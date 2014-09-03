"Газпром" за 11 мес увеличил добычу газа на 14,6% - Горячие новости | MMGP
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"Газпром" за 11 мес увеличил добычу газа на 14,6%

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"Газпром" за 11 мес увеличил добычу газа на 14,6%
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP +0,64% в январе-ноябре увеличил добычу газа на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 426,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"По предварительным данным, за 11 месяцев 2017 года группа "Газпром" добыла 426,4 миллиарда кубических метров газа. Это на 7,3 миллиарда кубических метров больше, чем за весь 2016 год, и на 54,5 миллиарда кубических метров (14,6%) — чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

"Газпром" также увеличил объем реализации газа на внутреннем рынке из газотранспортной системы на 4,7%, или на 9 миллиардов кубометров.

В начале октября член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов сообщал, что "Газпром" ожидает роста добычи газа в 2017 году до 470 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" нарастил добычу газа на 0,14% - до 419,07 миллиарда кубометров.
Источник https://1prime.ru/Financial_market/2...828207405.html
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