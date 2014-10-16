Индексы РФ снижаются вместе с зарубежными площадками, игнорируя рост цен нефти - Горячие новости | MMGP
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Индексы РФ снижаются вместе с зарубежными площадками, игнорируя рост цен нефти

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Старый Сегодня, 14:09
#1
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Инвестирую в: Форекс
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Индексы РФ снижаются вместе с зарубежными площадками, игнорируя рост цен нефти
Рынок акций РФ торгуется в минусе вместе с зарубежными площадками, несмотря на позитив на рынке нефти.
Индекс Мосбиржи к 12.15 мск проседал на 0,36% - до 2093,01 пункта, индекс РТС - на 0,6% - до 1124,79 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 17 копеек - 58,62 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 69,88 рубля.
Февральский фьючерс марки Brent дорожал на 0,56% - до 62,98 доллара за баррель.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Акции "Энел Россия" обновили максимум с февраля 2013 года, отыгрывая прогнозы менеджмента по финансовым показателям, которые были представлены 30 ноября.
К текущему моменту акции компании поднимались на 6,22% - до 1,451 рубля. Ранее в ходе торгов акции подскакивали на 6,4% - до 1,453 рубля, обновляя максимум с февраля 2013 года. В четверг акции закрыли торги ростом на 5% на рекордно высоких объемах торгов для компании - почти 270 миллионов рублей.
Акции "Мегафона" &amp;lt;MFON&amp;gt; снижаются на 0,98% - до 544,6 рубля, несмотря на позитивную отчетность по МСФО за третий квартал 2017 года.
Консолидированная выручка "Мегафона" в третьем квартале 2017 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,1% и составила 98,214 миллиарда рублей. Чистая прибыль за квартал выросла на 39,5%, до 9,131 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 9,8%, до 18,314 миллиарда рублей.
"С сентября 2016 года эти акции торгуются в боковом канале 530-660 рублей. Спуски к нижней границе многократно выкупались, как и подскоки к верхней - "шортились". С учетом того, что сейчас котировки находятся на уровне 550 рублей, запал их снижения видится ограниченным, а вот шансы на восстановление более реальными. Поэтому рекомендую использовать зону 530-550 рублей для их возможной покупки на перспективу", - говорит Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Акции АФК "Система" &amp;lt;AFKS&amp;gt; с начала торгов остаются в лидерах роста и к текущему моменту поднимаются на 3,94%.
"После отчета "Системы" за третий квартал бумагу активно продавали из-за ухудшения ликвидности на уровне корпоративного центра, что теоретически может осложнить расчеты с "Роснефтью" &amp;lt;ROSN&amp;gt; в случае проигрыша в суде. Тем не менее, после достижения акциями минимумов с 2014 года все эти риски оказались с избытком заложены в цену, поэтому отскок вверх был ожидаем. Тем более до 22 декабря ожидаются промежуточные дивиденды почти под 7% годовых", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".
Накануне мы наблюдали в этих бумагах сильное повышение торговых оборотов, указывает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". Подобная картина очень часто является признаком скорого завершения среднесрочного тренда, поясняет он.
Помимо давления на акции "Системы" в связи с судебным иском компании "Роснефть", аналитик отмечает, что после 30 ноября акции АФК оказались исключены из базы расчета индекса MSCI Russia. "К этому моменту соответствующие индексные фонды акций были вынуждены ликвидировать позиции в этих бумагах. Завершение продаж с их стороны убрало одно их препятствий для коррекционного отскока. Вместе с тем, мы бы не стали ожидать сильного роста этих бумаг в ближайшие недели. Возвратное техническое движение еще не означает немедленного завершения сформировавшегося нисходящего движения", - комментирует он.
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"Несмотря на позитивное открытие сегодняшних торгов, часть бумаг остается под давлением. Среди акций, которые негативно завершили ноябрь в ликвидном секторе можно назвать двух представителей - акции "Роснефти" (подешевели на 7,87%) и бумаги ГМК "Норникель" (снизились на 6,76%). Именно эти бумаги я предлагаю рассматривать как кандидатов на "шорт" и в будущем, а их отскоки наверх использовать для продаж. По крайней мере, эта тактика может сохраняться на первую декаду нового месяца", - комментирует Игнатенко из ГК TeleTrade.
Акции "Роснефти" снижаются на 1,02%, "Норникеля" - растут на 0,41%.
Среди лидеров по снижению - акции "Мосэнерго" &amp;lt;MSNG&amp;gt;(-2,1%), МТС &amp;lt;MTSS&amp;gt;(-2,06%), "Дикси" (-1,9%), "Аэрофлота" &amp;lt;AFLT&amp;gt;(-1,8%) и "Северстали" &amp;lt;CHMF&amp;gt;(-1,76%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
По мнению Игнатенко из ГК TeleTrade, наиболее вероятно сохранение локального позитива на российских площадках до вечера, индекс Мосбиржи может протестировать зону 2110-2120 пунктов на предмет сопротивления, а индекс РТС - уровень 1140 пунктов.
Индекс Мосбиржи на дневном графике опустился в район 2080 пунктов, на часовом графике индикатор расположен в зоне перепроданности - этот фактор, наряду с достижением цели краткосрочного снижения, может способствовать восстановлению индекса и его движению в район 2120 пунктов, комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".
Сигналом, свидетельствующим об опасности развития падения, было бы преодоление отметки 2080 пунктов, добавляет она.

Источник/МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ
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