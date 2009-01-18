Отбывание номера и ответственное выполнение своих обязанностей - Стратегия успеха | MMGP
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Отбывание номера и ответственное выполнение своих обязанностей

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Отбывание номера и ответственное выполнение своих обязанностей
недавно столкнулся с ситуацией - маленькое здание трёхэтажное в котором пять дверей-заведений. и мне нужно было попасть в одно из этих заведение (оказалось что оно внутри другого). так вот из трёх человек сидящих в будках (не знаю кто они-сторожи или гардеробщики. но они просто сидят все в своих будках и все трое говорят по смартфону) никто из них не сказал где находится это заведение. пришлось звонить по телефону спрашивать.

так вот что это как не отбывание номера? насколько это вообще нормально или если платят и нету никакой ответственности. то можно просто сидеть и ничего не делать даже не зная где ты сидишь и зачем?
__________________
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