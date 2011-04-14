Electro Solar Tech - est.ink - HYIP до 15% в месяц | MMGP

Я не админ/владелец проекта.
Официальный сайт: est.ink
Начало работы:
Октябрь 2017 года
Юридическое лицо:
Англия
Деятельность:
инвестиции в установку систем электро-заправок автомобилей
Доходность:
от 7% до 10% в месяц
Минимальный вклад:
100 $
Срок вклада:
1 год
Выплаты:
ручные
Платёжные системы:
P.M., ADVCASH, BTC, ETH, S.W.I.F.T
Реферальная программа:
5% за лично приглашённого + бинарный бонус + бонусы за подключение точки заправки (пока только по Украине)
Electro Solar Tech
— работает с 2016 года в области энергосберегающих технологий, установке электрозаправок и продажи электроавтомобилей. Осенью 2017 вышла в онлайн пространство с инвестиционным предложением, стать совладельцем своего бизнеса для каждого желающего. Таким шагом компания дала людям возможность получать не только прибыль от инвестирования но и дополнительный заработок от поиска точек размещения новых электрозаправок в Украине и Европе. Тем самым увеличивая число заправок и соответственно доходы компании и своих партнёров.
Адреса:
UK представительство:
115 High St, Eton, Windsor SL4 6AN,UK +44 1753 850204
UA представительство:
Повітрофлотський проспект, 66Б Київ, 02000 +38 044 246 06 27
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стоимость пакета 100$ - 7%
прибыли в месяц - 365 дней
Стоимость пакета 350$ - 8%
прибыли в месяц - 365 дней
Стоимость пакета 1000$ - 9%
прибыли в месяц - 365 дней
Стоимость пакета 3000$ - 10%
прибыли в месяц - 365 дней
Возврат стоимости пакета в конце срока действия
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
1. Бонус за личное приглашение
Вы пригласили в бизнес Electro Solar Technologies партнёра, который купил один из четырёх инвестиционных пакетов.
В этом случае Вы получаете 5%
от цены его пакета
2. Бинарный бонус
Все приглашённые Вами партнёры и партнёры которых пригласили Ваши партнёры выстраиваются в структуру, которая имеет две ноги правую и левую
Вы получаете 5%
от товарооборота Вашей слабой ноги (ноги с меньшим товарооборотом)
Товарооборот в бинаре не зависит от того, Ваши это лично приглашенные партнёры или же нет.
Все партнёры компании, которые зарегистрировались и купили инвестиционные пакеты после Вас выстраиваются в автоматическом порядке в Вашей структуре по принципу матричного бинара.
3. Бонус за достижение цели в товарообороте компании.
СТАТУС ТОВАРООБОРОТ БОНУС
Участник 3000 $ 150 $
Партнер 10000 $ 500 $
Старший партнер 30000 $ 1500 $
Куратор 50000 $ 2500 $
Старший куратор 100000 $ 5000 $
Серебряный директор 200000 $ 10000 $
Золотой директор 300000 $ 15000 $
* Примечание: учитывается товарооборот личных приглашений
Бонус за достижение цели выплачивается сразу же по достижении цели.
Бонус за развитие электроинфраструктуры (только для Украины)
Четыре простых шага для получения бонуса:
1. Вы договорились с владельцем заправки, магазина, парковки или любого места пригодного для размещения элетрозаправки компании EST.
2. Мы подписываем с Вами агентский договор гарантирующий Вам выплату вознаграждения
3. Мы подписываем договор с владельцем или лицом принимающем решение о установлении электрозаправки
4. При вводе в эксплуатацию электрозаправки вы получаете от 100 до 300 $
Способы получения вознаграждения: наличные, перевод на Вашу банковскую карту.
Размер вознаграждения варьируется в зависимости ценности места размещения электрозаправки
* Бонус действует пока только для Украины.
Депозит:
08:34 01.12.17 Transfer 195920378 U11062060 Electro Solar Tech -100.50 Sent Payment: 100.00 USD
to account U11062060 from U11971246. Memo: Shopping Cart Payment. Electro Solar Tech deposit