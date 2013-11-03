Прогнозы и рекомендации #Bitcoin по полосам Боллинжера , среднесрок, долгосрок - Roman1030 | MMGP
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Прогнозы и рекомендации #Bitcoin по полосам Боллинжера , среднесрок, долгосрок

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"Прогнозы и рекомендации по валютным парам EURUSD, GBPUSD по ТС Ишимоку, полос Боллинжера и фьючерсным контрактам биржи CME и #Bitcoin в краткосроке, среднесроке и долгосроке" - авторский блог пользователя Roman1030
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#1
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Аватар Roman1030
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Молдова, Тирасполь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 128
Благодарностей: 89
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 14
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КП: 0.799
Прогнозы и рекомендации #Bitcoin по полосам Боллинжера , среднесрок, долгосрок
Цена Биткоина рухнула с отметки 11000 до 9000 потому как Китай ввёл большой налог для Майнеров.
__________________
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