"Газпром" за 11 мес увеличил добычу газа на 14,6% - Горячие новости | MMGP

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP +0,64% в январе-ноябре увеличил добычу газа на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 426,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, за 11 месяцев 2017 года группа "Газпром" добыла 426,4 миллиарда кубических метров газа. Это на 7,3 миллиарда кубических метров больше, чем за весь 2016 год, и на 54,5 миллиарда кубических метров (14,6%) — чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
"Газпром" также увеличил объем реализации газа на внутреннем рынке из газотранспортной системы на 4,7%, или на 9 миллиардов кубометров.
В начале октября член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов сообщал, что "Газпром" ожидает роста добычи газа в 2017 году до 470 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" нарастил добычу газа на 0,14% - до 419,07 миллиарда кубометров.
Источник https://1prime.ru/Financial_market/2...828207405.html