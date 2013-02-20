ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара - Горячие новости | MMGP

ФРС не собирается выпускать криптовалютную версию доллара.
Федеральная резервная система не планирует выпускать криптовалюту, но центральный банк США заинтересован в основополагающей blockchain-технологии и активно ее изучает, заявил в среду президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс.
«В настоящее время Федеральная резервная система не разрабатывает собственную криптовалюту, однако Центральные банки во всем мире заинтересованы в технологии, лежащие в основе биткойна. Эта технология позволит сделать платежи более безопасными, дешевыми и эффективными. Некоторые Центробанки могут также рассмотреть вопрос о принятии криптовалют в качестве официальных денег», - сказал Уильямс.
Перевод специально для форума MMGP.