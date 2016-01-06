[ICO]NUMIV COIN - МАЙНИНГ - КРЕДИТОВАНИЕ - ДЕПОЗИТЫ - ТОРГОВЛЯ - ICO | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,101 Благодарностей: 2,210 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 285 Подписок CT: 26 КП: 0.257 подарки

[ICO]NUMIV COIN - МАЙНИНГ - КРЕДИТОВАНИЕ - ДЕПОЗИТЫ - ТОРГОВЛЯ



САЙТ | WHITE PAPER | FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE | BOUNTY PROGRAM



МАЙНИНГ - ДЕПОЗИТЫ - КРЕДИТОВАНИЕ - ТОРГОВЛЯ



Введение



NUMIV является цифровой валютой с открытым исходным кодом, основанной на алгоритме scrypt.

Больше никто не сможет контролировать, ни один государственный орган, без участия правительств, 100% конфиденциальность.

Вы можете отправлять и получать НУМ без каких-либо банков или контроля третьих сторон.

Зайдите на сайт NUMIV и скачайте Windows кошелек на ваш компьютер и сможете отправлять и получать нужное вам количество монет NUM COIN за несколько секунд.



NUMIV предлагает:

размещение средств под 3% в год,

майнинг,

торговлю,

программы кредитования.

Numiv является первой криптовалютой, которую продавцы могут использовать с первого дня. Eсли вы хотите принимать NUMIV на вашем сайте вы можете прочитать наши API документы и быстро настроить ваш сайт. Сейчас у нас есть 3 валюты, которые вы можете принимать. В ближайшее время будут добавлены более известные валюты. Вы можете покупать Numiv, а также принимать на вашем сайте.

Numiv предлагают различные возможности для заработка:

Программа кредитования,

программа поощрения,

программа лидера.

Numiv ориентирован на решение основных проблем инвесторов и держателей криптовалют. Веб-кошелек и программа торговли NUM решит несколько основных проблем инвесторов криптовалют.

Мы будем продолжать модернизировать наши услуги и добавлять больше возможностей в ближайшем будущем.



Презентационное видео

YouTube YouTube



ХАРАКТЕРИСТИКИ NUMIV Больше никто не сможет контролировать, ни один государственный орган, без участия правительств, 100% конфиденциальность.Вы можете отправлять и получать НУМ без каких-либо банков или контроля третьих сторон.Зайдите на сайт NUMIV и скачайте Windows кошелек на ваш компьютер и сможете отправлять и получать нужное вам количество монет NUM COIN за несколько секунд.размещение средств под 3% в год,майнинг,торговлю,программы кредитования.Numiv является первой криптовалютой, которую продавцы могут использовать с первого дня. Eсли вы хотите принимать NUMIV на вашем сайте вы можете прочитать наши API документы и быстро настроить ваш сайт. Сейчас у нас есть 3 валюты, которые вы можете принимать. В ближайшее время будут добавлены более известные валюты. Вы можете покупать Numiv, а также принимать на вашем сайте.Программа кредитования,программа поощрения,программа лидера.Numiv ориентирован на решение основных проблем инвесторов и держателей криптовалют. Веб-кошелек и программа торговли NUM решит несколько основных проблем инвесторов криптовалют.Мы будем продолжать модернизировать наши услуги и добавлять больше возможностей в ближайшем будущем.

1:ВЕБ КОШЕЛЕК

Различные криптовалюты

Услуги по продаже крипты

Новое решение проблем криптовалют

Листинг монет без ограничений



2. ТОРГОВАЯ ПРОГРАММА

P2P торговля

Круглосуточный листинг монет

Плата за листинг может быть уплачена в рассрочку

План накопления и сбережения

Реферальная комиссия по каждому ордеру



3:NUMIV ЛИДЕР

Лидеры определяются по результатам ICO

Талантливые люди больше заработают

Бесплатный заработок Numiv

Вводится система нового типа



4: NUM КРЕДИТОВАНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Заработок 40% в месяц

Создана собственная криптовалюта

7 уровневая комиссия по кредитованию



5: ПРОГРАММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Возможность дополнительного заработка

9 уровневая комиссия до 29 тыс.

Нет дополнительных плат за участие

Связана с программой кредитования



6:NUM ICO ПЛАТФОРМА

Выпуск собственных криптовалют

Полный перечень услуг по ICO

Е-мейл рассылка и реклама

Легкая оплата с NUMIV



7: NUM образовательные программы

8: NUM торговля

9: NUM продавцам

10: Bounties Program

для получения большей информации по поводу всех характеристик и возможностей, пожалуйста, посетите http://www.numivnews.com





Видео презентация характеристик

YouTube YouTube

Initial Coin Offering - ICO



ICO продлится приблизительно 30 дней, начиная с 20 ноября 2017 и окончится 20 декабря 2017.



Максимально 5 миллионов NUMV COIN будет продано во время ICO, что составляет приблизительно 18% общего колличества NUM (28 миллионов NUMIV). Оставшиеся монеты будут использованы в качестве вознаграждения за майнинг блоков Pow/PoS.





Распределение NUM Coin





Спецификаци NUMIV Coin





Алгоритм монет Scrypt (PoW/PoS)

Сокращенное наименование монет: NUM

Максимальное количество монет: 28 Million

Количество блоков Coin base maturity : 55 блоков

Прохождение блока Block Spacing : 1 минута

Минимальный срок хранения монетMinimum Stake Age : 8 часов в день

Максимальный срок хранения Maximum Stake Age : 365 дней



Важное замечание

Все монеты не проданные в конце 30-дневного периода ICO, останутся у NUMIV и будут использованы следующим образом:

Разработка технологии, техническое обслуживание, модернизация

Маркетинг, развитие сообщества

Баунти и стимулы

Хранение для будущего развития



Реферальная программа

ICO: 3 уровня с суммы покупки - 7% - 1 уровень, 2% - 2 уровень, 1% - 3 уровень

Программа кредитования: от размера кредита: 7% - 1 уровень, 2% 2 уровень, 1% - 3 уровень

Программа вознаграждения основана на 9 уровневой комиссии 5% на каждом уровне







ПОЧЕМУ NUMIV?



Представляем собственный веб-кошелек!

Быстро будут доступы на внутренних и внешних биржах

Внедрение собственного децентрализованного обменника с уникальным планом

Внедрение различных возможностей для получения дохода

Внедрение собственной платформы ICO и рекламной программы.

Программа Лидера объединит лидеров в NUMIV

Служба поддержки, доступен 24/7 чат поддержки

Платформа для добавления ICO

Добавление к платформе продавцов и вебсайты

Идеальный программа кредитования, объединенная с программой вознаграждения.

Долгосрочные возможности пассивного дохода для инвесторов.

3 уровневая комиссия при проведении ICO - 7%, 2 %, 1%

3 уровеневая комиссия по кредитованию - 7%, 2%, 1%

Без дополнительной оплаты за участие в программе вознаграждения и заработок до 29 тыс.

Не надо приглашать людей для заработка дохода.

Реальные и аутентичные проекты для получения дохода









Bounties



https://bitcointalk.org/index.php?topic=2397434.0





Важные ссылки

Предупреждения и новости NUM

Как сделать депозит

FAQ

CHAT Различные криптовалютыУслуги по продаже криптыНовое решение проблем криптовалютЛистинг монет без ограниченийP2P торговляКруглосуточный листинг монетПлата за листинг может быть уплачена в рассрочкуПлан накопления и сбереженияРеферальная комиссия по каждому ордеруЛидеры определяются по результатам ICOТалантливые люди больше заработаютБесплатный заработок NumivВводится система нового типаЗаработок 40% в месяцСоздана собственная криптовалюта7 уровневая комиссия по кредитованиюВозможность дополнительного заработка9 уровневая комиссия до 29 тыс.Нет дополнительных плат за участиеСвязана с программой кредитованияВыпуск собственных криптовалютПолный перечень услуг по ICOЕ-мейл рассылка и рекламаЛегкая оплата с NUMIV7: NUM образовательные программы8: NUM торговля9: NUM продавцам10: Bounties ProgramМаксимально 5 миллионов NUMV COIN будет продано во время ICO, что составляет приблизительно 18% общего колличества NUM (28 миллионов NUMIV). Оставшиеся монеты будут использованы в качестве вознаграждения за майнинг блоков Pow/PoS.Алгоритм монет Scrypt (PoW/PoS)Сокращенное наименование монет: NUMМаксимальное количество монет: 28 MillionКоличество блоков Coin base maturity : 55 блоковПрохождение блока Block Spacing : 1 минутаМинимальный срок хранения монетMinimum Stake Age : 8 часов в деньМаксимальный срок хранения Maximum Stake Age : 365 днейВсе монеты не проданные в конце 30-дневного периода ICO, останутся у NUMIV и будут использованы следующим образом:Разработка технологии, техническое обслуживание, модернизацияМаркетинг, развитие сообществаБаунти и стимулыХранение для будущего развитияICO: 3 уровня с суммы покупки - 7% - 1 уровень, 2% - 2 уровень, 1% - 3 уровеньПрограмма кредитования: от размера кредита: 7% - 1 уровень, 2% 2 уровень, 1% - 3 уровеньПрограмма вознаграждения основана на 9 уровневой комиссии 5% на каждом уровнеПредставляем собственный веб-кошелек!Быстро будут доступы на внутренних и внешних биржахВнедрение собственного децентрализованного обменника с уникальным планомВнедрение различных возможностей для получения доходаВнедрение собственной платформы ICO и рекламной программы.Программа Лидера объединит лидеров в NUMIVСлужба поддержки, доступен 24/7 чат поддержкиПлатформа для добавления ICOДобавление к платформе продавцов и вебсайтыИдеальный программа кредитования, объединенная с программой вознаграждения.Долгосрочные возможности пассивного дохода для инвесторов.3 уровневая комиссия при проведении ICO - 7%, 2 %, 1%3 уровеневая комиссия по кредитованию - 7%, 2%, 1%Без дополнительной оплаты за участие в программе вознаграждения и заработок до 29 тыс.Не надо приглашать людей для заработка дохода.Реальные и аутентичные проекты для получения дохода

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам

Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$

О том как я зарабатываю на крипте и не только...

__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:01 .