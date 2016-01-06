[ICO]NUMIV COIN - МАЙНИНГ - КРЕДИТОВАНИЕ - ДЕПОЗИТЫ - ТОРГОВЛЯ - ICO | MMGP

САЙТ
1:ВЕБ КОШЕЛЕК
| WHITE PAPER
| FACEBOOK
| TWITTER
| YOUTUBE
| BOUNTY PROGRAM
МАЙНИНГ - ДЕПОЗИТЫ - КРЕДИТОВАНИЕ - ТОРГОВЛЯ
Введение
NUMIV является цифровой валютой с открытым исходным кодом, основанной на алгоритме scrypt.
Больше никто не сможет контролировать, ни один государственный орган, без участия правительств, 100% конфиденциальность.
Вы можете отправлять и получать НУМ без каких-либо банков или контроля третьих сторон.
Зайдите на сайт NUMIV и скачайте Windows кошелек на ваш компьютер и сможете отправлять и получать нужное вам количество монет NUM COIN за несколько секунд.
NUMIV предлагает:
размещение средств под 3% в год,
майнинг,
торговлю,
программы кредитования.
Numiv является первой криптовалютой, которую продавцы могут использовать с первого дня. Eсли вы хотите принимать NUMIV на вашем сайте вы можете прочитать наши API документы и быстро настроить ваш сайт. Сейчас у нас есть 3 валюты, которые вы можете принимать. В ближайшее время будут добавлены более известные валюты. Вы можете покупать Numiv, а также принимать на вашем сайте.
Numiv предлагают различные возможности для заработка:
Программа кредитования,
программа поощрения,
программа лидера.
Numiv ориентирован на решение основных проблем инвесторов и держателей криптовалют. Веб-кошелек и программа торговли NUM решит несколько основных проблем инвесторов криптовалют.
Мы будем продолжать модернизировать наши услуги и добавлять больше возможностей в ближайшем будущем.
Презентационное видео
ХАРАКТЕРИСТИКИ NUMIV
Различные криптовалюты
Услуги по продаже крипты
Новое решение проблем криптовалют
Листинг монет без ограничений
2. ТОРГОВАЯ ПРОГРАММА
P2P торговля
Круглосуточный листинг монет
Плата за листинг может быть уплачена в рассрочку
План накопления и сбережения
Реферальная комиссия по каждому ордеру
3:NUMIV ЛИДЕР
Лидеры определяются по результатам ICO
Талантливые люди больше заработают
Бесплатный заработок Numiv
Вводится система нового типа
4: NUM КРЕДИТОВАНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Заработок 40% в месяц
Создана собственная криптовалюта
7 уровневая комиссия по кредитованию
5: ПРОГРАММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Возможность дополнительного заработка
9 уровневая комиссия до 29 тыс.
Нет дополнительных плат за участие
Связана с программой кредитования
6:NUM ICO ПЛАТФОРМА
Выпуск собственных криптовалют
Полный перечень услуг по ICO
Е-мейл рассылка и реклама
Легкая оплата с NUMIV
7: NUM образовательные программы
8: NUM торговля
9: NUM продавцам
10: Bounties Program
для получения большей информации по поводу всех характеристик и возможностей, пожалуйста, посетите http://www.numivnews.com
Initial Coin Offering - ICO
ICO продлится приблизительно 30 дней, начиная с 20 ноября 2017 и окончится 20 декабря 2017.
Видео презентация характеристик
Максимально 5 миллионов NUMV COIN будет продано во время ICO, что составляет приблизительно 18% общего колличества NUM (28 миллионов NUMIV). Оставшиеся монеты будут использованы в качестве вознаграждения за майнинг блоков Pow/PoS.
Распределение NUM Coin
Спецификаци NUMIV Coin
Алгоритм монет Scrypt (PoW/PoS)
Сокращенное наименование монет: NUM
Максимальное количество монет: 28 Million
Количество блоков Coin base maturity : 55 блоков
Прохождение блока Block Spacing : 1 минута
Минимальный срок хранения монетMinimum Stake Age : 8 часов в день
Максимальный срок хранения Maximum Stake Age : 365 дней
Важное замечание
Все монеты не проданные в конце 30-дневного периода ICO, останутся у NUMIV и будут использованы следующим образом:
Разработка технологии, техническое обслуживание, модернизация
Маркетинг, развитие сообщества
Баунти и стимулы
Хранение для будущего развития
Реферальная программа
ICO: 3 уровня с суммы покупки - 7% - 1 уровень, 2% - 2 уровень, 1% - 3 уровень
Программа кредитования: от размера кредита: 7% - 1 уровень, 2% 2 уровень, 1% - 3 уровень
Программа вознаграждения основана на 9 уровневой комиссии 5% на каждом уровне
ПОЧЕМУ NUMIV?
Представляем собственный веб-кошелек!
Быстро будут доступы на внутренних и внешних биржах
Внедрение собственного децентрализованного обменника с уникальным планом
Внедрение различных возможностей для получения дохода
Внедрение собственной платформы ICO и рекламной программы.
Программа Лидера объединит лидеров в NUMIV
Служба поддержки, доступен 24/7 чат поддержки
Платформа для добавления ICO
Добавление к платформе продавцов и вебсайты
Идеальный программа кредитования, объединенная с программой вознаграждения.
Долгосрочные возможности пассивного дохода для инвесторов.
3 уровневая комиссия при проведении ICO - 7%, 2 %, 1%
3 уровеневая комиссия по кредитованию - 7%, 2%, 1%
Без дополнительной оплаты за участие в программе вознаграждения и заработок до 29 тыс.
Не надо приглашать людей для заработка дохода.
Реальные и аутентичные проекты для получения дохода