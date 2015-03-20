«Оптимистичный прогноз — $100 000 за биткоин к концу 2018 года» - Горячие новости | MMGP
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«Оптимистичный прогноз — $100 000 за биткоин к концу 2018 года»

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«Оптимистичный прогноз — $100 000 за биткоин к концу 2018 года»
В пятницу, 1 декабря, курс биткоина на торгах крупнейшей криптовалютной биржи Bitfinex держится на уровне $9,6 тыс. 29 ноября цена на некоторых площадках достигала $11 тыс. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в интервью RT заявил, что рост биткоина продолжится. К концу 2017 года, по его прогнозам, стоимость самой известной в мире криптовалюты вырастет до $14 тыс. Эксперт также рассказал, как биткоин может повести себя в следующем году и что необходимо учитывать при оценке рынка криптовалют.

Источник https://russian.rt.com/business/arti...chein-intervju
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