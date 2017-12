[ANN] [RRC] RoyalRadioCash. Музыкальная монета! - Другие криптовалюты | MMGP

megaix Интересующийся

Пол: Мужской Возраст: 41 Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 05.10.2016 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

[ANN] [RRC] RoyalRadioCash. Музыкальная монета!



Все исходники, майт монеты и сайт радиостанции, которая явилась прородителем идеи данной монеты представлены ниже:



Исходники:

Кошельки:

Сайт монеты:

Сайт RoyalRadio:

Blockchain Explorer:





RoyalRadioCash (RRC) - Первая в Мире монета, у которой есть одноименная Радиостанция! Радиослушатели восприняли появление данной станции очень позитивно и родилась идея сделать монету которая будет поддерживать DJев которых будут приглашать на эту станцию и соответсвенно РоялРадио своими эфирами будет поддерживать и продвигать монету.



Specification



PoW algorithm: CryptoNight [1]

Max supply: Infinite ~18.4 millions (see note below) [2]

Block reward: Smoothly varying [3]

Block time: 60 seconds Difficulty: Retargets at every block



[1] CPU + GPU mining (about 1:1 performance for now). Memory-bound by design using AES encryption and several SHA-3 candidates.

[2] Initial number of atomic units is M = 264 - 1. However, once the block reward reaches 0.3 RRC per minute that is treated as the minimum subsidy, which means that Royalradiocash's total emission will forever increase by ~157680 RRC annually.

[3] Uses a recurrence relation. Block reward = (M - A) * 2-20 * 10-12, where A = current circulation. Roughly 86% mined in 4 years (see graph).





В данный момент можно майнить только на кошельке, но мы ожидаем что к нашей команде подключатся и другие энтузиасты, кто создаст GPU майнинг , майниг пулы, приложения мобильных кошельков и тд тп...



Радиостанция выйдя на рынок ФМ вещания удивила всех своим подходом к собственному промо. В г.Санкт-Петербург, ежедневно в разных самых пробковых местах RoyalRadio вещает из своих мобильных студий!



Встречайте Автобусы Роялрадио:



http://royalradio.cash/img/a7ArbrKvPM8.jpg

http://royalradio.cash/img/IMG-3955.JPG

http://royalradio.cash/img/IMG-4177.JPG Запущена монета уже около 2х месяцев назад и активно майнится энтузиастами.Все исходники, майт монеты и сайт радиостанции, которая явилась прородителем идеи данной монеты представлены ниже:Исходники: https://github.com/royalradiocash/royalradiocash Кошельки: https://github.com/royalradiocash/ro...ocash/releases Сайт монеты: http://royalradio.cash Сайт RoyalRadio: http://royalradio.ru Blockchain Explorer: https://explorer.royalradio.cash RoyalRadioCash (RRC) - Первая в Мире монета, у которой есть одноименная Радиостанция! Радиослушатели восприняли появление данной станции очень позитивно и родилась идея сделать монету которая будет поддерживать DJев которых будут приглашать на эту станцию и соответсвенно РоялРадио своими эфирами будет поддерживать и продвигать монету.SpecificationPoW algorithm: CryptoNight [1]Max supply: Infinite ~18.4 millions (see note below) [2]Block reward: Smoothly varying [3]Block time: 60 seconds Difficulty: Retargets at every block[1] CPU + GPU mining (about 1:1 performance for now). Memory-bound by design using AES encryption and several SHA-3 candidates.[2] Initial number of atomic units is M = 264 - 1. However, once the block reward reaches 0.3 RRC per minute that is treated as the minimum subsidy, which means that Royalradiocash's total emission will forever increase by ~157680 RRC annually.[3] Uses a recurrence relation. Block reward = (M - A) * 2-20 * 10-12, where A = current circulation. Roughly 86% mined in 4 years (see graph).В данный момент можно майнить только на кошельке, но мы ожидаем что к нашей команде подключатся и другие энтузиасты, кто создаст GPU майнинг , майниг пулы, приложения мобильных кошельков и тд тп...Радиостанция выйдя на рынок ФМ вещания удивила всех своим подходом к собственному промо. В г.Санкт-Петербург, ежедневно в разных самых пробковых местах RoyalRadio вещает из своих мобильных студий!Встречайте Автобусы Роялрадио:

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

- инвестиции в облака! __________________ megaix.com - инвестиции в облака! Нейронные приватные облачные вычисления.