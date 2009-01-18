Польза и вред ставок? - Букмекерство: общий форум | MMGP
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Польза и вред ставок?

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Обсуждаем общие вопросы, связанные со ставками на спортивные события.
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Старый Сегодня, 18:39
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Польза и вред ставок?
какая польза и вред от ставок на спорт? развивает ли это личность или ведет к деградации? кроме того что есть возможность выиграть (не заработать. а может и заработать...) и потерять средства в случае неудачи?
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Последний раз редактировалось tiu-bik; Сегодня в 18:42.
tiu-bik на форуме  
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