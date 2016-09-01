Где хранятся биткоины? - Горячие новости | MMGP
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Где хранятся биткоины?

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Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 38
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Где хранятся биткоины?
Биткоины хранятся в цепочке блоков (в ней записаны путешествия всех биткоинов с начала работы сети между адресами). Цепочка блоков хранится на узлах сети, полных подтверждённых узлов ~10000, а в реальности гораздо больше ~100000. Факт владения биткоинами подтверждается следующим образом - у вас должен быть приватный (закрытый) ключ от адреса, на котором лежат ваши биткоины. Если такой ключ у вас есть, вы можете потратить свои биткоины.
И да кстати. Высокая защищенность системы имеет оборотную сторону. 1. Потеря личного ключа - это потеря биткоинов. 2. Односторонность транзакций. Написал лишний нолик, не туда отправил. Твои проблемы. Иди свищи свои переводы. Никто их не вернет.

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