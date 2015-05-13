Lykke Wallet объявил о выпуске карты предоплаты VISA - Новости криптовалют | MMGP

Швейцарский финтех-стартап Lykke сегодня объявила о выпуске карты предоплаты VISA, которая работает непосредственно от кошелька Lykke. Пользователи данного кошелька могут представить свою карту Lykke в любом месте, где принимается VISA в режиме онлайн либо в реальном мире для оплаты товаров и услуг.
Все у кого есть кошелек Lykke может получить данную карту совершенно бесплатно, да и еще с небольшим денежным бонусом. Новые пользователи могут загрузить кошелек с App Store или Play Market, пройти простую регистрацию и пополнить баланс с помощью любой банковской карты. Карта Lykke также работает как традиционная ATM-карта и работает практически со всеми банкоматами в мире. Владельцы карт также могут конвертировать криптовалюты в фиат.
Прямо сейчас можно запросить банковский перевод из Lykke. Карта предоплаты в несколько раз улучшает уже готовую концепцию транзакций, это большой шаг вперед. Имея быстрый доступ к нашим активами, ты экономишь время и нервы, - сообщил Игорь Румянцев, менеджер по продуктам Lykke.
Теперь можно вести бизнес не только в фиате, но и в BTC, ETH, LTC и других криптовалютах. Это крайне удобно и выгодно. Нужно всего один раз оформить Lykke VISA и начать наслаждаться ее преимуществами, – сообщил Ричард Олсен, основатель Lykke.