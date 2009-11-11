ЕЦБ нашел хороший способ борьбы с популярностью биткойна - Горячие новости | MMGP
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ЕЦБ нашел хороший способ борьбы с популярностью биткойна

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ЕЦБ нашел хороший способ борьбы с популярностью биткойна

Как сообщает агентство новостей "Рейтерс" в эти дни, в Риме, проходит международная финансовая конференция. И в этот четверг на ней выступил г-н Ив Мерше (Yves Mersch) - один из руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), который является основным банком зоны хождения валюты Евро.

В этом своём выступлении он отметил, что сейчас криптовалюты реально во всём мире идут в наступление, становятся всё более и более популярными и ЕЦБ уже сейчас хорошо это ощущает и видит, а его эксперты думают над тем, что можно этому противопоставить. И согласно их выводам наиболее эффективным инструментом в этой борьбе может стать разработка и быстрое внедрение в банках высокоскоростных платежных систем.

Как он выразился: "Мгновенные платежи - вот выход для банков. Банки должны внедрять их у себя как можно скорее, а также нужно внимательно смотреть, что сейчас предлагается для банков в области будущего применения блокчейна и цифровых валют и брать это себе на вооружения и ускоренно работать над предложением своих альтернативных вариантов".

На данный момент уже известно, что несколько государств мира ранее заявляли, что в недалёком будущем они выпустят свои государственные цифровые валюты и со слов Ива Мерше его организация (ЕЦБ), тоже уже проводит некоторые тесты связанные с виртуальными валютами.

Как он заметил: "Мы сейчас используем самые разные цифровые технологии, чтобы проводить наши эксперименты с виртуальными валютами и я не рекомендовал бы обращать внимание на другие рискованные приложения, в которых якобы заключены прорывные технологии, поскольку они пока еще недостаточно надежны".

Также стоит упомянуть, что в прошлом месяце, ещё один из руководителей Европейского центрального банка, а именно Эвальд Новотны, в интервью журналистам заявлял, что европейский банкиры и юристы сейчас заняты обсуждением темы, стоит ли начинать заниматься регулированием криптовалют, как это уже было сделано например, в Китае. Но к единому мнению пока не пришли и дискуссии по этому вопросу пока ещё продолжаются.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a2135209bf2a
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Старый Сегодня, 16:22
#2
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Re: ЕЦБ нашел хороший способ борьбы с популярностью биткойна
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