ФИФА не доверит российским специалистам допинг-контроль на ЧМ-2018 - Политика и экономика | MMGP

ФИФА не доверит российским специалистам допинг-контроль на ЧМ-2018



Он уточнил, что никто из россиян не будет иметь доступа к сбору, хранению и анализу образцов даже в том случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени восстановят в правах.



"Мы хотим всех заверить, что ФИФА намерена провести все очень прозрачным и ясным способом, объективно и без вмешательства людей, которые могли бы находиться под подозрением", - цитирует футбольного чиновника The Telegraph.



Все пробы, взятые у футболистов на ЧМ-2018, будут направлены в швейцарскую лабораторию в Лозанне.



Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 1 декабря в Кремле.



