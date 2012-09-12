Хождение по мукам. Как закрыть бизнес в Украине - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Хождение по мукам. Как закрыть бизнес в Украине Проведение реформ в тех областях, которые влияют на позиции Украины в рейтинге Doing Business, традиционно в приоритете у украинских властей. Ведь то, что государство за год поднялось ещё на несколько позиций, можно преподнести как очередную “перемогу”.



Вместе с тем некоторые процедуры, которые доставляют много хлопот предпринимателям, практически не меняются годами. Редакция “Фокуса” выяснила, почему закрытие бизнеса в Украине остается почти таким же сложным, запутанным и долговременным процессом, как и до 2014 года.



Никого не выпускать



Открыть предприятие в Украине можно всего за один день. На закрытие бизнеса зачастую уходят годы. Адвокат, старший партнёр адвокатской компании “Кравец и Партнёры” Ростислав Кравец объясняет это необходимостью проведения многочисленных проверок, что отнимает много времени и средств на содержание штата для предоставления необходимых документов. “Официальное закрытие обычно занимает от полугода до трёх лет, и весь этот период нужно выплачивать минимальные зарплаты оставшемуся персоналу и соответствующие налоги”, — уточняет собеседник Фокуса.



Как объяснили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) по опыту компаний — членов этой организации, ключевая проблема при закрытии бизнеса в Украине — необходимость подавать нулевую финансовую и бухгалтерскую отчётность на протяжении значительного срока, что приводит к излишним административным затратам.



Но стоит отметить, что закрыть бизнес в любом государстве обычно сложнее, чем открыть. “У предпринимателя или компании уже есть история деятельности, документы по проведённым операциям, уплаченные или неуплаченные налоги. Логично, что полностью закрыть бизнес можно только после налоговой проверки”, — объясняет налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. Но в Украине в этой сфере явно образовались перекосы.



Начнём с описания стандартной процедуры. Как объяснила Фокусу юрист юридической фирмы “Кушнир, Якимьяк и Партнёры” Юлия Василенко, ликвидация бизнеса начинается с подачи заявления участников предприятия госрегистратору — с этого момента отсчитывается срок предъявления требований кредиторов, который не может составлять менее двух месяцев. Соответственно минимальный срок ликвидации бизнеса в Украине — 60 календарных дней.



Если за этот период кредиторы не предъявили свои требования, либо предприятие погасило все долги, госрегистратору остаётся подать всего лишь два документа: заявление о государственной регистрации прекращения юридического лица в результате его ликвидации и справку архивного учреждения о принятии документов. Речь идёт о кадровых и регистрационных “бумагах” предприятия, которые нужно сдать в архив.



Однако в реальности всё происходит не так. Официальная процедура не предусматривает подачу справки об отсутствии задолженности по уплате налогов.



Юлия Василенко предупреждает: налоговая и фонды соцстрахования сразу после информации о ликвидации предприятия автоматически направляют госрегистратору свои возражения. Снять их можно только на основании справки об отсутствии задолженности. Чтобы её получить, необходимо пройти проверку.



“Предприятию сложно договориться о налоговой проверке, так как у фискальной службы существует свой график”, — говорит Александра Томашевская. По её опыту, в маленьких городах проверки назначают быстрее. В столице ожидания могут затянуться на годы. Для ускорения процесса Юлия Василенко советует подать заявление о проведении внеочередной передликвидационной проверки. По закону её должны назначить не позднее чем через месяц. Далее нужно подавать запрос о времени запланированной проверки, и если в ответе не будет указана дата, писать жалобу в вышестоящие органы.



Когда проверка начнётся, в течение 10 дней придётся предоставлять все запрашиваемые документы. После этого ещё 10 дней ожидать результат — справку об отсутствии задолженности. Если же нарушение выявят, собственника бизнеса ждут существенные штрафные санкции. Чтобы минимизировать риски, управляющий партнёр адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз рекомендует перед ликвидацией бизнеса провести его аудит. Тогда необходимую работу над ошибками можно провести перед подачей заявления о закрытии.



Физлицам-предпринимателям (ФЛП) проходить подобную процедуру немного проще. “Для ликвидации ФЛП ему необходимо подать заявление госрегистратору, и на следующий рабочий день процедура будет завершена. Но важно учитывать, что, в отличие от юрлиц, ФЛП могут проверить после его ликвидации”, — говорит Юлия Василенко. То есть практически с момента подачи заявления ФЛП уже не считается субъектом предпринимательства и не платит налоги. Но последующее ожидание проверки от налоговой может затянуться на месяцы, а то и годы.



Окольными путями



Из-за сложностей с закрытием бизнеса многие предприятия в Украине продолжают существовать только на бумаге. “Компании, которые не ведут деятельность 7–10 лет, не могут закрыться, хотя срок давности по возможным нарушениям и недоплатам налогов уже истёк. Чаще всего собственники попросту бросают такие компании и перестают подавать отчётность”, — говорит Александра Томашевская. Можно лишь догадываться, сколько таких “мёртвых душ” на сегодня остаются на учёте.



Бизнесмены, которые не хотят тратить время на официальную процедуру, идут на некоторые хитрости. Как отмечает Ростислав Кравец, зачастую предприятию проще обанкротиться, чем официально заниматься закрытием. По словам управляющего партнёра юридической фирмы “Можаев и партнёры” Михаила Можаева, самый простой вариант избавиться от бизнеса — продать корпоративные права и сменить директора. “Новому собственнику передаются первичные документы, которые являются доказательствами возможных нарушений, совершённых предыдущим владельцем. А если новый собственник не собирался дальше вести бизнес, как обычно и происходит, документы теряются и доказать вину предыдущих владельцев и директора становится очень сложно” — уточняет Можаев.



Отдать компанию в “хорошие руки” бизнесменов вынуждает не только желание ускорить процесс, но и опасения начисления штрафов. “Если бизнес реально работал, скорее всего, нарушения найдутся и обойдутся от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен, которые пойдут на оплату штрафов с растягиванием процедуры на годы”, — говорит Виктор Мороз. Если же у компании есть долги перед бюджетом или кредиторами, цена вопроса может быть на порядок выше. Вот поэтому чтобы “пропетлять” мимо налоговых проверок, бизнесмены и идут на ликвидацию путём выкупа.



Для улаживания таких вопросов в Украине даже сформировался особый вид услуг. Как рассказала Фокусу Юлия Василенко, предприятия, от которых хотят избавиться их собственники, покупают специальные организации. Такие фирмы они “кладут на полку” на три года, а потом сами их ликвидируют как “пустые”. Стоимость таких услуг стартует на рынке от 5 тыс. грн. Причём уладить всё можно всего за три дня. По словам Александры Томашевской, “цена вопроса” зависит от порядка в документах, наличия долгов перед бюджетом или другими кредиторами — например, от проблемной компании с запятнанной историей можно избавиться за $3–10 тыс.



Подобное положение вещей не может не отражаться на предпринимательской активности в стране. Ведь граждане, зная о сложностях с закрытием бизнеса, готовы сто раз подумать, перед тем как официально открыть юрлицо.



По материалам Фокус

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