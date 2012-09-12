Пенсионному фонду понадобились 100 миллиардов рублей из-за идей Путина - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,960 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Пенсионному фонду понадобились 100 миллиардов рублей из-за идей Путина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:50
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,532
Благодарностей: 8,196
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Пенсионному фонду понадобились 100 миллиардов рублей из-за идей Путина
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в случае продления программы материнского капитала, Пенсионному фонду России (ПФР) потребуется более 100 миллиардов рублей дополнительно. Об этом сообщает ТАСС.

«Расходы на обслуживание этой программы составляют 330 млрд в год. Мы исходим из того, что порядка 35−40 млрд — это будет потребность 2019 года дополнительно в бюджете Пенсионного фонда, плюс к тому, что сейчас предусмотрено», — заявил министр, отметив, что на 2020 год фонду потребуются еще 70 миллиардов.

По словам Топилина, в 2018 году бюджет ПФР предусматривал выплаты по программе материнского капитала, однако это должен был быть последний год работы программы. «На 2019−2020 сейчас идет некое снижение объема, потому что не было решения о продлении, предполагалось только погашение старых обязательств», — заявил министр, отметив, что в случае продления программ фонду потребуется больше денег.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Размер выплаты на второго или последующих детей в настоящий момент составляет 453 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин 28 ноября предложил продлить программу до конца 2021 года. Минтруд уже подготовил необходимые документы.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Старый Сегодня, 22:03
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 171
Благодарностей: 160
УГ: 0
КП: 0.899
Re: Пенсионному фонду понадобились 100 миллиардов рублей из-за идей Путина
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Пенсионному фонду понадобились 100 миллиардов рублей из-за идей Путина
Ох уж эти журналисты - креативщики, мастера заголовков... Написано так, что можно подумать: Путину втемяшилась идея, а бедному ПФ вертись ужом на сковородке в думках, как ее исполнить. *где деньги, Зин?*
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Statua на форуме  
Сказали спасибо:
Anastas (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гройсман посулил Пенсионному фонду Украины абсолютное банкротство veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.06.2017 14:50
Доходы Путина выросли на 1 000 000 рублей за год dengov Политика и экономика 19 16.04.2016 23:38
Годовой доход Путина вырос до 8,9 млн рублей Commons Политика и экономика 1 16.04.2016 09:57
Деятельность ОНФ Путина обошлась в 2015 году в полмиллиарда рублей redwin Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.03.2016 13:50
«Друзей Путина» заподозрили в выводе миллиардов долларов из РФ J7hack Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.10.2015 19:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Иран закупает пробную партию российских комбайнов
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Naale
Bitaina - bitaina.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Максимм
Астрономы вычислили зону вероятного существования инопланетной жизни
От Максимм в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт PELE:11608 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TheGOLDskull
Обучение инвестированию в ПАММ счета и страхование вкладов
От TheGOLDskull в разделе «Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
.     
Пользователей
432,960
Тем
502,228
Сообщений
12,597,733

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram