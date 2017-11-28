[ANN] [ICO] EXMO Coin (EXO) - Доходный токен от биржи EXMO - Биржа криптовалют EXMO | MMGP

Мы рады сообщить Вам о предстоящем краудсейле токенов EXO (26.02 - 26.03.2018)! Приглашаем ознакомиться с бизнес-моделью для безопасного приумножения крипто капитала. Наша цель — стать самой крупной биржей в мире!
Мы решили провести Crowdsale, потому что видим в нем самое удобное и выгодное для инвесторов привлечение средств. Биржа EXMO работает в непосредственной связи с миром криптовалют, поэтому создание EXMO Coin с прибылью от работы биржи логично и удобно как инвесторам, так и EXMO.
Присоединяйтесь к нам в сообщества,будем рады ответить на Ваши вопросы!