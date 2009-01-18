Форекс - это польза или вред? - Forex: общий форум | MMGP

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Форекс - это польза или вред?
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: Форекс - это польза или вред?
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Сегодня, 20:28
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MMGP
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Форекс - это польза или вред?
Форекс - это польза или вред?
развивает ли занятие форексом личность или ведет к деградации? кроме того что есть возможность выиграть (не заработать. а может и заработать...) и потерять средства в случае неудачи?
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Сегодня, 20:28