Electro Solar Tech - est.ink - HYIP до 15% в месяц | MMGP

Electro Solar Tech - est.ink Я не админ/владелец проекта.





Официальный сайт: est.ink

Начало работы: Октябрь 2017 года

Юридическое лицо: Англия

Деятельность: инвестиции в установку систем электро-заправок автомобилей

Доходность: от 7% до 10% в месяц

Минимальный вклад: 100 $

Срок вклада: 1 год

Выплаты: ручные

Платёжные системы: P.M., ADVCASH, BTC, ETH, S.W.I.F.T

Реферальная программа: 5% за лично приглашённого + бинарный бонус + бонусы за подключение точки заправки (пока только по Украине)

Electro Solar Tech — работает с 2016 года в области энергосберегающих технологий, установке электрозаправок и продажи электроавтомобилей. Осенью 2017 вышла в онлайн пространство с инвестиционным предложением, стать совладельцем своего бизнеса для каждого желающего. Таким шагом компания дала людям возможность получать не только прибыль от инвестирования но и дополнительный заработок от поиска точек размещения новых электрозаправок в Украине и Европе. Тем самым увеличивая число заправок и соответственно доходы компании и своих партнёров.

Адреса:

UK представительство: 115 High St, Eton, Windsor SL4 6AN,UK +44 1753 850204

UA представительство: Повітрофлотський проспект, 66Б Київ, 02000 +38 044 246 06 27



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стоимость пакета 100$ - 7% прибыли в месяц - 365 дней

Стоимость пакета 350$ - 8% прибыли в месяц - 365 дней

Стоимость пакета 1000$ - 9% прибыли в месяц - 365 дней

Стоимость пакета 3000$ - 10% прибыли в месяц - 365 дней

Возврат стоимости пакета в конце срока действия



ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

1. Бонус за личное приглашение

Вы пригласили в бизнес Electro Solar Technologies партнёра, который купил один из четырёх инвестиционных пакетов.

В этом случае Вы получаете 5% от цены его пакета



2. Бинарный бонус

Все приглашённые Вами партнёры и партнёры которых пригласили Ваши партнёры выстраиваются в структуру, которая имеет две ноги правую и левую

Вы получаете 5% от товарооборота Вашей слабой ноги (ноги с меньшим товарооборотом)

Товарооборот в бинаре не зависит от того, Ваши это лично приглашенные партнёры или же нет.

Все партнёры компании, которые зарегистрировались и купили инвестиционные пакеты после Вас выстраиваются в автоматическом порядке в Вашей структуре по принципу матричного бинара.



3. Бонус за достижение цели в товарообороте компании.



СТАТУС ТОВАРООБОРОТ БОНУС

Участник 3000 $ 150 $

Партнер 10000 $ 500 $

Старший партнер 30000 $ 1500 $

Куратор 50000 $ 2500 $

Старший куратор 100000 $ 5000 $

Серебряный директор 200000 $ 10000 $

Золотой директор 300000 $ 15000 $



* Примечание: учитывается товарооборот личных приглашений

Бонус за достижение цели выплачивается сразу же по достижении цели.





Бонус за развитие электроинфраструктуры (только для Украины)



Четыре простых шага для получения бонуса:

1. Вы договорились с владельцем заправки, магазина, парковки или любого места пригодного для размещения элетрозаправки компании EST.

2. Мы подписываем с Вами агентский договор гарантирующий Вам выплату вознаграждения

3. Мы подписываем договор с владельцем или лицом принимающем решение о установлении электрозаправки

4. При вводе в эксплуатацию электрозаправки вы получаете от 100 до 300 $



Способы получения вознаграждения: наличные, перевод на Вашу банковскую карту.

Размер вознаграждения варьируется в зависимости ценности места размещения электрозаправки

* Бонус действует пока только для Украины.



Ссылка для регистрации: https://est.ink/registration/NBsaPRzhbI6vRS1



Депозит:

08:34 01.12.17 Transfer 195920378 U11062060 Electro Solar Tech -100.50 Sent Payment: 100.00 USD to account U11062060 from U11971246. Memo: Shopping Cart Payment. Electro Solar Tech deposit





