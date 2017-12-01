Бесы Бесова - Список интернет мошенников | MMGP

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Бесы Бесова

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#1
 
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Бесы Бесова
Владимир Бесов – один из поваров на кухне Amarkets

Данная статья целиком и полностью посвящена работе такого интересного персонажа как Владимир Бесов. Данный «псевдо честный трейдер» заслужил себе славу в сети, только вот слава эта не совсем такая на которую он сам рассчитывал. Почему это случилось? Потому что все, кто сотрудничает с Бесовым остаются у разбитого корыта.
Возможно, не самый первый проект Бесова, но точно один самых популярных – hermestg.ru. Кроме непосредственно сайта, который к слову сейчас недоступен, также был канал на YouTube под одноимённым названием. Все начиналось в 2014 году, когда Владимир предлагал научить всех желающих работать на рынке. Что требовалось? Во-первых, заплатить за курс, а во-вторых, открыть счет у брокера, например, AForex.

Стоит наперед сказать, что обучения не было, по итогу пользователи теряли деньги два раза, первый раз они попадали в карман Владимира Бесова, второй раз уходили в кухню АФорекс.

Пока пользователи ожидали старта обучения, за которое были оплачены деньги, всего таких жертв было 28 человек, сайт hermestg.ru внезапно перестал работать. 8 декабря 2014 года ресурс стал недоступен по причине неуплаты за хостинг.

Почему Бесов не проплатил? Потому что в этот период произошел ребрендинг в компании AForex. Количество обманутых клиентов достигло своего критического значения, вследствие чего потребовалось новое имя, чтобы продолжать свои махинации.

Соответственно, Владимиру Бесову уже был не нужен сайт, на котором ищутся жертвы для кухни АФорекс. Теперь ему необходим новый ресурс, на котором будут приглашаться доверчивые пользователи в другую аферу.
Так, у Владимира Бесова появляется realtraders.ru, который функционирует сегодня. Так как AForex переквалифицировалась в Amarkets, теперь Владимир объясняется в любви именно данной организации.

По большому счету, схема работы Бесова на реал трейдерс не поменялась. Все также предлагается обучение, только деньги нужно отдать Владимиру и теперь кухне Амаркетс.

То, что в компании Amarkets действует старая кухонная схема работы, сомневаться не приходится.


Пока привлекаются жертвы для развода на портале realtrader ru. Возникает вполне логичный вопрос, как решилась судьба тех, кто поверил мошеннику Владимиру Бесову в период работы предыдущего проекта? Те горе-ученики, а их было 28, так и не дождались от Владимира какой-нибудь полезной информации, или возврата денег. Одна из наиболее активных борцов за справедливость – Инна Стачовак не единожды писала на тематических форумах об обмане со стороны псевдо-тренера. Владимир Бесов перестал реагировать на гневные претензии, он абсолютно уверен в собственной безнаказанности так как, по его словам, имеет массу знакомых юристов, которые могут решить любую проблему. Читайте ниже:

Вот так просто Бесов разводит людей на деньги, получает свой процент от Форекс кухни AForex/ Amarkets, а потом за ним заметают следы профессионалы, которые получают деньги со слитых депозитов трейдеров.
Что должно насторожить тех, кто вложился на ресурсе realtraders.ru уже сейчас? Дело в том, что Владимир уже начал заметать следы и делает очередной ребрендинг! Смотрите сами:


Другими словами, стоит ожидать, что Владимир Бесов в скором времени забросит свой канал на YouTube под названием realtrader ru, «забудет» заплатить за хостинг одноименного сайта. И все, клиенты перейдут в ранг жертв к ранее обманутым.

Подведем итог, мошенников в сети по примеру Бесова более чем достаточно. В чем особенность Владимира? Ему абсолютно безразлично под чьим брендом привлекать людей в ловушку. Аферист проработал схему во время проекта hermestg.ru, она сработала. Теперь он разводит людей старыми способами под новыми названиями, будьте осторожны!

добавлено через 13 минут












Не вышло скрины залить нормально, кидаю так!
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Последний раз редактировалось AndreySabur; Сегодня в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
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