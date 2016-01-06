Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком Сoinomi.com - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,102 Благодарностей: 2,210 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 285 Подписок CT: 26 КП: 0.257 подарки

Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком Сoinomi.com



Мультивалютный криптокошелек Сoinomi.com.



Сайт проекта



Сайт проекта на данный момент представлен только на английском языке. Вообще кошелек новый, у него пока все впереди и сейчас он только развивается и добавляет новые функции.



Особенность кошелька



Данный кошелек имеет только мобильную версию и не доступен для персонального компьтера.



Многие пользователи считают данную особенность скорее большим минусом, чем плюсом. На самом деле как часто мы покупаем что-либо в магазинах за криптовалюту? Если вы зададите себе этот вопрос, то скорее всего ответите - никогда.



Все дело в том, что криптовалюты еще не решили своей основной проблемы - мгновенности платежей . Да есть быстрые криптовалюты, но к сожалению они не так популярны, как Bitcoin, переводы по блокчейн которого идут часами, а иногда и днями, если выбрать маленькую комиссию.



Комиссии это вторая огромная проблема криптовалют. Комиссия Bitcoin настолько высока, что даже теоретически купить чашечку кофе в Bitcoin будет бессмысленно, так как комиссия обойдется дороже самой чашечки кофе. Да и ждать покупку придется долго. Сейчас появляется много молодых, новых и перспективных криптовалют, которые предлагают маленькие комиссии. Но проблема новичков в том, что они еще не популярны, не завоевали рынок. Вот и кто из продавцов решится принимать новую, еще не понятную криптовалюту.



В общем в свете вышеизложенного, необходимость в мобильном кошельке без веб-версии сайта пока еще не созрела. Все-таки большинство пользователей криптовалют имеют стационарные компьютеры.



Вторая большая проблема мобильных приложений - они еще более уязвимы для хакеров, чем стандартные веб-версии кошельков для персональных компьютеров.



Рассмотрим насколько безопасен мобильный криптокошелек Сoinomi.



Безопасность кошелька



Особенность сервиса состоит в том, что в криптокошельке отсутствует какая-либо регистрация, а IP-адрес доступа к нему шифруется. Это позволяет сильно осложнить отслеживание ваших "покупательских предпочтений в сфере криптовалют". По словам разработчиков подобная степень шифрования позволяет защитить владельца кошелька от отслеживания его действий при операциях с криптовалютами от правительства, государственных служб (а кто хочет платить налоги?) и от третьих лиц, которые могут "подглядывать за вами".



Сам мобильный кошелёк Coinomi защищен встроенной аутентификацией и случае, если хакеры получают доступ к вашему смартфону, или он будет украден. Случайный вор все равно не сможет войти в этот кошелёк, не владея паролем к мобильному приложению.



Не поможет хакерам и взлом сервера этого онлайн-сервиса Coinomi, поскольку ключ от криптокошелька будет всегда находится на смартфоне.



Владельцы Coinomi не скрывают, что в прошлом году им пришлось перейти на операционную систему с закрытым исходным кодом (closed source system), однако это еще больше обезопасило пользователей кошелька и усилило сохранность вкладов.



В общем, если вы без вашей криптовалюты не можете прожить и часа и вам надо, чтобы ваши крито деньги были всегда у вас под рукой, а не где-нибудь далеко на вашем домашнем компьютере, то тогда этот кошелек для вас, так как его безопасность очень надежная. И вы можете хоть каждый час проверять ваши сбережения.



Для чего еще удобен мобильный криптокошелек



Дело в том, что криптовалюты очень волантильны, то есть курсы криптовалют за день сильно меняются. Колебания в день могут составить до 30%. Причем разные криптовалюты меняются по разному. Покупая одни криптовалюты и продавая другие, используя колебания курсов валют, можно не плохо заработать. А мобильный криптокошелек для этого просто идеален, ведь все обмены можно сделать практически мгновенно в рамках одного счета на одной платформе очень быстро и просто.



Регистрация Coinomi кошелька



Чтобы завести кошелек Coinomi, вам необходимо зайти на официальный сайт кошелька

Необходимо выбрать «Создать новый кошелек».







После этого появится страница, на которой будет указана фраза для восстановления пароля к кошельку. Это очень важная фраза, ее надо либо переписать, либо перекопировать, либо сфотографировать и хранить в безопасном месте (не на мобильном устройстве). Ведь если кто-то украдет ваш телефон и на нем будет фраза восстановления, то считайте будет и пароль к кошельку, а вместе с ним и ваши деньги на нем.



Предупреждение: Обязательно храните фразу для восстановления пароля не на мобильном устройстве, на котором установлен сам кошелек, а в другом безопасном месте, где вы ее не потеряете.







После этого появится новое окно, в котором необходимо придумать пароль, вписав его в нужное поле, после чего повторить пароль еще раз. Далее надо будет выбрать валюту счета, которую можно менять много раз.







После того как вы все это сделаете появится окно с условиями работы и предоставления сервиса. Эти условия необходимо принять, чтобы дальше продолжить работу с приложением.







После всего, что вы сделали вам откроется ваш кошелек. И вы можете начать с ним работать. Кошелек будет выглядеть следующим образом:







Вверху на синем фоне будет указана криптовалюта, которую вы выбрали. Чуть ниже слева - кнопка получить, справа - оправить. По центру крупными цифрами указан баланс счета.



Если вы нажмете на надпись «Получить» кошелька Coinomi, то увидите адрес своего кошелька в выбранной валюте. На этот адрес и надо будет пересылать криптовалюту, чтобы пополнить кошелек. Только не забывайте, что чтобы получить криптовалюту, необходимо получить подтверждения по сети. Это может занять несколько часов.



Если надо отправить криптовалюту, нажимаем вкладку «Отправить» и заполняем поле адреса (куда отправить деньги), указываем сумму отправки. Она отобразится в эквиваленте криптовалют и фиатных денег.



Внутри Coinomi кошелька доступна функция настроек, чтобы ее открыть необходимо нажать на три точки, которые находятся в вертикальном положении в правом верхнем углу на синем фоне, и вам будут доступны настройки следующих функций







Обмен валют



Внутри кошелька через приложение можно практически мгновенно менять валюты. Данная функция доступна благодаря стратегическим партнерам ShapeShift и Changelly.



Поддерживаемые валюты



Список криптовалют постоянно обновляется. Поэтому за ним лучше следить с официального сайта



Тем не менее, даже сейчас этот список впечатляет.



Мультивалютный криптокошелек Сoinomi.com.Сайт проекта Сoinomi.com/ Сайт проекта на данный момент представлен только на английском языке. Вообще кошелек новый, у него пока все впереди и сейчас он только развивается и добавляет новые функции.Данный кошелек имеет только мобильную версию и не доступен для персонального компьтера.Многие пользователи считают данную особенность скорее большим минусом, чем плюсом. На самом деле как часто мы покупаем что-либо в магазинах за криптовалюту? Если вы зададите себе этот вопрос, то скорее всего ответите - никогда.Все дело в том, что криптовалюты еще не решили своейпереводы по блокчейн которого идут часами, а иногда и днями, если выбрать маленькую комиссию.Комиссия Bitcoin настолько высока, что даже теоретически купить чашечку кофе в Bitcoin будет бессмысленно, так как комиссия обойдется дороже самой чашечки кофе. Да и ждать покупку придется долго. Сейчас появляется много молодых, новых и перспективных криптовалют, которые предлагают маленькие комиссии. Но проблема новичков в том, что они еще не популярны, не завоевали рынок. Вот и кто из продавцов решится принимать новую, еще не понятную криптовалюту.В общем в свете вышеизложенного, необходимость в мобильном кошельке без веб-версии сайта пока еще не созрела. Все-таки большинство пользователей криптовалют имеют стационарные компьютеры.Рассмотрим насколько безопасен мобильный криптокошелек Сoinomi.Особенность сервиса состоит в том, что в криптокошельке отсутствует какая-либо регистрация, а IP-адрес доступа к нему шифруется. Это позволяет сильно осложнить отслеживание ваших "покупательских предпочтений в сфере криптовалют". По словам разработчиков подобная степень шифрования позволяет защитить владельца кошелька от отслеживания его действий при операциях с криптовалютами от правительства, государственных служб (а кто хочет платить налоги?) и от третьих лиц, которые могут "подглядывать за вами".Сам мобильный кошелёк Coinomi защищен встроенной аутентификацией и случае, если хакеры получают доступ к вашему смартфону, или он будет украден. Случайный вор все равно не сможет войти в этот кошелёк, не владея паролем к мобильному приложению.Не поможет хакерам и взлом сервера этого онлайн-сервиса Coinomi, поскольку ключ от криптокошелька будет всегда находится на смартфоне.Владельцы Coinomi не скрывают, что в прошлом году им пришлось перейти на операционную систему с закрытым исходным кодом (closed source system), однако это еще больше обезопасило пользователей кошелька и усилило сохранность вкладов.В общем, если вы без вашей криптовалюты не можете прожить и часа и вам надо, чтобы ваши крито деньги были всегда у вас под рукой, а не где-нибудь далеко на вашем домашнем компьютере, то тогда этот кошелек для вас, так как его безопасность очень надежная. И вы можете хоть каждый час проверять ваши сбережения.Дело в том, что криптовалюты очень волантильны, то есть курсы криптовалют за день сильно меняются. Колебания в день могут составить до 30%. Причем разные криптовалюты меняются по разному. Покупая одни криптовалюты и продавая другие, используя колебания курсов валют, можно не плохо заработать. А мобильный криптокошелек для этого просто идеален, ведь все обмены можно сделать практически мгновенно в рамках одного счета на одной платформе очень быстро и просто.Чтобы завести кошелек Coinomi, вам необходимо зайти на официальный сайт кошелька https://coinomi.com/ и скачать программное обеспечение себе его на смартфон. Также можно скачать мобильное приложение кошелька через Google Play. После установки Coinomi на смартфон появится окно, на котором будут 2 фразы: «Восстановить кошелек» и «Создать новый кошелек».Необходимо выбрать «Создать новый кошелек».После этого появится страница, на которой будет указана фраза для восстановления пароля к кошельку. Это очень важная фраза, ее надо либо переписать, либо перекопировать, либо сфотографировать и хранить в безопасном месте (не на мобильном устройстве). Ведь если кто-то украдет ваш телефон и на нем будет фраза восстановления, то считайте будет и пароль к кошельку, а вместе с ним и ваши деньги на нем.Обязательно храните фразу для восстановления пароля не на мобильном устройстве, на котором установлен сам кошелек, а в другом безопасном месте, где вы ее не потеряете.После этого появится новое окно, в котором необходимо придумать пароль, вписав его в нужное поле, после чего повторить пароль еще раз. Далее надо будет выбрать валюту счета, которую можно менять много раз.После того как вы все это сделаете появится окно с условиями работы и предоставления сервиса. Эти условия необходимо принять, чтобы дальше продолжить работу с приложением.После всего, что вы сделали вам откроется ваш кошелек. И вы можете начать с ним работать. Кошелек будет выглядеть следующим образом:Вверху на синем фоне будет указана криптовалюта, которую вы выбрали. Чуть ниже слева - кнопка получить, справа - оправить. По центру крупными цифрами указан баланс счета.Если вы нажмете на надпись «Получить» кошелька Coinomi, то увидите адрес своего кошелька в выбранной валюте. На этот адрес и надо будет пересылать криптовалюту, чтобы пополнить кошелек., что чтобы получить криптовалюту, необходимо получить подтверждения по сети. Это может занять несколько часов.Если надо отправить криптовалюту, нажимаем вкладку «Отправить» и заполняем поле адреса (куда отправить деньги), указываем сумму отправки. Она отобразится в эквиваленте криптовалют и фиатных денег.Внутри Coinomi кошелька доступна функция настроек, чтобы ее открыть необходимо нажать на три точки, которые находятся в вертикальном положении в правом верхнем углу на синем фоне, и вам будут доступны настройки следующих функцийВнутри кошелька через приложение можно практически мгновенно менять валюты. Данная функция доступна благодаря стратегическим партнерам ShapeShift и Changelly.Список криптовалют постоянно обновляется. Поэтому за ним лучше следить с официального сайта Сoinomi.com/ Тем не менее, даже сейчас этот список впечатляет.

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О том как я зарабатываю на крипте и не только...

__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 20:25 .