В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitcoin - Горячие новости | MMGP

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В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitcoin

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#1
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В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitcoin


В Британской букмекерской конторе начали принимать ставки на то, что в McDonald’s можно будет оплатить заказ с помощью Bitcoin.

Одна из букмекерских контор в Великобритании под названием Betway запустила прием ставок на то, что в популярнейшей сети фаст-фуда McDonald’s, к концу 2018 г. появится возможность оплатить свой заказ криптовалютой Bitcoin.

Коэффициент на то, что это случится, относительно небольшой и составляет 1/2 или в более привычном варианте 1.50 в европейской системе.

Кроме того, букмекерская компания осуществляет прием ставок еще и на то, что к концу 2018 года курс криптовалюты Bitcoin достигнет уровня в $20.000 за 1BTC. Те клиенты, которые считают, что криптовалюта Bitcoin достигнет этой отметки в следующем году, могут сделать ставку на это событие с коэффициентом 11/8 (2.38). Есть вариант ставки на то, что к началу 2019 года криптовалюта Bitcoin будет торговаться в пределах $15.000 - $20.000. Коэффициент такой ставки 13/8 (2.63).

Но есть предложения по ставкам и для скептически настроенных клиентов относительно первой криптовалюты. Например с коэффициентом 9/4 (3.25) есть ставка на то, что Биткойну не удастся подняться более $15.000 за монету.

«Курс криптовалюты Bitcoin увеличивается почти каждый день и это наталкивает нас на мысли о том, что эта криптовалюта к концу 2018 года имеет все шансы достичь уровня $20.000 за 1BTC. В то же время все большее количество людей интересуются этой криптовалютой и становятся ее пользователями. Вполне ожидаемо, что вскоре популярнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет принимать к оплате данную криптовалюту. Пока конечно неизвестно в какую цену в Сатошах нужно будет оплатить для приобретения Биг Мака, но об этом станет известно уже довольно скоро», — рассказал директор PR-отдела букмекерской конторы Betway Алан Алгер.

В букмекерской конторе еще больше оценивают шансы принятия к оплате Bitcoin крупнейшего в мире ретейлера Walmart. Коэффициент этой ставки составляет всего 1/5 (1.20).

Краткая информация по курсу Bitcoin: на текущей неделе стоимость Bitcoin впервые в своей истории превысила отметку в 11.000 долларов за монету. Немногим позже биржевой курс этой криптовалюты скорректировался и на данный момент Bitcoin торгуется на уровне $10.450.



По материалам: https://forklog.com/britanskij-bukme...a-v-mcdonald-s

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 18:00
#2
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Инвестирую в: Форекс
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Я бы не поставил
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Grisotti на форуме  
Старый Сегодня, 18:05
#3
Топ Мастер
 
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Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,774
Благодарностей: 1,636
УГ: 536
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitc
Цитата:
Сообщение от Grisotti Посмотреть сообщение
Я бы не поставил
на чем основан данный ответ?
например я бы поставил, т.к.:
- McDonald’s неоднократно заявлял, что готов запустить к оплате битки;
- и самое главное: бикток это тренд и его запуск в Маке будет дополнительной рекламой и тому и этому.
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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 18:07
#4
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 397
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Re: В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitc
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
запуск в Маке будет дополнительной рекламой
Возможно они и попытаются. Но не факт, что не столкнуться с трудностями в процессе реализации.
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1001 полезный пост
TrenerMillionerov на форуме  
Старый Сегодня, 18:17
#5
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Форекс
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Сообщений: 38
Благодарностей: 4
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Re: В Британии принимают ставки на то, что в McDonald’s можно будет расплатиться Bitc
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
на чем основан данный ответ?
например я бы поставил, т.к.:
- McDonald’s неоднократно заявлял, что готов запустить к оплате битки;
- и самое главное: бикток это тренд и его запуск в Маке будет дополнительной рекламой и тому и этому.
Кэф маловат, да и ждать долго. Футбол с хоккеем каждый день
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Grisotti на форуме  
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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткойн
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