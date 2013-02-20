В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitcoin - Горячие новости | MMGP

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В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitcoin



В Британской букмекерской конторе начали принимать ставки на то, что в McDonald’s можно будет оплатить заказ с помощью Bitcoin.

Одна из букмекерских контор в Великобритании под названием Betway запустила прием ставок на то, что в популярнейшей сети фаст-фуда McDonald’s, к концу 2018 г. появится возможность оплатить свой заказ криптовалютой Bitcoin.



Коэффициент на то, что это случится, относительно небольшой и составляет 1/2 или в более привычном варианте 1.50 в европейской системе.



Кроме того, букмекерская компания осуществляет прием ставок еще и на то, что к концу 2018 года курс криптовалюты Bitcoin достигнет уровня в $20.000 за 1BTC. Те клиенты, которые считают, что криптовалюта Bitcoin достигнет этой отметки в следующем году, могут сделать ставку на это событие с коэффициентом 11/8 (2.38). Есть вариант ставки на то, что к началу 2019 года криптовалюта Bitcoin будет торговаться в пределах $15.000 - $20.000. Коэффициент такой ставки 13/8 (2.63).



Но есть предложения по ставкам и для скептически настроенных клиентов относительно первой криптовалюты. Например с коэффициентом 9/4 (3.25) есть ставка на то, что Биткойну не удастся подняться более $15.000 за монету.



«Курс криптовалюты Bitcoin увеличивается почти каждый день и это наталкивает нас на мысли о том, что эта криптовалюта к концу 2018 года имеет все шансы достичь уровня $20.000 за 1BTC. В то же время все большее количество людей интересуются этой криптовалютой и становятся ее пользователями. Вполне ожидаемо, что вскоре популярнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет принимать к оплате данную криптовалюту. Пока конечно неизвестно в какую цену в Сатошах нужно будет оплатить для приобретения Биг Мака, но об этом станет известно уже довольно скоро», — рассказал директор PR-отдела букмекерской конторы Betway Алан Алгер.



В букмекерской конторе еще больше оценивают шансы принятия к оплате Bitcoin крупнейшего в мире ретейлера Walmart. Коэффициент этой ставки составляет всего 1/5 (1.20).



Краткая информация по курсу Bitcoin: на текущей неделе стоимость Bitcoin впервые в своей истории превысила отметку в 11.000 долларов за монету. Немногим позже биржевой курс этой криптовалюты скорректировался и на данный момент Bitcoin торгуется на уровне $10.450.







По материалам: https://forklog.com/britanskij-bukme...a-v-mcdonald-s



Одна из букмекерских контор в Великобритании под названием Betway запустила прием ставок на то, что в популярнейшей сети фаст-фуда McDonald’s, к концу 2018 г. появится возможность оплатить свой заказ криптовалютой Bitcoin.Коэффициент на то, что это случится, относительно небольшой и составляет 1/2 или в более привычном варианте 1.50 в европейской системе.Кроме того, букмекерская компания осуществляет прием ставок еще и на то, что к концу 2018 года курс криптовалюты Bitcoin достигнет уровня в $20.000 за 1BTC. Те клиенты, которые считают, что криптовалюта Bitcoin достигнет этой отметки в следующем году, могут сделать ставку на это событие с коэффициентом 11/8 (2.38). Есть вариант ставки на то, что к началу 2019 года криптовалюта Bitcoin будет торговаться в пределах $15.000 - $20.000. Коэффициент такой ставки 13/8 (2.63).Но есть предложения по ставкам и для скептически настроенных клиентов относительно первой криптовалюты. Например с коэффициентом 9/4 (3.25) есть ставка на то, что Биткойну не удастся подняться более $15.000 за монету.«Курс криптовалюты Bitcoin увеличивается почти каждый день и это наталкивает нас на мысли о том, что эта криптовалюта к концу 2018 года имеет все шансы достичь уровня $20.000 за 1BTC. В то же время все большее количество людей интересуются этой криптовалютой и становятся ее пользователями. Вполне ожидаемо, что вскоре популярнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет принимать к оплате данную криптовалюту. Пока конечно неизвестно в какую цену в Сатошах нужно будет оплатить для приобретения Биг Мака, но об этом станет известно уже довольно скоро», — рассказал директор PR-отдела букмекерской конторы Betway Алан Алгер.В букмекерской конторе еще больше оценивают шансы принятия к оплате Bitcoin крупнейшего в мире ретейлера Walmart. Коэффициент этой ставки составляет всего 1/5 (1.20).Краткая информация по курсу Bitcoin: на текущей неделе стоимость Bitcoin впервые в своей истории превысила отметку в 11.000 долларов за монету. Немногим позже биржевой курс этой криптовалюты скорректировался и на данный момент Bitcoin торгуется на уровне $10.450.

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