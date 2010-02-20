[Pre-ICO] AdMine – социальная сеть брендов 18.12.2017 [BOUNTY] - ICO | MMGP

Граф Модератор

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.02.2010 Сообщений: 4,142 Благодарностей: 3,495 УГ: 6 подарки награды

[Pre-ICO] AdMine – социальная сеть брендов 18.12.2017 [BOUNTY] AdMine – это социальная сеть брендов, базирующаяся на технологии блокчейн. Цель проекта – создание платформы, позволяющей привлечь внимание пользователей сети к рекламе различных брендов для повышения ее эффективности. При этом должны быть обеспечены удобные условия для всех участников, как обычных пользователей, так и самих брендов. Просматривая рекламу, пользователи будут зарабатывать криптовалюту. Последнюю можно будет использовать для покупки различных товаров в интернете. Заработанные монеты можно будет переводить в фиатные средства на банковскую карту или счет. Также будет доступен свободный обмен на другие цифровые валюты.



Идея проекта заключается, прежде всего, в увеличении эффективности рекламных сетей в интернете. Это очень огромный рынок, но на данный момент его инструменты далеко не всегда приносят пользу рекламодателям и пользователям. В сети присутствует огромное количество вредоносных ресурсов, ботов, аккаунтов с накрученными рейтингами и т. д. Все это снижает или полностью нивелирует эффективность рекламных компаний. Концепция проекта AdMine позволит решить данные проблемы.



Задача AdMine заключается в определении конкретных желаний пользователя. Сейчас большинство рекламных инструментов демонстрируют пользователю объявления, которые для него абсолютно не интересны. Согласно исследованиям, только 3 из 10 баннеров действительно содержат актуальную информацию для пользователя. Платформа позволит показывать пользователям только ту рекламу, которая является для них актуальной и полезной.



Платформа объединяет одновременно три категории участников рынка: Рекламодатели.

Биржи и издатели рекламы.

Пользователи.

Пользователи смогут зарабатывать криптовалюту, просто просматривая интересные им рекламные объявления, что является основным мотивирующим фактором. Это значительно более простой способ заработка цифровых валют, нежели популярный сейчас и очень затратный майнинг. Пользователь может работать в системе полностью анонимно или по желанию предоставить свои персональные данные. Заполняя анкету пользователь сам определяет, смогут ли смарт-контракты получать доступ к его данным. Предоставляя данные, он сможет получать вознаграждение в криптовалюте. В сети не будет брокеров, менеджеров или других посредников, что исключает высокие комиссионные сборы. За все операции отвечают смарт-контракты, позволяющие изменять предусмотренные в нем условия, которые должен выполнить пользователь, чтобы получить вознаграждение.



Данные пользователей будут находиться в защищенном хранилище. Рекламодатели и другие участники не смогут получить доступ к этой информации. Данные доступны только аналитическим программным инструментам и смарт-контрактам. При этом каждый участник может просмотреть статистику исполнения смарт-контракта, но в ней не отображаются никакие личные данные.



Биржи рекламы и издатели смогут воспользоваться API для интеграции платформы со своими проектами. Система будет открыта для всех участников рынка. Рекламные платформы часто имеют много трафика, большая часть которого не является релевантной интересам пользователей и не приносит дохода. Работая с AdMine, они смогут перенаправить этот трафик в нужное русло, получив соответствующий доход.



В системе отсутствуют посредники. Рекламодатели платят напрямую пользователям. За каждый просмотренный баннер пользователь получает вознаграждение.

Пользователи получат возможность подписываться на любимые бренды, получая только их рекламу. Таким образом они не только просматривают баннеры и получают доход, но и способствуют развитию интересных для них брендов.



Каждому участнику систему будет предоставлен личный электронный кошелек. Его можно будет использовать для оплаты различных продуктов. Пополнить кошелек можно будет через криптовалютные биржи. Средства с него можно выводить на банковские счета или карты. В сети будет действовать внутренняя криптовалюта MediaCoin, выпускающаяся в рамках ICO. Эти монеты будут находится во владении инвесторов и выкупаться участниками платформы.



Летом 2018 года основатели проекта планируют запустить веб-интерфейс системы, включающий личные кабинеты рекламодателей, бирж рекламы и пользователей. Будет запущен механизм создания смарт-контрактов и взаимодействия между ними, а также первая версия платформы. Тестирование будет проводиться при участии реальных пользователей и рекламодателей. В это же время разработчики планируют выпустить функциональное мобильное приложение для работы с платформой. В сентябре 2018 года система будет подключаться к уже действующим рекламным рынкам. В ноябре 2018 года основатели проекта планируют выпустить бета версию, которая будет обладать основным функционалом.



Токен AdMine, выгоды для инвесторов



С целью сбора средств на запуск и развитие проекта, команда эмитирует собственный токен MediaCoin (MCN) стандарта ERC20. За генерацию токена отвечает специально разработанный смарт-контракт. Посредством токенов пользователи смогут производить расчеты внутри платформы. Также их держатели смогут получать доход от продажи по более высокой стоимости. Посредством токенов будет создана локальная финансовая система внутри платформы.



Всего может быть выпущено не более 100 миллионов токенов. В дальнейшем не будет производиться дополнительная эмиссия. Распределение токенов будет произведено по завершении ICO. Все непроданные монеты автоматически уничтожаются смарт-контрактом. Благодаря этому, исключается инфляция внутри платформы, токен не будет обесцениваться, а наоборот возрастет в цене, что позволит инвесторам получить прибыль.



В системе предусмотрен следующий механизм: как только пользователь покупает MCN внутри платформы, происходит автоматическая генерация заявки на бирже, с целью выкупа монет у инвесторов по актуальному на тот момент курсу. Пользователь не принимает участия в этом процессе, он просто получает необходимое количество монет на кошелек. Так будет происходить автоматический выкуп токенов у их держателей.



Чем больше участников будет в системе, тем более высокие доходы смогут получать инвесторы. Глобализация платформы поспособствует значительному росту котировки ее криптовалюты. Инвесторы смогут продавать свои монеты новым пользователям. Это осуществляется посредством создания соответствующей заявки. Выкуп будет автоматически произведен системой.



Модель распределения токенов: 5% - реализация на Pre-ICO.

60% - реализация на ICO.

10% - фонд для расширения базы пользователей платформы.

15% - команде проекта. Токены блокируются на один год после ICO.

2% - партнеру проекта компании WINGS DAO.

2% - бонусная кампания.

Детали Pre-ICO



Предварительный этап реализации токенов стартует 18 декабря 2017 года. Всего на продажу в рамках Pre-ICO будет выставлено 5 миллионов токенов MediaCoin. Финансирование привлекается, прежде всего, для маркетингового продвижения ICO и самого проекта, усиление команды, а также старт разработки платформы.



В зависимости от даты покупки токенов, инвесторам предоставляются бонусы: 1-й день – 50%.

2-3 дни – 30%.

С 4-го дня – 25%.

К сбору финансирования будет привлечена компания WINGS DAO. Это платформа, позволяющая обеспечить максимальную эффективность ICO и привлечь к проекту независимых экспертов. WINGS позволит пользователям голосовать по тем или иным вопросам, а также выражать свое мнение, относительно будущего проекта. Непосредственно ICO проекта запланировано на март 2018 года. Согласно планам основателей, спустя месяц после ICO, токены будут торговаться на криптовалютных биржах.



BOUNTY кампания



На вознаграждение в рамках BOUNTY кампании выделяется 2 миллиона токенов, распределяющихся по программам следующим образом: Переводы и модерация на форумах – 10% (200 тысяч MCN).

Переводы контента проекта – 5% (100 тысяч MCN).

Twitter – 20% (400 тысяч MCN).

Блоги и новости об ICO – 20% (400 тысяч MCN).

Подписи и аватары – 10% (200 тысяч MCN).

Специальные вознаграждения (индивидуально) – 10% (200 тысяч MCN).

Выявление багов и аудит кода – 5% (100 тысяч MCN).

Контакты и ссылки:

Сайт проекта AdMine.

WhitePaper.

Презентация.

Twitter.

Facebook.

YouTube.

ВКонтакте. – это социальная сеть брендов, базирующаяся на технологии блокчейн. Цель проекта – создание платформы, позволяющей привлечь внимание пользователей сети к рекламе различных брендов для повышения ее эффективности. При этом должны быть обеспечены удобные условия для всех участников, как обычных пользователей, так и самих брендов. Просматривая рекламу, пользователи будут зарабатывать криптовалюту. Последнюю можно будет использовать для покупки различных товаров в интернете. Заработанные монеты можно будет переводить в фиатные средства на банковскую карту или счет. Также будет доступен свободный обмен на другие цифровые валюты.Идея проекта заключается, прежде всего, в увеличении эффективности рекламных сетей в интернете. Это очень огромный рынок, но на данный момент его инструменты далеко не всегда приносят пользу рекламодателям и пользователям. В сети присутствует огромное количество вредоносных ресурсов, ботов, аккаунтов с накрученными рейтингами и т. д. Все это снижает или полностью нивелирует эффективность рекламных компаний. Концепция проекта AdMine позволит решить данные проблемы.Задача AdMine заключается в определении конкретных желаний пользователя. Сейчас большинство рекламных инструментов демонстрируют пользователю объявления, которые для него абсолютно не интересны. Согласно исследованиям, только 3 из 10 баннеров действительно содержат актуальную информацию для пользователя. Платформа позволит показывать пользователям только ту рекламу, которая является для них актуальной и полезной.Пользователи смогут зарабатывать криптовалюту, просто просматривая интересные им рекламные объявления, что является основным мотивирующим фактором. Это значительно более простой способ заработка цифровых валют, нежели популярный сейчас и очень затратный майнинг. Пользователь может работать в системе полностью анонимно или по желанию предоставить свои персональные данные. Заполняя анкету пользователь сам определяет, смогут ли смарт-контракты получать доступ к его данным. Предоставляя данные, он сможет получать вознаграждение в криптовалюте. В сети не будет брокеров, менеджеров или других посредников, что исключает высокие комиссионные сборы. За все операции отвечают смарт-контракты, позволяющие изменять предусмотренные в нем условия, которые должен выполнить пользователь, чтобы получить вознаграждение.Данные пользователей будут находиться в защищенном хранилище. Рекламодатели и другие участники не смогут получить доступ к этой информации. Данные доступны только аналитическим программным инструментам и смарт-контрактам. При этом каждый участник может просмотреть статистику исполнения смарт-контракта, но в ней не отображаются никакие личные данные.Биржи рекламы и издатели смогут воспользоваться API для интеграции платформы со своими проектами. Система будет открыта для всех участников рынка. Рекламные платформы часто имеют много трафика, большая часть которого не является релевантной интересам пользователей и не приносит дохода. Работая с AdMine, они смогут перенаправить этот трафик в нужное русло, получив соответствующий доход.В системе отсутствуют посредники. Рекламодатели платят напрямую пользователям. За каждый просмотренный баннер пользователь получает вознаграждение.Пользователи получат возможность подписываться на любимые бренды, получая только их рекламу. Таким образом они не только просматривают баннеры и получают доход, но и способствуют развитию интересных для них брендов.Каждому участнику систему будет предоставлен личный электронный кошелек. Его можно будет использовать для оплаты различных продуктов. Пополнить кошелек можно будет через криптовалютные биржи. Средства с него можно выводить на банковские счета или карты. В сети будет действовать внутренняя криптовалюта MediaCoin, выпускающаяся в рамках ICO. Эти монеты будут находится во владении инвесторов и выкупаться участниками платформы.Летом 2018 года основатели проекта планируют запустить веб-интерфейс системы, включающий личные кабинеты рекламодателей, бирж рекламы и пользователей. Будет запущен механизм создания смарт-контрактов и взаимодействия между ними, а также первая версия платформы. Тестирование будет проводиться при участии реальных пользователей и рекламодателей. В это же время разработчики планируют выпустить функциональное мобильное приложение для работы с платформой. В сентябре 2018 года система будет подключаться к уже действующим рекламным рынкам. В ноябре 2018 года основатели проекта планируют выпустить бета версию, которая будет обладать основным функционалом.С целью сбора средств на запуск и развитие проекта, команда эмитирует собственный токен MediaCoin (MCN) стандарта ERC20. За генерацию токена отвечает специально разработанный смарт-контракт. Посредством токенов пользователи смогут производить расчеты внутри платформы. Также их держатели смогут получать доход от продажи по более высокой стоимости. Посредством токенов будет создана локальная финансовая система внутри платформы.Всего может быть выпущено не более 100 миллионов токенов. В дальнейшем не будет производиться дополнительная эмиссия. Распределение токенов будет произведено по завершении ICO. Все непроданные монеты автоматически уничтожаются смарт-контрактом. Благодаря этому, исключается инфляция внутри платформы, токен не будет обесцениваться, а наоборот возрастет в цене, что позволит инвесторам получить прибыль.В системе предусмотрен следующий механизм: как только пользователь покупает MCN внутри платформы, происходит автоматическая генерация заявки на бирже, с целью выкупа монет у инвесторов по актуальному на тот момент курсу. Пользователь не принимает участия в этом процессе, он просто получает необходимое количество монет на кошелек. Так будет происходить автоматический выкуп токенов у их держателей.Чем больше участников будет в системе, тем более высокие доходы смогут получать инвесторы. Глобализация платформы поспособствует значительному росту котировки ее криптовалюты. Инвесторы смогут продавать свои монеты новым пользователям. Это осуществляется посредством создания соответствующей заявки. Выкуп будет автоматически произведен системой.Предварительный этап реализации токенов стартует 18 декабря 2017 года. Всего на продажу в рамках Pre-ICO будет выставлено 5 миллионов токенов MediaCoin. Финансирование привлекается, прежде всего, для маркетингового продвижения ICO и самого проекта, усиление команды, а также старт разработки платформы.К сбору финансирования будет привлечена компания WINGS DAO. Это платформа, позволяющая обеспечить максимальную эффективность ICO и привлечь к проекту независимых экспертов. WINGS позволит пользователям голосовать по тем или иным вопросам, а также выражать свое мнение, относительно будущего проекта. Непосредственно ICO проекта запланировано на март 2018 года. Согласно планам основателей, спустя месяц после ICO, токены будут торговаться на криптовалютных биржах.На вознаграждение в рамках BOUNTY кампании выделяется 2 миллиона токенов, распределяющихся по программам следующим образом:

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