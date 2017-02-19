HashFlare – Экстра Бонус - Майнинг (mining) | MMGP

Всем добрый день!
Мы - клуб единомышленников, которые выбрали HashFlare
, как один из самых надежных и точно самый эффективный облачный майнинг:
- цены на контракты – самые лучшие
- а майнинг начинается с первого дня, здесь и сейчас, когда майнинг наиболее эффективен.
Единственный их минус – это контракты на 1 год. Но, за счет вышеуказанных плюсов HashFlare – лидер рынка!
Мы сами инвестируем (покупаем контракты в HashFlare) и получаем с этого большой доход. Например, в настоящее время доходность по биткоину составляет примерно 500% годовых
(минус расходы на обслуживание) и помогаем таким же как и мы облачным майнерам:
- Промо-коды - даем актуальные скидки на приобретение контрактов
- ЭкстраБонусы – даем дополнительные высокие индивидуальные бонусы для инвесторов от суммы в 500 $ (для этого нужно связаться по почте HashFlare-Bonus@yandex.ru
).
Так как форум – это публичная площадка, то этим мы доказываем свою порядочность в выплате ЭкстраБонуса, иначе здесь будут негативные отзывы о том, что мы не выплатили ЭсктраБонус. А такого не будет, т.к. мы платим всегда , ведь порядочность лежит в основе нашей деятельности и это ключ к длительному сотрудничеству! Промо-коды, в силу высокого спроса, могут заканчиваться, но мы их обновляем, а ЭкстраБонус - действует всегда.
Пользуйтесь нашими промо-кодами и Экстра-бонусами на нашем сайте https://www.hashflare-bonus.ru