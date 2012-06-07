В Китае обнаружили гигантское месторождение нефти. Это плохо. - Горячие новости | MMGP

Новость для России, мягко говоря не из приятных.
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Китайская нефтяная компания PetroChina Xinjiang Oil Fiеld ("дочка" CNPC) сообщила, что в районе озера Ма Синьцзян-Уйгурского автономного района было обнаружено крупное нефтяное месторождение.
"В настоящее время в районе озера Ма обнаружены трехступенчатые геологические запасы нефти объемом 1,24 млрд т, из них доказанные запасы составляют 520 млн т", — приводит агентство "Синьхуа" слова геолога корпорации CNPC Тан Юна
Тан Юн подчеркнул, что открытию месторождения предшествовало более десяти лет разведывательных работ в Джунгарской впадине.
По материалам telegraf.com.ua
Что это означает для России? Китай все больше будет крутить носом, успешно сбивая цену на нефть и газ. Перспективы "Силы Сибири" становятся все более туманными.