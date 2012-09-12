Порошенко: в Украине появится бюро финансовой безопасности - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,960 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Порошенко: в Украине появится бюро финансовой безопасности

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:45
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,532
Благодарностей: 8,196
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Порошенко: в Украине появится бюро финансовой безопасности
Президент Петр Порошенко анонсировал создание Национального бюро финансовой безопасности Украины.

Об этом он сообщил в ходе выступления на бизнес-форуме.

“Мы сейчас шлифуем другой законопроект – о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Бюро отлучит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и МВД, – не говоря уже о налоговой то ли полиции, то ли милиции”, – заявил глава государства.

Напомним, ранее власти анонсировали создание Службы финансовых расследований. Специалисты уверяют, что новое ведомство должно осуществить переход от силового подхода, как это было в налоговой милиции, к аналитическому.

По материалам Финансовый клуб
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Украине появится новая профессия moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.10.2017 19:10
Нью-Йорк устанавливает новые правила финансовой безопасности Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.09.2016 16:28
В Украине появится еще 100 официальных обменников moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.07.2016 12:42
В Украине все-таки появится Uber kovga Новости в мире финансов и инвестиций 3 07.12.2015 15:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OPLOTT
Зарплата российским госчиновникам будет увеличена ?
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
eurasia-finance - eurasia-finance.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар jook
Hourlysuccess - hourlysuccess.com
От jook в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ELENA BAR
В сети биткоина намечается рост неподтвержденных транзакций
От ELENA BAR в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
DiceMax.com
От SpiRiT13th в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых кранов»
Аватар kislov
Как используют биткоин в Афганистане
От kislov в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
432,960
Тем
502,228
Сообщений
12,597,733

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram