Эксперты заявили, что биткойн-пузырь сможет помочь децентрализации Интернета - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Эксперты заявили, что биткойн-пузырь сможет помочь децентрализации Интернета





Рост курса биткойна в перспективе может привести к созданию так называемого "децентрализованного Интернета", который может забрать сетевое влияние у крупных технологических фирм, - такое заявление сделали в этот четверг для американской телекомпании CNBC два крупных венчурных американских инвестора.



Известно, что Интернет функционирует благодаря большим централизованным сервисам и это владельцы серверов, провайдеры облачных услуг, поисковые системы и социальные сети. И в результате этого многие современные Интернет-гиганты доминируют в своей области Интернета.



Между тем, в перспективе децентрализованный Интернет сможет взять на себя работу этих вышеперечисленных сервисов с помощью распределения её среди пользователей сети. Таким образом, огромное количество независимых ПК смогут обеспечить предоставление этих услуг в сети Интернет.



И как утверждает г-н Хемант Танжа (Hemant Taneja), управляющий директор американской венчурной компании "General Catalyst", те денежные средства, которые сейчас вливаются в криптовалюты, как тот же биткойн как раз и способствуют привлечению ресурсов для развития этого будущего децентрализованного Интернета.



"Перспектива создание децентрализованного Интернета - это сейчас является одним из драйверов для криптовалют. И я думаю, что это является даже принципиальной причиной", - заявил г-н Танжа в интервью телеканалу CNBC на проходящей сейчас в Хельсинки технологической конференции.



"Таким образом, если рассматривать все эти крупные компании работающие в сети, которые в итоге стали настолько мощными..., то было бы неплохо, если бы мы смогли извлечь выгоду из того, что дают эти компании, однако, без всего этого централизованного управления ими, поскольку это несет излишний контроль".



Господин Танжа также прокомментировал, что пока эта отрасль "довольно далека" от технологии готовой к реализации такого проекта, однако, нынешний пузырь криптовалют помогает вливать капиталы и таланты в это развитие децентрализованного Интернета.



"Для нас сейчас хорошо, что выражаясь образно, "смарт-деньги" начинают верить в преимущества децентрализованного Интернета", - резюмировал г-н Танжа.



Кроме того, г-н Альберт Венгер (Albert Wenger), другой венчурный американский инвестор из компании "Union Square Ventures", согласился с высказанным выше мнением, но признал, что до снижения мощности интернет-гигантов пока ещё далеко.



"Я думаю, что в долгосрочной перспективе, это именно та цель, в которую мы метимся, чтобы выстрелить. Однако, я не думаю, что они (технологические гиганты) должны дрожать в своих сапогах в ближайшее время", - сказал Венгер в интервью CNBC в этот четверг.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a214f081527c Рост курса биткойна в перспективе может привести к созданию так называемого "децентрализованного Интернета", который может забрать сетевое влияние у крупных технологических фирм, - такое заявление сделали в этот четверг для американской телекомпании CNBC два крупных венчурных американских инвестора.Известно, что Интернет функционирует благодаря большим централизованным сервисам и это владельцы серверов, провайдеры облачных услуг, поисковые системы и социальные сети. И в результате этого многие современные Интернет-гиганты доминируют в своей области Интернета.Между тем, в перспективе децентрализованный Интернет сможет взять на себя работу этих вышеперечисленных сервисов с помощью распределения её среди пользователей сети. Таким образом, огромное количество независимых ПК смогут обеспечить предоставление этих услуг в сети Интернет.И как утверждает г-н Хемант Танжа (Hemant Taneja), управляющий директор американской венчурной компании "General Catalyst", те денежные средства, которые сейчас вливаются в криптовалюты, как тот же биткойн как раз и способствуют привлечению ресурсов для развития этого будущего децентрализованного Интернета."Перспектива создание децентрализованного Интернета - это сейчас является одним из драйверов для криптовалют. И я думаю, что это является даже принципиальной причиной", - заявил г-н Танжа в интервью телеканалу CNBC на проходящей сейчас в Хельсинки технологической конференции."Таким образом, если рассматривать все эти крупные компании работающие в сети, которые в итоге стали настолько мощными..., то было бы неплохо, если бы мы смогли извлечь выгоду из того, что дают эти компании, однако, без всего этого централизованного управления ими, поскольку это несет излишний контроль".Господин Танжа также прокомментировал, что пока эта отрасль "довольно далека" от технологии готовой к реализации такого проекта, однако, нынешний пузырь криптовалют помогает вливать капиталы и таланты в это развитие децентрализованного Интернета."Для нас сейчас хорошо, что выражаясь образно, "смарт-деньги" начинают верить в преимущества децентрализованного Интернета", - резюмировал г-н Танжа.Кроме того, г-н Альберт Венгер (Albert Wenger), другой венчурный американский инвестор из компании "Union Square Ventures", согласился с высказанным выше мнением, но признал, что до снижения мощности интернет-гигантов пока ещё далеко."Я думаю, что в долгосрочной перспективе, это именно та цель, в которую мы метимся, чтобы выстрелить. Однако, я не думаю, что они (технологические гиганты) должны дрожать в своих сапогах в ближайшее время", - сказал Венгер в интервью CNBC в этот четверг.Перевод специально для mmgp.ru источник



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