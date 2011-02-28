ВМФ России не намерен продавать знаменитый крейсер "Аврора" - Горячие новости | MMGP
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ВМФ России не намерен продавать знаменитый крейсер "Аврора"

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ВМФ России не намерен продавать знаменитый крейсер "Аврора"
ВМФ России не намерен продавать знаменитый крейсер "Аврора"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. ВМФ РФ не намерен продавать легендарный крейсер "Аврора" и отрицает получение подобных предложений от каких-либо организаций, заявил журналистам директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.



Ранее одна из сетей быстрого питания сообщила о желании купить крейсер "Аврора" и открыть там ресторан.
"О реализации любых коммерческих предложений в отношении крейсера "Аврора" не может быть и речи. Крейсер "Аврора", являющийся кораблем №1 Военно-морского флота, входит в состав Балтийского флота, а музей на борту крейсера является филиалом Центрального военно-морского музея. Никаких писем от любых организаций в наш адрес не поступало", — сказал он.
Крейсер "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, является объектом культурного наследия Российской Федерации, реликвией Российского флота и символом Великой октябрьской социалистической революции 1917 года.

Источник: РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20171130/1509951485.html
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