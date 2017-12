Crex24.com - биржа криптовалют Crex24 - Биржи криптовалют | MMGP

Crex24.com - биржа криптовалют Crex24

Цитата: crex24 это ваша биржа?

Верно. Цитата: а что можете о ней рассказать?

Внизу сайта есть раздел "Правила", так же в правом нижнем углу сайта Вы можете поменять язык на Русский.



методы оплаты: банковские карты, qiwi, webmoney, yandex money, skrill, b-pay, moneta, wallet one, perfect money, neteller, ecopayz, payeer, почта россии, альфабанк, сбербанк онлайн, фактура, русский стандарт, промсвязьбанк, банковский перевод, neosurf, paysafecard.

После пополнения счета фиатными валютами потребуется пройти обязательную верификацию аккаунта!

минимальная сумма пополнения 1 доллар. комиссии от 1.5 процентов.



валюты: евро, доллары, рубли, юани, йены



криптовалюты: bcd, bch, bcn, brg, bts, dash, dgb, doge, etc, eth, game, ltc, xem, xmr, xgox, zec



комиссия маркет мейкер 0.1%-0.01%, маркет-тейкер 0.2%-0.02%



возможна двухфакторная авторизация.



