Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн - Горячие новости | MMGP

tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 23,444 Благодарностей: 10,954 УГ: 123 КП: 0.097 подарки награды

Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн Джон Макафи считает, что к концу 2020 г. курс биткоина достигнет $1 млн. Раньше основатель бренда McAfee ограничивался прогнозом в $500 тыс. При этом, по его мнению, биткоин не обязательно будет ведущей криптовалютой.







Основатель антивирусного бренда McAfee Джон Макафи известен скандальным образом жизни





Предсказание Макафи





Основатель известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee) предсказал, что к концу 2020 г. курс биткоина поднимется до $1 млн. Это звучит еще оптимистичнее, чем его прежние заявленияя. Предприниматель пояснил, почему он скорректировал свою точку зрения.



«Когда я прогнозировал биткоин по $500 тыс. к концу 2020 г., то использовал для этого ту же модель, согласно которой предсказал цену биткоина $5 тыс. к концу 2017 г. BTC ускорился гораздо быстрее, чем предполагала моя модель. Сейчас я предсказываю биткоин по $1 млн к концу 2020 г. Я по-прежнему намерен съесть свой член (dick), если ошибаюсь», — написал Макафи в соцсети Twitter.



Подписчики тут же уточнили у Макафи, какой именно биткоин он имеет в виду: собственно биткоин (BTC) или Bitcoin Cash (BCH), отделившийся от него в октябре 2017 г. Макафи выразился в ответ в том смысле, что все-таки BTC, и нелестно отозвался об умственных способностях вопрошающих. На это ему возразили, что он сам некоторое время назад прогнозировал, что BCH будет уметь больший успех, чем BTC. Предприниматель ответил, что не видит здесь противоречия: BTC может стоить $1 млн за монету и все же не быть лидером криптовалютного рынка.



Курс биткоина





По данным ресурса Coindesk, в течение 2017 г. курс биткоина вырос более, чем в десять раз. Несколько дней назад криптовалюта преодолела психологический рубеж в $10 тыс., после чего курс поднялся до $11377, однако затем обрушился до $9290. После этого биткоин снова пошел в рост и сейчас торгуется на уровне $9886. Среди причин стремительного роста называют приток новых инвестиций на рынок криптовалют и грядущий выпуск фьючерсов на биткоины. При этом стоимость монеты Bitcoin Cash составляет всего около $1346.



В течение 2017 г. курс биткоина нередко обрушивался на различных новостях, нередко — сразу после достижения очередной рекордной отметки. В начале сентября он впервые преодолел рубеж в $5 тыс., однако тут же просел до $4,5 тыс., поскольку власти Китая ввели запрет на первичное предложение монет (ICO). В том же месяце курс рухнул с $4,2 тыс. до $3,9 тыс., а потом за считанные дни и до $3 тыс. — потому, что глава JP Morgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) объявил биткоин финансовым «пузырем». Отметим, что при этом Даймон предсказал предельный курс биткоина в $20 тыс.



Что такое Bitcoin





Bitcoin — самая популярная в мире криптовалюта, которая, согласно официальной версии, была создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоинов неизвестны.



Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету.



Как сообщал CNews, Китай намерен полностью запретить обмен биткоинов на своей территории. Российские и американские власти разрабатывают механизмы контроля этой криптовалюты в своих странах.



Кто такой Джон Макафи





Джон Макафи — шотландо-американский программист, пионер в сфере антивирусного ПО, основавший в 1987 г. компанию McAfee и покинувший ее в 1994 г. В 2010 г. Intel объявила о приобретении McAfee за $7,68 млрд. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec).



В 2014 г. Intel объявила о переименовании McAfee в Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Джона Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. Макафи не только вел богемный образ жизни, но и проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г. Однако официального обвинения Джону предъявлено не было.



Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.



В мае 2016 г. Джон Макафи был назначен председателем и генеральным директором компании MGT Capital Investments. В том же месяце компания объявила, что сменит название на John McAfee Global Technologies, породив таким образом еще один бренд McAfee, поскольку в апреле 2017 г. Intel продала часть акций Intel Security, после чего компания была переименована обратно в McAfee.



источник Основатель известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee) предсказал, что к концу 2020 г. курс биткоина поднимется до $1 млн. Это звучит еще оптимистичнее, чем его прежние заявленияя. Предприниматель пояснил, почему он скорректировал свою точку зрения.«Когда я прогнозировал биткоин по $500 тыс. к концу 2020 г., то использовал для этого ту же модель, согласно которой предсказал цену биткоина $5 тыс. к концу 2017 г. BTC ускорился гораздо быстрее, чем предполагала моя модель. Сейчас я предсказываю биткоин по $1 млн к концу 2020 г. Я по-прежнему намерен съесть свой член (dick), если ошибаюсь», — написал Макафи в соцсети Twitter.Подписчики тут же уточнили у Макафи, какой именно биткоин он имеет в виду: собственно биткоин (BTC) или Bitcoin Cash (BCH), отделившийся от него в октябре 2017 г. Макафи выразился в ответ в том смысле, что все-таки BTC, и нелестно отозвался об умственных способностях вопрошающих. На это ему возразили, что он сам некоторое время назад прогнозировал, что BCH будет уметь больший успех, чем BTC. Предприниматель ответил, что не видит здесь противоречия: BTC может стоить $1 млн за монету и все же не быть лидером криптовалютного рынка.По данным ресурса Coindesk, в течение 2017 г. курс биткоина вырос более, чем в десять раз. Несколько дней назад криптовалюта преодолела психологический рубеж в $10 тыс., после чего курс поднялся до $11377, однако затем обрушился до $9290. После этого биткоин снова пошел в рост и сейчас торгуется на уровне $9886. Среди причин стремительного роста называют приток новых инвестиций на рынок криптовалют и грядущий выпуск фьючерсов на биткоины. При этом стоимость монеты Bitcoin Cash составляет всего около $1346.В течение 2017 г. курс биткоина нередко обрушивался на различных новостях, нередко — сразу после достижения очередной рекордной отметки. В начале сентября он впервые преодолел рубеж в $5 тыс., однако тут же просел до $4,5 тыс., поскольку власти Китая ввели запрет на первичное предложение монет (ICO). В том же месяце курс рухнул с $4,2 тыс. до $3,9 тыс., а потом за считанные дни и до $3 тыс. — потому, что глава JP Morgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) объявил биткоин финансовым «пузырем». Отметим, что при этом Даймон предсказал предельный курс биткоина в $20 тыс.Bitcoin — самая популярная в мире криптовалюта, которая, согласно официальной версии, была создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоинов неизвестны.Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету.Как сообщал CNews, Китай намерен полностью запретить обмен биткоинов на своей территории. Российские и американские власти разрабатывают механизмы контроля этой криптовалюты в своих странах.Джон Макафи — шотландо-американский программист, пионер в сфере антивирусного ПО, основавший в 1987 г. компанию McAfee и покинувший ее в 1994 г. В 2010 г. Intel объявила о приобретении McAfee за $7,68 млрд. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec).В 2014 г. Intel объявила о переименовании McAfee в Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Джона Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. Макафи не только вел богемный образ жизни, но и проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г. Однако официального обвинения Джону предъявлено не было.Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.В мае 2016 г. Джон Макафи был назначен председателем и генеральным директором компании MGT Capital Investments. В том же месяце компания объявила, что сменит название на John McAfee Global Technologies, породив таким образом еще один бренд McAfee, поскольку в апреле 2017 г. Intel продала часть акций Intel Security, после чего компания была переименована обратно в McAfee.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________