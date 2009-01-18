Crex24.com - биржа криптовалют Crex24 - Биржи криптовалют | MMGP

Биржа криптовалют от букмекера 1иксставка. работает с 15 августа 2017
Цитата:
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crex24 это ваша биржа?
Верно.
Цитата:
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а что можете о ней рассказать?
Внизу сайта есть раздел "Правила", так же в правом нижнем углу сайта Вы можете поменять язык на Русский.
ну что же там только так называемые правила использования сайта.
методы оплаты:
банковские карты, qiwi, webmoney, yandex money, skrill, b-pay, moneta, wallet one, perfect money, neteller, ecopayz, payeer, почта россии, альфабанк, сбербанк онлайн, фактура, русский стандарт, промсвязьбанк, банковский перевод, neosurf, paysafecard.
После пополнения счета фиатными валютами потребуется пройти обязательную верификацию аккаунта!
минимальная сумма пополнения 1 доллар. комиссии от 1.5 процентов.
валюты:
евро, доллары, рубли, юани, йены
криптовалюты:
bcd, bch, bcn, brg, bts, dash, dgb, doge, etc, eth, game, ltc, xem, xmr, xgox, zec
комиссия маркет мейкер 0.1%-0.01%, маркет-тейкер 0.2%-0.02%
возможна двухфакторная авторизация.
Контакт: support@crex24.com