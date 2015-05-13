Stratis объявил о начале бета-тестирования платформы Stratis Test ICO - Новости криптовалют | MMGP
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Stratis объявил о начале бета-тестирования платформы Stratis Test ICO

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Имя: Станислав
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Stratis объявил о начале бета-тестирования платформы Stratis Test ICO

Очевидно, что в будущем индустрия ICO будет только развиваться. Вопрос заключается в том, будет ли писаться проекты на базе Ethereum. Мы видели, что за последние несколько месяцев появилось большое количество конкурентов. Последний мощный проект - это Stratis, который сегодня объявил о том, что бета-версия платформы под названием "Stratis Test ICO" уже доступная для публичного теста.

Stratis набрал большую популярность среди энтузиастов криптовалюты. Новая платформа может оказаться довольно интересной как для создателей блокчейн-проектов, так и для инвесторов. Безусловно, большинство проектов будут работать на уже привычном Ethereum, но всегда хорошо иметь конкуренцию на рынке.

Более конкретно, Stratis Test ICO на данный момент работает в testnet, что собственно и следовало ожидать. Эта новая платформа является безопасной и легко настраиваемой, что позволит людям размещать ICO. Это совершенно новое решение, построенное с нуля. Кроме того, он может быть развернут через Microsoft Azure, что делает его удобным и крайне легким. Интересное развитие событий, не так ли.

Имейте в виду, что это всего лишь тест платформы на работоспособность и на демонстрацию функционала. Пользователи могут тестировать Stratis Test ICO до 14 декабря включительно.

Сегодня мы видим, как все больше появляются инструментов для проведения ICO. Хотя Ethereum с их PoW останется самой популярной платформой, всегда хорошо иметь альтернативы. Waves Platform - один из примеров, который приходит в голову, а также NEM. Теперь, когда Stratis выходит на рынок, экосистема становится еще более конкурентоспособной. ICO будут оставаться важной бизнес-моделью для многих компаний, это неоспоримый факт.

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Метки
ico, криптовалюта, токены
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