит плюс-минус такую же цену (но это только в Польшу, в ближайший пункт назначения), то соответствующая цена в 30-50 евро для лоукоста в страны Европы была бы абсолютно адекватной”, — отметил он.
При этом, по словам министра, планируется, что в следующем году на украинский рынок зайдут сразу несколько бюджетных авиакомпаний.
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“Мы надеемся, что это будет не один лоукост, а их будет больше. Но, это уже будет зависеть от переговоров государственных аэропортов и других аэропортов, которые будут вести такие переговоры. Ставки высокие. Ведь все понимают, что людей, которые готовы летать по цене, которая ниже в несколько раз, если не в десятки раз, несколько больше, чем сегодня”, – заявил Омелян.
Министр подчеркнул, что рано или поздно, но лоукостеры, такие как Ryanair, например, все же зайдут на украинский рынок.
“Моя цель, чтобы это было раньше, чем позже. И я думаю, что МАУ к этому тоже уже готовы… Мы тогда получим великолепную модель конкуренции между собой различных видов транспорта, к чему мы и должны в конечном итоге прийти. Как это происходит в Европе, где каждый пассажир для себя выбирает тот вид транспорта, который для него более привлекателен и выгоден”, – отметил Омелян.
По материалам УКРИНФОРМ