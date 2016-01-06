[ICO]NUMIV COIN - МАЙНИНГ - КРЕДИТОВАНИЕ - ДЕПОЗИТЫ - ТОРГОВЛЯ - ICO | MMGP
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[ICO]NUMIV COIN - МАЙНИНГ - КРЕДИТОВАНИЕ - ДЕПОЗИТЫ - ТОРГОВЛЯ

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
crypto-блогер
 
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Инвестирую в: HYIP
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[ICO]NUMIV COIN - МАЙНИНГ - КРЕДИТОВАНИЕ - ДЕПОЗИТЫ - ТОРГОВЛЯ


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МАЙНИНГ - ДЕПОЗИТЫ - КРЕДИТОВАНИЕ - ТОРГОВЛЯ

Введение

NUMIV является цифровой валютой с открытым исходным кодом, основанной на алгоритме scrypt.
Больше никто не сможет контролировать, ни один государственный орган, без участия правительств, 100% конфиденциальность.
Вы можете отправлять и получать НУМ без каких-либо банков или контроля третьих сторон.
Зайдите на сайт NUMIV и скачайте Windows кошелек на ваш компьютер и сможете отправлять и получать нужное вам количество монет NUM COIN за несколько секунд.

NUMIV предлагает:
размещение средств под 3% в год,
майнинг,
торговлю,
программы кредитования.
Numiv является первой криптовалютой, которую продавцы могут использовать с первого дня. Eсли вы хотите принимать NUMIV на вашем сайте вы можете прочитать наши API документы и быстро настроить ваш сайт. Сейчас у нас есть 3 валюты, которые вы можете принимать. В ближайшее время будут добавлены более известные валюты. Вы можете покупать Numiv, а также принимать на вашем сайте.
Numiv предлагают различные возможности для заработка:
Программа кредитования,
программа поощрения,
программа лидера.
Numiv ориентирован на решение основных проблем инвесторов и держателей криптовалют. Веб-кошелек и программа торговли NUM решит несколько основных проблем инвесторов криптовалют.
Мы будем продолжать модернизировать наши услуги и добавлять больше возможностей в ближайшем будущем.

Презентационное видео


ХАРАКТЕРИСТИКИ NUMIV

1:ВЕБ КОШЕЛЕК
Различные криптовалюты
Услуги по продаже крипты
Новое решение проблем криптовалют
Листинг монет без ограничений

2. ТОРГОВАЯ ПРОГРАММА
P2P торговля
Круглосуточный листинг монет
Плата за листинг может быть уплачена в рассрочку
План накопления и сбережения
Реферальная комиссия по каждому ордеру

3:NUMIV ЛИДЕР
Лидеры определяются по результатам ICO
Талантливые люди больше заработают
Бесплатный заработок Numiv
Вводится система нового типа

4: NUM КРЕДИТОВАНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Заработок 40% в месяц
Создана собственная криптовалюта
7 уровневая комиссия по кредитованию

5: ПРОГРАММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Возможность дополнительного заработка
9 уровневая комиссия до 29 тыс.
Нет дополнительных плат за участие
Связана с программой кредитования

6:NUM ICO ПЛАТФОРМА
Выпуск собственных криптовалют
Полный перечень услуг по ICO
Е-мейл рассылка и реклама
Легкая оплата с NUMIV

7: NUM образовательные программы
8: NUM торговля
9: NUM продавцам
10: Bounties Program
для получения большей информации по поводу всех характеристик и возможностей, пожалуйста, посетите http://www.numivnews.com


Видео презентация характеристик


Initial Coin Offering - ICO

ICO продлится приблизительно 30 дней, начиная с 20 ноября 2017 и окончится 20 декабря 2017.

Максимально 5 миллионов NUMV COIN будет продано во время ICO, что составляет приблизительно 18% общего колличества NUM (28 миллионов NUMIV). Оставшиеся монеты будут использованы в качестве вознаграждения за майнинг блоков Pow/PoS.


Распределение NUM Coin


Спецификаци NUMIV Coin


Алгоритм монет Scrypt (PoW/PoS)
Сокращенное наименование монет: NUM
Максимальное количество монет: 28 Million
Количество блоков Coin base maturity : 55 блоков
Прохождение блока Block Spacing : 1 минута
Минимальный срок хранения монетMinimum Stake Age : 8 часов в день
Максимальный срок хранения Maximum Stake Age : 365 дней

Важное замечание
Все монеты не проданные в конце 30-дневного периода ICO, останутся у NUMIV и будут использованы следующим образом:
Разработка технологии, техническое обслуживание, модернизация
Маркетинг, развитие сообщества
Баунти и стимулы
Хранение для будущего развития

Реферальная программа
ICO: 3 уровня с суммы покупки - 7% - 1 уровень, 2% - 2 уровень, 1% - 3 уровень
Программа кредитования: от размера кредита: 7% - 1 уровень, 2% 2 уровень, 1% - 3 уровень
Программа вознаграждения основана на 9 уровневой комиссии 5% на каждом уровне



ПОЧЕМУ NUMIV?

Представляем собственный веб-кошелек!
Быстро будут доступы на внутренних и внешних биржах
Внедрение собственного децентрализованного обменника с уникальным планом
Внедрение различных возможностей для получения дохода
Внедрение собственной платформы ICO и рекламной программы.
Программа Лидера объединит лидеров в NUMIV
Служба поддержки, доступен 24/7 чат поддержки
Платформа для добавления ICO
Добавление к платформе продавцов и вебсайты
Идеальный программа кредитования, объединенная с программой вознаграждения.
Долгосрочные возможности пассивного дохода для инвесторов.
3 уровневая комиссия при проведении ICO - 7%, 2 %, 1%
3 уровеневая комиссия по кредитованию - 7%, 2%, 1%
Без дополнительной оплаты за участие в программе вознаграждения и заработок до 29 тыс.
Не надо приглашать людей для заработка дохода.
Реальные и аутентичные проекты для получения дохода


__________________
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О том как я зарабатываю на крипте и не только...
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:01.
veranika55 на форуме  
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