Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком Сoinomi.com - Криптовалютные кошельки | MMGP

Мультивалютный криптокошелек Сoinomi.com.
Сайт проекта Сoinomi.com/
Сайт проекта на данный момент представлен только на английском языке. Вообще кошелек новый, у него пока все впереди и сейчас он только развивается и добавляет новые функции.
Особенность кошелька
Данный кошелек имеет только мобильную версию и не доступен для персонального компьтера.
Многие пользователи считают данную особенность скорее большим минусом, чем плюсом. На самом деле как часто мы покупаем что-либо в магазинах за криптовалюту? Если вы зададите себе этот вопрос, то скорее всего ответите - никогда.
Все дело в том, что криптовалюты еще не решили своей основной проблемы - мгновенности платежей
. Да есть быстрые криптовалюты, но к сожалению они не так популярны, как Bitcoin,
переводы по блокчейн которого идут часами, а иногда и днями, если выбрать маленькую комиссию.
Комиссии это вторая огромная проблема криптовалют.
Комиссия Bitcoin настолько высока, что даже теоретически купить чашечку кофе в Bitcoin будет бессмысленно, так как комиссия обойдется дороже самой чашечки кофе. Да и ждать покупку придется долго. Сейчас появляется много молодых, новых и перспективных криптовалют, которые предлагают маленькие комиссии. Но проблема новичков в том, что они еще не популярны, не завоевали рынок. Вот и кто из продавцов решится принимать новую, еще не понятную криптовалюту.
В общем в свете вышеизложенного, необходимость в мобильном кошельке без веб-версии сайта пока еще не созрела. Все-таки большинство пользователей криптовалют имеют стационарные компьютеры.
Вторая большая проблема мобильных приложений - они еще более уязвимы для хакеров, чем стандартные веб-версии кошельков для персональных компьютеров.
Рассмотрим насколько безопасен мобильный криптокошелек Сoinomi.
Безопасность кошелька
Особенность сервиса состоит в том, что в криптокошельке отсутствует какая-либо регистрация, а IP-адрес доступа к нему шифруется. Это позволяет сильно осложнить отслеживание ваших "покупательских предпочтений в сфере криптовалют". По словам разработчиков подобная степень шифрования позволяет защитить владельца кошелька от отслеживания его действий при операциях с криптовалютами от правительства, государственных служб (а кто хочет платить налоги?) и от третьих лиц, которые могут "подглядывать за вами".
Сам мобильный кошелёк Coinomi защищен встроенной аутентификацией и случае, если хакеры получают доступ к вашему смартфону, или он будет украден. Случайный вор все равно не сможет войти в этот кошелёк, не владея паролем к мобильному приложению.
Не поможет хакерам и взлом сервера этого онлайн-сервиса Coinomi, поскольку ключ от криптокошелька будет всегда находится на смартфоне.
Владельцы Coinomi не скрывают, что в прошлом году им пришлось перейти на операционную систему с закрытым исходным кодом (closed source system), однако это еще больше обезопасило пользователей кошелька и усилило сохранность вкладов.
В общем, если вы без вашей криптовалюты не можете прожить и часа и вам надо, чтобы ваши крито деньги были всегда у вас под рукой, а не где-нибудь далеко на вашем домашнем компьютере, то тогда этот кошелек для вас, так как его безопасность очень надежная. И вы можете хоть каждый час проверять ваши сбережения.
Для чего еще удобен мобильный криптокошелек
Дело в том, что криптовалюты очень волантильны, то есть курсы криптовалют за день сильно меняются. Колебания в день могут составить до 30%. Причем разные криптовалюты меняются по разному. Покупая одни криптовалюты и продавая другие, используя колебания курсов валют, можно не плохо заработать. А мобильный криптокошелек для этого просто идеален, ведь все обмены можно сделать практически мгновенно в рамках одного счета на одной платформе очень быстро и просто.
Регистрация Coinomi кошелька
Чтобы завести кошелек Coinomi, вам необходимо зайти на официальный сайт кошелька https://coinomi.com/
и скачать программное обеспечение себе его на смартфон. Также можно скачать мобильное приложение кошелька через Google Play. После установки Coinomi на смартфон появится окно, на котором будут 2 фразы: «Восстановить кошелек» и «Создать новый кошелек».
Необходимо выбрать «Создать новый кошелек».
После этого появится страница, на которой будет указана фраза для восстановления пароля к кошельку. Это очень важная фраза, ее надо либо переписать, либо перекопировать, либо сфотографировать и хранить в безопасном месте (не на мобильном устройстве). Ведь если кто-то украдет ваш телефон и на нем будет фраза восстановления, то считайте будет и пароль к кошельку, а вместе с ним и ваши деньги на нем.
Предупреждение:
Обязательно храните фразу для восстановления пароля не на мобильном устройстве, на котором установлен сам кошелек, а в другом безопасном месте, где вы ее не потеряете.
После этого появится новое окно, в котором необходимо придумать пароль, вписав его в нужное поле, после чего повторить пароль еще раз. Далее надо будет выбрать валюту счета, которую можно менять много раз.
После того как вы все это сделаете появится окно с условиями работы и предоставления сервиса. Эти условия необходимо принять, чтобы дальше продолжить работу с приложением.
После всего, что вы сделали вам откроется ваш кошелек. И вы можете начать с ним работать. Кошелек будет выглядеть следующим образом:
Вверху на синем фоне будет указана криптовалюта, которую вы выбрали. Чуть ниже слева - кнопка получить, справа - оправить. По центру крупными цифрами указан баланс счета.
Если вы нажмете на надпись «Получить» кошелька Coinomi, то увидите адрес своего кошелька в выбранной валюте. На этот адрес и надо будет пересылать криптовалюту, чтобы пополнить кошелек. Только не забывайте
, что чтобы получить криптовалюту, необходимо получить подтверждения по сети. Это может занять несколько часов.
Если надо отправить криптовалюту, нажимаем вкладку «Отправить» и заполняем поле адреса (куда отправить деньги), указываем сумму отправки. Она отобразится в эквиваленте криптовалют и фиатных денег.
Внутри Coinomi кошелька доступна функция настроек, чтобы ее открыть необходимо нажать на три точки, которые находятся в вертикальном положении в правом верхнем углу на синем фоне, и вам будут доступны настройки следующих функций
Обмен валют
Внутри кошелька через приложение можно практически мгновенно менять валюты. Данная функция доступна благодаря стратегическим партнерам ShapeShift и Changelly.
Поддерживаемые валюты
Список криптовалют постоянно обновляется. Поэтому за ним лучше следить с официального сайта Сoinomi.com/
Тем не менее, даже сейчас этот список впечатляет.