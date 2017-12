Ethereum Classic снова вырос на 28%. Объем торгов выше чем у Litecoin, Dash и Ripple - Новости криптовалют | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Ethereum Classic снова вырос на 28%. Объем торгов выше чем у Litecoin, Dash и Ripple

Можно с уверенностью заявить, что все криптовалюты все еще восстанавливаются после мощной коррекции цены на биткоин. Большинство альткоинов все еще находятся в нисходящем тренде, остается только наблюдать за их восстановлением. Ethereum Classic сегодня первый показал положительные признаки восстановления, поскольку цена на этот альткоин выросла на 28% и торгуется на уровне $30.



Приятно видеть, как некоторые альткоины показывают признаки жизни после столь жесткой коррекции биткоина. Более конкретно, биткоин имеет тенденцию влиять на все существующие альткоины, так было всегда. Неважно, сколько криптовалют хотят отделить от биткоина, ценовая коррекция будет присутствовать всегда. Ethereum Classic не является исключением в этом отношении.





Цена Ethereum Classic за последнюю неделю изменилась в интересном направлении. Буквально 7 дней назад этот альткоин торговался на уровне $18 и уже позавчера его цена составляла $34. Это было большим сюрпризом для многих людей, но все таки еще стоит выяснить с чем связан такой рост цены. Очевидно, что держатели ETC имели хорошую возможность обналичить прибыль. Это также объясняет, почему альткоин упал в цене до $22.6 в течении следующих двух дней.



Одна вещь, которая работает в пользу ETC - это весомый объем торговых операций. Фактически, этот альткоин имеет больше объема торгов, чем Litecoin, Dash и Ripple. Согласитесь, удивительные вещи происходят с Ethereum Classic. Но так или иначе, этот объем торгов в ближайшие пару дней перейдет на другую криптовалюту, и никто не будет удивлен, если цена на ETC упадет. Можно считать, что Ethereum Classic - это криптовалюта недели, но не более того.



Криптобиржа Bithumb берет на себя почти 49% объема торгов по ETC. Следом за ней идет Coinone (20%), а Korbit (4.46%) и Coynest (2.47%). Очевидно, что Южная Корея в последнее время стала ключевой страной по проведению торговых операций. Все станет очень интересным, как только эти корейские биржи примут решение о поддержке других криптовалют. Как все будет развиваться у Ethereum Classic еще предстоит выяснить. Все будет зависеть от цены на биткоин, в первую очередь.



Перевод специально для MMGP.RU

