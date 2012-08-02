Беспилотные автомобили увеличат выручку GM, если компания запустит их к 2019 году - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

На этой неделе Generel Motors ярко выделяется со своими беспилотными автомобилями. В Сан-Франциско крупнейший американский производитель показал свои автономные транспортные средства СМИ, в том числе электромобиль Chevy Bolt. А в четверг генеральный директор компании рассказал о планах создать улучшенные электрические беспилотные автомобили.
По словам президента GM Дэна Амманна, если компания продолжит развивать технологию беспилотную вождения, то к 2019 году на улицах США появятся ее «дети». Напомним, что нынешние разработки ведутся на основе технологии, появившейся благодаря покупке Cruise Automation в 2016 году.
Мишель Кребс, исполнительный аналитик Autotrader, сказал: «Руководители General Motors четко продемонстрировали свое безоговорочное лидерство на рынке беспилотных транспортных средств. Они изложили планы для аналитиков, где описывают стратегии по беспилотным автомобилям и их использованию для обслуживания клиентов до 2019 года. Осталось только два вопроса. Сможет ли GM осуществить свои планы и верят ли в это аналитики с Уолл-стрит?».
Мнения на Уолл-стрит разделяются. Несмотря на амбициозные цели автопроизводителя и три года стабильных продаж, акции находились в упадке до середины 2017 года. И только после анонса планов касательно беспилотных транспортных средств и электромобилей, стоимость компании выросла на 20%.
В четверг Амманн также привел данные, которые разожгут интерес инвесторов. Бесплотные автомобили, использующиеся для перевозок, будут приносить гораздо больше денег, чем проданное или сданное в аренду транспортное средство. Он сказал, что за жизненный цикл каждый автомобиль может приносить до нескольких сотен тысяч долларов, хотя сейчас эта цифра равна $ 30,000 за каждый проданный автомобиль.