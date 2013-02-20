ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара - Горячие новости | MMGP
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ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара

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Старый Сегодня, 14:38
#1
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ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара



ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара.


Федеральная резервная система не планирует выпускать криптовалюту, но центральный банк США заинтересован в основополагающей blockchain-технологии и активно ее изучает, заявил в среду президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс.

«В настоящее время Федеральная резервная система не разрабатывает собственную криптовалюту, однако Центральные банки во всем мире заинтересованы в технологии, лежащие в основе биткойна. Эта технология позволит сделать платежи более безопасными, дешевыми и эффективными. Некоторые Центробанки могут также рассмотреть вопрос о принятии криптовалют в качестве официальных денег», - сказал Уильямс.




Перевод специально для форума MMGP.



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Старый Сегодня, 14:42
#2
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Re: ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара
За технологией которая лежит в основе биткоина большое будущее. Но не за битком и другими крипто деньгами!
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Старый Сегодня, 16:27
#3
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Re: ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара
Но планы всегда могут поменяться
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