[PreICO] BASIS – инновационный строительный материал 23.11–7.12.2017[BOUNTY] - ICO | MMGP
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[PreICO] BASIS – инновационный строительный материал 23.11–7.12.2017[BOUNTY]

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[PreICO] BASIS – инновационный строительный материал 23.11–7.12.2017[BOUNTY]
[Pre-ICO][ICO] BASIS – инновационный композитный строительный материал 23.11 – 7.12.2017 / 23.12.2017 – 7.02.2018 [BOUNTY]

BASIS – это инновационный композитный стройматериал, предназначенный для армирования бетонных конструкций. Композиты BASIS используются вместо классической арматуры из стали.

Как заявляют основатели проекта, в сравнении со сталью, их композит имеет следующие преимущества:
  • Вес в 9 раз меньше.
  • Прочность на разрыв выше в 3 раза.
  • Стоимость ниже на 25%.
  • Работа по армированию бетона ускоряется в 7 раз.
  • Материал не проводит электрический ток.

Сетка BASIS состоит из композитных стержней, толщина которых достигает 10 мм. Благодаря этому, материал можно применять при армировании тяжелых конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам – дорожных плит, перекрытий, плит для строительства мостов и т. д. Обычно в этих целях применяется арматура из стали, толщиной в 10-12 мм. Производители практически не выпускают уже готовые сетки для армирования (из-за трудностей с перевозкой и монтажом), что усложняет процесс армирования и требует больших затрат времени. Строителям приходится вручную вязать сетку прямо на объекте, что заметно затягивает строительство.

BASIS – это уже готовая сетка, которую можно сразу использовать для армирования конструкций из бетона. Это не только ускоряет процесс армирования, но и возведения объекта в целом. Материал разработан российской компанией «Комбинат композитных материалов» в 2014 году. Компания получила патенты на данный материал и оборудование для его изготовления. В 2016 году состоялся запуск производства. Летом 2017 года произошел стремительный рост спроса на композитные сетки BASIS, что подтверждает эффективность материала и рентабельность производства. Основатели компании видят необходимость в наращивании объема производства для удовлетворения растущего спроса. Для расширения производство будет выпущен собственный токен BASIS (BSS) и проведено ICO с целью привлечения финансирования.
Уже во втором квартале 2018 года команда проекта планирует запустить новые производственные мощности и выйти на восточноевропейский рынок. С 2019 года планируется активное продвижение на европейском и азиатском рынках. В 2020 году компания намерена выйти на североамериканский рынок.

Токен BASIS, выгоды для инвесторов

Токен BSS будет выпущен на основе блокчейна Эфириума, в соответствии со стандартом ERC-20. Общее количество эмитированных токенов составит 1,6 миллиона. BSS будут распространятся посредством открытой публичной продажи. Токены выпускаются и продаются с целью привлечения финансирования для наращивания производственных мощностей, и маркетингового продвижения продукции компании.

Эмитентом монеты выступает компания «Фонд инвестирования в технологию BASIS». Между фондом и производителем композитной сетки заключен договор займа, в соответствии с которым фирма «Комбинат композитных материалов» будет выплачивать эмитенту минимум 50% прибыли за квартал. Это необходимо для соблюдения прав инвесторов и выплаты им прибыли. Ежеквартально эмитент будет конвертировать эти средства в цифровую валюту Ethereum и перечислять держателям токенов BSS, в соответствии с их долями. Следовательно, токен BSS предоставляет право на получение дивидендов от деятельности компании. Дивидендный фонд будет распределяться минимум один раз каждый квартал.

Детали ICO

Реализация токенов BASIS будет проводиться в два этапа – Pre-ICO и ICO. Всего будет продаваться 1,5 миллиона токенов, 4% от общего объема эмиссии выделяется на BOUNTY кампанию, бонусы и команду. На реализацию в рамках Pre-ICO выставляется 100 тысяч токенов BSS. Номинальная стоимость одного токена составляет $1 или примерно 0,0033 ETH.

Pre-ICO проходит с 23 ноября по 7 декабря 2017 года. В ходе предварительной продажи первые 50 тысяч BSS будут продаваться со скидкой в 20%. Скидка при продаже следующих 50 тысяч токенов составит 15%.

ICO пройдет с 23 декабря 2017 по 7 февраля 2018 года. На основной этап продаж выставляет 1,4 миллиона BSS. Первые 100 тысяч токенов будут продаваться со скидкой в 10%. При продаже последующих 200 тысяч BSS скидка составит 5%. Оставшиеся 1,1 миллиона монет будут продаваться по номинальной стоимости.

Минимальная сумма, требующаяся для запуска проекта, составляет $150 тысяч. Это позволит собрать малую производственную линию. Максимальная сумма, необходимая для реализации проекта - $1,5 миллиона. В данном случае команда проекта сможет запустить 3 производственные линии с большим объемом выпуска. В случае недостижения минимальной цели, средства будут возвращены инвесторам.

BOUNTY кампания

На BOUNTY кампанию выделяется 1% от общего количества эмитированных токенов. Все желающие принять участие в кампании должны подать соответствующую заявку на сайте проекта.

Распределение токенов по программам происходит по такой схеме:
  • Facebook – 20%.
  • Twitter – 20%.
  • Подписи в профилях – 30%.
  • Блоги (Golos, Medium и прочие) – 25%.
  • Переводы – 5%.

Контакты и ссылки:
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