ФИФА не доверит российским специалистам допинг-контроль на ЧМ-2018 - Политика и экономика | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,920 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ФИФА не доверит российским специалистам допинг-контроль на ЧМ-2018

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:49
#1
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,694
Благодарностей: 1,787
УГ: 169
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
ФИФА не доверит российским специалистам допинг-контроль на ЧМ-2018
Руководитель медицинского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) бельгиец Мишель Д'Оге заявил, что на грядущем чемпионате мира в России в вопросах допинг-контроля обойдутся без малейшего участия принимающей стороны. Все тесты будут находиться под полным контролем ФИФА.

Он уточнил, что никто из россиян не будет иметь доступа к сбору, хранению и анализу образцов даже в том случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени восстановят в правах.

"Мы хотим всех заверить, что ФИФА намерена провести все очень прозрачным и ясным способом, объективно и без вмешательства людей, которые могли бы находиться под подозрением", - цитирует футбольного чиновника The Telegraph.

Все пробы, взятые у футболистов на ЧМ-2018, будут направлены в швейцарскую лабораторию в Лозанне.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 1 декабря в Кремле.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа!!! EV SSL
assss вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допинг invest7 Спорт-Чат 5 26.11.2017 23:29
Александр Винник: арест за рубежом грозит всем российским IT-специалистам OPLOTT Политика и экономика 0 16.11.2017 13:52
Государство ужесточит контроль за российским рынком лекарств. Джонни Диллинджер Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.02.2015 20:10
Допинг для блоггинга Вовка Дайджест блогосферы 2 26.02.2010 00:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Analitik-PRO
Securedinv - securedinv..com
От Analitik-PRO в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Uzurkay
Extantbux.com - аналог paidverts
От Uzurkay в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Highpulsepoker - Сенсация. Он всё-таки открылся! Фриролы каждые 15 минут навсегда!
От victorlucky в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sunmistik
К 2020-му году количество грузовых поездов Китай-Европа составит 5000!
От sunmistik в разделе «Политика и экономика»
Аватар giffif
farm-frenzy - farm-frenzy.biz
От giffif в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Что будет с курсом Bitcoin? | BitNovosti.com
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
432,920
Тем
502,175
Сообщений
12,596,052

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram