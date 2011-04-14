Electro Solar Tech - est.ink - HYIP до 15% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,920 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Electro Solar Tech - est.ink

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Независимый финансовый блог об инвестициях и криптовалютах
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:01
#1
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 371
Благодарностей: 104
УГ: 0
КП: 0.014
Electro Solar Tech - est.ink
Я не админ/владелец проекта.


Официальный сайт: est.ink
Начало работы: Октябрь 2017 года
Юридическое лицо: Англия
Деятельность: инвестиции в установку систем электро-заправок автомобилей
Доходность: от 7% до 10% в месяц
Минимальный вклад: 100 $
Срок вклада: 1 год
Выплаты: ручные
Платёжные системы: P.M., ADVCASH, BTC, ETH, S.W.I.F.T
Реферальная программа: 5% за лично приглашённого + бинарный бонус + бонусы за подключение точки заправки (пока только по Украине)
Electro Solar Tech — работает с 2016 года в области энергосберегающих технологий, установке электрозаправок и продажи электроавтомобилей. Осенью 2017 вышла в онлайн пространство с инвестиционным предложением, стать совладельцем своего бизнеса для каждого желающего. Таким шагом компания дала людям возможность получать не только прибыль от инвестирования но и дополнительный заработок от поиска точек размещения новых электрозаправок в Украине и Европе. Тем самым увеличивая число заправок и соответственно доходы компании и своих партнёров.
Адреса:
UK представительство: 115 High St, Eton, Windsor SL4 6AN,UK +44 1753 850204
UA представительство: Повітрофлотський проспект, 66Б Київ, 02000 +38 044 246 06 27

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стоимость пакета 100$ - 7% прибыли в месяц - 365 дней
Стоимость пакета 350$ - 8% прибыли в месяц - 365 дней
Стоимость пакета 1000$ - 9% прибыли в месяц - 365 дней
Стоимость пакета 3000$ - 10% прибыли в месяц - 365 дней
Возврат стоимости пакета в конце срока действия

ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
1. Бонус за личное приглашение
Вы пригласили в бизнес Electro Solar Technologies партнёра, который купил один из четырёх инвестиционных пакетов.
В этом случае Вы получаете 5% от цены его пакета

2. Бинарный бонус
Все приглашённые Вами партнёры и партнёры которых пригласили Ваши партнёры выстраиваются в структуру, которая имеет две ноги правую и левую
Вы получаете 5% от товарооборота Вашей слабой ноги (ноги с меньшим товарооборотом)
Товарооборот в бинаре не зависит от того, Ваши это лично приглашенные партнёры или же нет.
Все партнёры компании, которые зарегистрировались и купили инвестиционные пакеты после Вас выстраиваются в автоматическом порядке в Вашей структуре по принципу матричного бинара.

3. Бонус за достижение цели в товарообороте компании.

СТАТУС ТОВАРООБОРОТ БОНУС
Участник 3000 $ 150 $
Партнер 10000 $ 500 $
Старший партнер 30000 $ 1500 $
Куратор 50000 $ 2500 $
Старший куратор 100000 $ 5000 $
Серебряный директор 200000 $ 10000 $
Золотой директор 300000 $ 15000 $

* Примечание: учитывается товарооборот личных приглашений
Бонус за достижение цели выплачивается сразу же по достижении цели.


Бонус за развитие электроинфраструктуры (только для Украины)

Четыре простых шага для получения бонуса:
1. Вы договорились с владельцем заправки, магазина, парковки или любого места пригодного для размещения элетрозаправки компании EST.
2. Мы подписываем с Вами агентский договор гарантирующий Вам выплату вознаграждения
3. Мы подписываем договор с владельцем или лицом принимающем решение о установлении электрозаправки
4. При вводе в эксплуатацию электрозаправки вы получаете от 100 до 300 $

Способы получения вознаграждения: наличные, перевод на Вашу банковскую карту.
Размер вознаграждения варьируется в зависимости ценности места размещения электрозаправки
* Бонус действует пока только для Украины.

Ссылка для регистрации: https://est.ink/registration/NBsaPRzhbI6vRS1


Депозит:
08:34 01.12.17 Transfer 195920378 U11062060 Electro Solar Tech -100.50 Sent Payment: 100.00 USD to account U11062060 from U11971246. Memo: Shopping Cart Payment. Electro Solar Tech deposit


Ссылка для регистрации: https://est.ink/registration/NBsaPRzhbI6vRS1
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.

INVEST.TOWN - лучшие ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ на 1 сайте!
wwwinvesttown на форуме  
Старый Сегодня, 16:21
#2
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 13,244
Благодарностей: 13,441
УГ: 222
КП: 0.374
Re: Electro Solar Tech - est.ink
а чего у меня только русский язык, а название английское?

Цитата:
Сообщение от wwwinvesttown Посмотреть сообщение
Все приглашённые Вами партнёры и партнёры которых пригласили Ваши партнёры выстраиваются в структуру, которая имеет две ноги правую и левую
Вы получаете 5% от товарооборота Вашей слабой ноги (ноги с меньшим товарооборотом)
Товарооборот в бинаре не зависит от того, Ваши это лично приглашенные партнёры или же нет.
Все партнёры компании, которые зарегистрировались и купили инвестиционные пакеты после Вас выстраиваются в автоматическом порядке в Вашей структуре по принципу матричного бинара.
какая-то шлакоматрица, а не хайп нормальный
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.

***Реклама на блоге InS-Money - каждый найдет своего клиента!!!***
Как заработать новичку- лучший материал в интернете!
Все проекты, в которые я вкладываю! - Рефбек в полном объеме 100%
Мой личный блог по заработку: лучшие хайпы, обучение, конкурсы и т.д. - InS-money.net
Volk111 на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 686
Благодарностей: 137
УГ: 4
КП: 0.038
Re: Electro Solar Tech - est.ink
хотел первый депнуть, а у меня не открывается сайт

пойду дальше...
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.
дельфин1375 на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, заработок без вложений, инвестирование, надёжные, электромобиль
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Экологический проект 14-летней украинки получил награду на международном конкурсе
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Эксперты предсказали новое падение экономики России после 2017 года
От Smirnov Nikolay в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
Program-trading - program-trading.net
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар O.Andru
Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже: она пересылает пожелания детей маркетолога
От O.Andru в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Varvar7
Прогнозы от Varvara
От Varvar7 в разделе «Прогнозы»
Аватар bond777
RegularBee - regularbee.com
От bond777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,920
Тем
502,175
Сообщений
12,596,052

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram