От биткоина до децентрализованного интернета - Bitcoin | MMGP

Развитие криптовалют может привести к созданию так называемого децентрализованного интернета, что вызовет потерю влияния крупнейших технологических компаний, которые сейчас имеют безграничную власти в цифровом пространстве.
Интернет работает благодаря большим централизованным сервисам, у которых есть владельцы: облачные провайдеры, поисковые системы и социальные сети. В результате многие интернет-гиганты доминируют в своей области интернета.
Децентрализованный интернет может в корне изменить расстановку сил, так как, по сути, деятельность всех перечисленных доминантов будет передана рядовым пользователям. Таким образом, все сервисы в интернете будет обеспечиваться огромным количеством компьютеров пользователей.
По словам Хеманта Танехи, управляющего директора венчурной компании General Catalyst в США, деньги, вливающиеся в криптоиндустрию, такие как биткоин, помогают привлечь ресурсы для развития децентрализованного интернета, пишет CNBC.
Танехи считает, что создание децентрализованного интернета - основная задача, которая стоит перед всем криптосообществом.
ХЕМАНТА ТАНЕХИ
"Когда вы думаете обо всех этих крупных платформах, ставшими слишком мощными, возникает мысль о том, что было бы неплохо продолжать пользоваться всеми услугами, которые они предоставляют, но только без этих централизованных органов власти, имеющими избыточный контроль над пользователями".
Конечно, и с этим согласны практически все эксперты, на данном этапе криптомир и вся сопутствующая индустрия еще не готовы к такому прорыву. Вместе с тем, тот бурный рост биткоина и других криптовалют помогают привлекать средства в развитие децентрализованного интернета.
"Чем больше денег приходит в индустрию, тем лучше для ее развития", - сказала в интервью CNBC Танека.
Другой венчурный капиталист из компании Union Square Ventures, Альберт Венгер, по сути, повторил слова предыдущего эксперта и полностью подтвердил желание видеть децентрализованный интернет, однако отметил, что, по его мнению, снижение влияния интернет-гигантов еще очень далеко.
К слову, последние несколько дней биткоин и другие цифровые монеты переживали непростой период. После очередного обновления исторических максимумов последовало серьезное падение, однако сегодня биткоин снова растет, прибавляя почти 4%.
Несмотря на высокую волатильность, криптобиржи насчитывают все больше клиентов, а разработчики криптовалют вносят различные новшества. Если биткоин и "пузырь", то, наверное, он еще не достиг тех масштабов, чтобы лопнуть, ведь все известные "пузыри" были намного крупнее этого.
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