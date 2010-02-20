[ICO] Banana Papa – производство банановых чипсов 30.11.2017 – 25.01.2018 - ICO | MMGP

Проект Banana Papa
предполагает запуск производства банановых чипсов (снеков). Завод для изготовления чипсов будет построен в Колумбии. Продукция предприятия будет поставляться на американский, европейский, российский и азиатский рынки. Для изготовления продукта будет использоваться самый популярный в мире банановый сорт «Cavendish». Готовая продукция (снеки) представляет собой небольшие кусочки банана, высушенные специальным образом.
Финансовые характеристики проекта при оптимистичном сценарии развития:
- Совокупная стоимость проекта - $4,318 миллиона.
- Ставка дисконтирования – 10%.
- Период окупаемости – 20 месяцев.
- Внутренняя норма доходности инвестиций – 76%.
- Чистый дисконтированный доход - $11,58 миллиона.
- Индекс доходности – 3,68.
- Годовая прибыль – $10,5 миллиона.
Колумбия выбрана в качестве региона производства, в связи со следующими факторами:
Основные преимущества проекта:
- Доступность сырья, низкие затраты на транспортировку.
- Высокое качество сырья, благоприятный климат.
- В Колумбии имеется собственная валюта, что упрощает процесс экспорта продукции на внешние рынки. Учредители рассматривали вариант строительства завода в Эквадоре, но здесь валютой является доллар США, что создает сложности при экспорте.
- Стабильная высокая среднегодовая температура.
- Стремительный рост экономики региона.
- Самый крупный рынок сбыта (США) расположен в непосредственной близости к производству.
- Выпуск полезного, натурального, востребованного продукта. Чипсы будут полностью натуральными, изготовленными из качественных бананов, без всевозможных химических добавок.
- Стоимость конечного продукта доступна большинству потенциальных покупателей и сопоставима с ценой классических картофельных чипсов.
- Высокие вкусовые качества продукта, что обеспечит хороший спрос.
На данный момент команда проекта уже имеет работающую технологию производства, позволяющую выпускать образцы продукции. В рамках тестирования производства выпущено 500 пачек продукта, которые были реализованы через местные торговые сети с наценкой в 75%. Стоимость одной 70-граммовой пачки составила $1,65. В Колумбии будет учреждена компания, занимающаяся экспортированием продукции на внешние рынки.
Начало работ по строительству завода запланировано на февраль 2018 года. В июне 2018 года команда проекта намерена произвести установку и наладку оборудования. Готовая продукция будет выпускаться с августа 2018 года. В декабре 2018 года компания начет процесс обратного выкупа токенов у их держателей. С начала 2020 года планируется старт строительства второго кластера для увеличения объемов производства.
Токен Banana Papa, выгоды для инвесторов
Для привлечения финансирования на запуск производства команда проекта эмитирует собственный токен BPCoin на основе блокчейна Эфириума, соответствующий стандарту ERC20, и проводит ICO. Токен будет подкреплен реальной продукцией компании. Себестоимость одной пачки банановых чипсов составляет $0,408, что соответствует цене одного токена проекта. Держатели токенов смогут получить в обмен на них продукцию предприятия. Согласно плану, производственная мощность предприятия позволит выпускать более 1,43 миллиона пачек Banana Papa (70 г) ежемесячно. После запуска производства команда проекта намерена осуществлять выкуп токенов у инвесторов, направляя на это получаемые доходы. Планируемой прибыли для этого должно быть более, чем достаточно, как отмечают представители проекта, поскольку банан является одним из самых востребованных продуктов питания, продающимся во всем мире.
Детали ICO
Согласно подсчетам учредителей, для создания производства требуется $4,534 миллиона. С целью привлечения данной суммы будет сгенерировано 11 113 000 токенов BPCoin. Для проведения ICO будут использованы возможности платформы Ethereum. Публичная продажа токенов пройдет с 30 ноября 2017 по 25 января 2018 года. Принять участие в проекте может любой человек, имеющий кошелек сети Ethereum. Стоимость токена составит $0,408. К оплате принимается только криптовалюта ETH. За 1 ETH инвестор может приобрести 1000 токенов BPCoin (0,001 ETH за 1 токен). По окончании ICO команда проекта планирует, как можно скорее, вывести токен на децентрализованную криптовалютную биржу EtherDelta.
Цель сбора – 11113 ETH. Минимальное количество токенов к покупке – 200 BPCoin, что соответствует 0,2 ETH.
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